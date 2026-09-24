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Větrník na plechu s karamelovou polevou je oblíbený cukrárenský dezert v jednodušší domácí podobě

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Větrníky jsem měla dlouho spojené hlavně s cukrárnou a s pocitem, že doma je to zbytečně složité. Pak jsem zkusila verzi na plech z odpalovaného těsta, kde se nic netvaruje po kusech, a od té doby ji dělám, když chci slavnostnější moučník bez zbytečného běhání kolem. Uvnitř je karamelový krém, nahoře šlehačka a všechno zakončí teplá karamelová poleva, která tomu dá přesně tu známou chuť.
Obrázek k receptu Větrník na plechu s karamelovou polevou vás vrátí do cukrárny, ale příprava je mnohem snazší

Obrázek k receptu Větrník na plechu s karamelovou polevou vás vrátí do cukrárny, ale příprava je mnohem snazší

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Větrník na plechu s karamelovou polevou vás vrátí do cukrárny, ale příprava je mnohem snazší
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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