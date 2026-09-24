Větrník na plechu s karamelovou polevou je oblíbený cukrárenský dezert v jednodušší domácí podobě

Větrníky jsem měla dlouho zařazené hlavně do kategorie „cukrárna“. Doma? Spíš představa hromady práce, cukrářského sáčku a nejistého výsledku. Pak jsem ale jednou zkusila větrník na plech z odpalovaného těsta, bez tvarování jednotlivých kousků, a od té doby se k němu vracím. Působí slavnostně, ale nevyžaduje tolik nervů. Uvnitř je karamelový krém, na něm vrstva šlehačky a nahoře teplá karamelová poleva, která tomu dá známou chuť klasického větrníku.
Celé to stojí na
odpalovaném těstě. Nerozděluje se na jednotlivé větrníky, jen se rozetře na velký plech, upeče dozlatova a po vychladnutí naplní. U nás se nejčastěji krájí o víkendu ke kávě. A když se dopředu ozve návštěva, jste připraveni.
Upečený plát si po vychladnutí rozřízněte opravdu opatrně, případně ho rozdělte na dvě části ještě před plněním. Při skládání se pak člověk tolik netrápí. Můj tip zní: Větrník z cukrárny v jednodušší domácí podobě
Větrník patří k zákuskům, které z
českých cukráren jen tak nezmizí. Řadí se mezi jeden z nejznámějších tuzemských dezertů. Verze na plech je proti klasickému provedení podstatně praktičtější. Těsto se nestříká do koleček, každý kousek se neplní zvlášť a odpadne i ta chvíle, kdy člověk přemýšlí, jestli budou všechny větrníky aspoň trochu stejné. Recept na domácí karamelový větrník na plechu
Počet porcí: přibližně 16 až 20 řezů Ingredience pro přípravu
Odpalované těsto: 3 hrnky vody 250 g másla 1,5 hrnku hladké mouky 8 ks vajec 1 špetka soli
Karamelový krém: 3 hrnky mléka 2 sáčky karamelového pudinku 250 g másla 2 lžíce moučkového cukru
Šlehačková vrstva: 250 ml smetany ke šlehání 1 sáček ztužovače šlehačky
Karamelová poleva: 1 hrnek krupicového cukru 250 ml smetany ke šlehání Postup přípravy plechového větrníku s karamelem
1.
Troubu předehřejte na 200 °C. Velký plech vyložte pečicím papírem. Suroviny si raději nachystejte předem na linku, u odpalovaného těsta není úplně ideální odbíhat pro mouku do spíže.
2. Do většího hrnce nalijte
vodu, přidejte máslo a sůl. Přiveďte k varu. Jakmile se máslo rozpustí, vsypte najednou hladkou mouku.
3. Směs začněte hned míchat, plamen stáhněte spíš na mírnější. Během chvíle se hmota spojí, zhoustne a začne se odlepovat od stěn hrnce. Tomuhle kroku se říká
odpalování těsta a netrvá dlouho, jen pár minut.
4. Hrnec odstavte. Těsto nechte krátce zchladnout, nemá být horké tak, že by se v něm vejce srazila. Pak do něj postupně zašlehejte
vejce, vždy jedno po druhém. Hotové těsto má být hladké, lesklé a držet pohromadě.
5. Těsto rozetřete na připravený plech co nejrovnoměrněji. Pečte při
200 °C asi 30 až 40 minut, dokud nevyběhne a nezezlátne. Během pečení neotvírejte troubu, plát by mohl spadnout.
6. Upečený plát nechte úplně vychladnout. Až potom ho opatrně rozdělte na dvě poloviny nebo rozřízněte tak, aby se dal naplnit a znovu přiklopit.
Připravte karamelový krém
Větrníky s krémem a karamelovou polevou: Nebojte se odpalovaného těsta
7. Z
mléka a karamelových pudinků uvařte hustý pudink a nechte ho vychladnout. V jiné míse vyšlehejte máslo s moučkovým cukrem a po částech zašlehejte studený pudink.
8.
Smetanu ke šlehání vyšlehejte se ztužovačem do pevné šlehačky. Studená smetana se chová mnohem lépe, takže ji nechte předem pořádně vychladit.
9. Na spodní část upečeného těsta rozetřete
karamelový krém. Navrch dejte šlehačku a stěrkou ji uhlaďte. Nemusí to být podle pravítka, ale přibližně stejná vrstva se při krájení hodí.
10. Přiklopte druhým plátem těsta. Větrník na plechu se skládá podobně i v dalších domácích receptech: nejdřív
krém, potom šlehačka a nakonec horní plát.
11. Na závěr připravte
karamelovou polevu. Do rendlíku nasypte cukr a na mírném plameni ho nechte pomalu rozpouštět do světlého karamelu. Zpočátku nemíchejte, rendlíkem jen občas opatrně zakružte.
12. Jakmile má karamel jantarovou barvu, stáhněte rendlík z ohně a velmi opatrně přilijte
horkou smetanu. Směs prudce vybublá, to je normální. Potom rendlík vraťte na mírný plamen a míchejte, dokud se karamel ve smetaně úplně nerozpustí.
13. Ještě teplou
karamelovou polevu nalijte na horní plát a rychle ji rozetřete. Moučník dejte nejméně na 2 hodiny do chladu. Nejlépe se krájí dobře vychlazený ostrým nožem. V lednici vydrží zhruba 2 dny. Foto: Cooky.cz, Moučník krájejte dobře vychlazený ostrým nožem. Rady a tipy hospodyňky: větrník na plechu s karamelovou polevou Pokud chcete úhlednější řezy, potřete horní plát polevou nejdřív zvlášť na pracovní desce. Až poleva částečně zatuhne, přeneste ho na moučník. Šlehačku nedávejte na teplý krém ani na teplé těsto. Vrstvy se pak začnou posouvat a moučník nedrží tvar tak, jak by měl. Krájejte nožem namočeným v horké vodě a po každém řezu ho otřete do sucha. U karamelové polevy je to maličkost, ale na řezu je vidět. Když spěchám a nechci riskovat popraskaný vršek, horní plát si rozměřím na budoucí porce ještě před položením na šlehačku. Stačí lehce naznačit čtverce nebo obdélníky. Po vychlazení se pak krájí čistěji a karamel nepraská tolik. Když doma není karamelový pudink, dá se v nouzi použít vanilkový a chuť doplnit trochou vlastního karamelu. Výsledek ale nebude stejný. Karamelový pudink dá krému tu známou cukrářskou chuť bez dalšího dolaďování. Jestli těsto po upečení splasklo, nejčastěji za tím bývá otevřená trouba během pečení nebo málo propečený plát. Odpalované těsto potřebuje čas, aby se uvnitř vysušilo a zpevnilo.
Dort Kinder Maxi King: Dobrota z oříškového korpusu s krémem z mascarpone a karamelovou polevou
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