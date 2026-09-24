Sušení bylinek v troubě jim bere vůni i barvu. Zkušená zahradnice prozradila metodu, která funguje i za deštivých dní

Konec srpna 2026 přinesl do řady českých krajů nadprůměrné srážky. Liberecký kraj zaznamenal 132 % srážkového normálu, Královéhradecký 126 %, Praha se Středočeským krajem 124 %. Kdo v takových podmínkách sklidil mátu, meduňku nebo oregano a hodil je do rozehřáté trouby, pravděpodobně vytáhl z plechu hnědé, mdlé lístky připomínající spíš seno než aromatickou koření. A ani teď na podzim to není lepší. Stačí ale málo.
Proč trouba krade bylinkám vůni i barvu
Většina domácích trub drží minimální teplotu kolem 50–60 °C. Jenže ideální rozmezí pro šetrné sušení aromatických rostlin leží výrazně níž, zhruba mezi 32 a 46 °C. Nad touto hranicí se děje něco, co si při otevření dvířek neuvědomíte: těkavé silice, které nesou charakteristickou vůni tymiánu, šalvěje nebo bazalky, se uvolňují do prostoru místo toho, aby zůstaly v listu. Voní kuchyň, nikoli sklenice.
Studie publikovaná na PubMed zkoumala vliv různých metod sušení na fialovou bazalku a potvrdila, že vyšší teplota prokazatelně mění profil těkavých látek, snižuje obsah antokyanů a oslabuje antioxidační aktivitu. Chlorofyl, zodpovědný za sytě zelenou barvu, degraduje rychleji. Výsledkem je bylinka, která vypadá unaveně a chutná ploše.
Trouba navíc pracuje v uzavřeném prostoru s omezenou cirkulací. Vlhkost uvolněná z listů zůstává uvnitř, obklopuje bylinky a zpomaluje odpařování; paradoxně tedy horký, ale stojatý vzduch suší pomaleji a méně kvalitně, než by čekal člověk zvyklý péct při 180 °C.
Jak funguje metoda s ventilátorem krok za krokem
Princip, který doporučujeme, stojí na jediném fyzikálním mechanismu: proud vzduchu průběžně odnáší nasycenou vlhkou vrstvu od povrchu listu a umožňuje další odpařování. Teplota přitom zůstává pokojová, tedy hluboko pod kritickou hranicí pro silice.
Praktický postup vypadá takto:
Sklizeň a příprava: Bylinky ostříhejte ráno po oschnutí rosy. Svažte je do malých, volných svazečků po pěti až šesti stoncích, nebo oddělte listy od stonků. Rozložení: Jednotlivé listy rozprostřete v jedné vrstvě na síto, drátěnou mřížku nebo tác s papírovou podložkou. Listy se nesmějí překrývat. U jemných druhů (bazalka, máta, meduňka) funguje papírový sáček s několika prostřihanými otvory, který chrání před prachem a zároveň propouští vzduch. Umístění: Zvolte suché, stinné místo s dobrou ventilací. V bytě se hodí chodba, pracovna, komora nebo pokoj s pootevřeným oknem. V domě poslouží půda, suchá kuchyň mimo dosah páry nebo technická místnost. Koupelna, prádelna a parapet na přímém slunci jsou nevhodné. Ventilátor: Oscilující stolní ventilátor nasměrujte tak, aby vzduch proudil kolem bylinek, nikoli přímo na ně plnou silou. Stačí nízký stupeň. Ventilátor nahrazuje přirozený tah, který v uzavřeném bytě za deštivého počasí chybí. Kontrola: Listy jsou hotové, když se snadno drolí mezi prsty. Stonky musejí při ohybu suše prasknout. Pokud zůstávají gumové, měkké nebo chladně vlhké na dotek, sušení pokračuje.
Celý proces zabere u rozložených listů zhruba pět až deset dní, u zavěšených svazečků i déle. Srovnejte si to s jednou až čtyřmi hodinami v elektrické sušičce nebo třemi až čtyřmi hodinami v troubě, a pochopíte, proč metoda vyžaduje trpělivost. Odměnou je zachovaná barva, plná vůně a nulový účet za energii.
Které bylinky ventilátorové sušení zvládá nejlépe, a kde být opatrný
Pevnější, méně vodnaté druhy jsou pro vzdušné sušení ideální. Šalvěj, tymián, rozmarýn, petržel a koriandr mají tužší listovou strukturu, nízký obsah vody a schnou spolehlivě i bez přísného dohledu.
Složitější je to u jemných a vlhčích rostlin. Bazalka, máta, meduňka, estragon nebo oregano obsahují víc vody, a pokud nejsou rychle dosušené, hrozí zapaření a plíseň. Tady pomáhá:
rozebrat svazečky na jednotlivé listy, zvýšit ventilaci, zpracovávat menší dávky najednou, kontrolovat stav dvakrát denně.
Bazalka je přitom nejcitlivější; při nevhodném sušení snadno ztrácí vzhled i chuťový charakter. Kdo chce bazalku sušit doma bez sušičky, měl by počítat s tím, že výsledek bude vyžadovat víc péče než u robustnějšího tymiánu.
Zdroj fotografie: Foto: Unsplash Kdy ventilátor vyhrává nad venkovním sušením
Data
ČHMÚ za srpen 2026 ukazují celostátní průměr 71 mm srážek, tedy 91 % normálu. Na první pohled sucho. Jenže regionální obraz vypadá jinak: severní a střední Čechy dostaly výrazně víc vody, zatímco jižní Morava zůstávala v agronomickém suchu. Situace na konci srpna byla podle systému HAMR pro 35. týden krajně nevyrovnaná; zemědělské sucho na většině území, ale povrchové vody už v řadě oblastí ve vlhkých kategoriích.
Pro domácího zahrádkáře to znamená jednoduchou věc: venkovní sušení na vzduchu, které v suchém a horkém létě funguje spolehlivě, letos v řadě krajů selhávalo. Bylinky zavěšené pod přístřeškem nasávaly okolní vlhkost místo toho, aby ji odevzdávaly. Přesun dovnitř s ventilátorem tento problém řeší; rozhodující je mikroprostředí kolem listu, nikoli počasí za oknem.
Kam hotové bylinky uložit, aby vydržely celou zimu
Správně dosušené bylinky patří do vzduchotěsných nádob, malých sklenic s kvalitním těsněním nebo dobře uzavíratelných dóz. Uložte je do zavřené skříně, kde panuje chlad, sucho a tma. Světlo a teplo degradují zbylé silice rychleji než cokoli jiného.
Jeden detail, který řada kuchařů přehlíží: listy skladujte co nejvíc vcelku. Drcení urychluje únik aromatu, proto bylinky rozmělňujte až těsně před přidáním do jídla. Sušené bylinky jsou přitom třikrát až čtyřikrát koncentrovanější než čerstvé; do receptu tedy stačí zhruba čtvrtina až třetina původního množství.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková