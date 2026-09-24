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Jeden krok navíc a smažená jablka v těstíčku jsou křupavá, ne gumová. Babičky ho dělaly automaticky, my na něj zapomínáme

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Jeden nenápadný krok před smažením rozhoduje o tom, jestli budou vaše jablečné kroužky křupavé, nebo gumové. A většina dnešních receptů ho vůbec nezmiňuje.
Jeden krok navíc a smažená jablka v těstíčku jsou křupavá, ne gumová. Babičky ho dělaly automaticky, my na něj zapomínáme

Jeden krok navíc a smažená jablka v těstíčku jsou křupavá, ne gumová. Babičky ho dělaly automaticky, my na něj zapomínáme

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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