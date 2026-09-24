Hliníkový box za 6 500 Kč slibuje rychlost externího SSD, jakou jste dosud nezažili. Ani pod plnou zátěží nevydá zvuk

Za 6 270 Kč v české nabídce dostanete prázdný hliníkový box bez jediného disku uvnitř. Žádný ventilátor, žádné pohyblivé díly, jen 300 gramů frézovaného kovu se žebrováním, slot pro jedno M.2 2280 NVMe SSD a port Thunderbolt 5. Výrobce slibuje sekvenční čtení přes 7 000 MB/s, což je rychlost, které dnes nedosáhne většina interních disků v noteboocích. A přitom celá ta věc zůstává za provozu naprosto tichá, protože chlazení obstarává výhradně masivní hliníkové tělo. Jenže mezi marketingovým maximem a realitou leží jeden zásadní detail: rozhraní, přes které box připojíte.
Co naměřili recenzenti a proč to nestačilo na plný potenciál
Nejcitovanější nezávislý test D1 SSD Pro publikoval německý
n-tv 9. února 2026. Redaktoři osadili box diskem Crucial T500 1 TB a připojili ho k MacBooku Air M4. Výsledky? Přibližně 3 050 MB/s při čtení a 3 750 MB/s při zápisu. Na první pohled daleko od slibovaných sedmi tisíc. Háček je ale v tom, že MacBook Air M4 disponuje pouze Thunderboltem 4 s propustností 40 Gb/s, tedy polovinou toho, co box umí.
I tak se stalo něco pozoruhodného. Externí sestava za zlomek ceny notebooku překonala jeho vlastní interní SSD, které v identickém testu dosáhlo 3 600 MB/s při zápisu a 2 900 MB/s při čtení. Připojený box byl rychlejší než disk uvnitř počítače. A po celou dobu benchmarku nevydal jediný zvuk, protože jednoduše nemá co točit.
Oficiální maximum 7 061 MB/s při čtení a 6 816 MB/s při zápisu
TerraMaster deklaruje pro sestavu se Samsungem 990 PRO 4 TB na Macu s čipem M4 Pro a Thunderbolt 5. Plný potenciál boxu tedy zatím mohli otestovat jen uživatelé s tímto rozhraním. Recenze PCWorld z ledna 2026 navíc upozornila, že přibalený kabel v jejich testovacím kusu zpočátku omezoval přenos na 40 Gb/s; po výměně kabelu vše běželo správně. Drobnost, která ale může zaskočit. Tichý chladič do padesáti stupňů
Celé tělo D1 SSD Pro funguje jako jeden velký pasivní chladič. Žebrování po stranách odvádí teplo z NVMe disku přes teplovodivou podložku do okolního vzduchu. Výrobce uvádí provozní teplotu boxu mezi 36 a 49 °C, n-tv v zátěžovém testu drželo povrch pod 50 °C. PCWorld šel ještě dál a napsal, že při masivnosti žeber „není šance“ na teplotní škrcení.
Pro kontext: běžné plastové USB-C boxy s NVMe diskem se při delších přenosech běžně přehřívají nad 70 °C a disk začne škrtit výkon. Tady nic takového podle dostupných testů nehrozí. Instalace disku je přitom triviální: povolíte jeden šroub mezi žebry, zasunete M.2 2280 SSD, přitlačíte teplovodivou podložku a zavřete. Box navíc signalizuje rychlost připojení barevnou LED: bílá znamená plný Thunderbolt/USB4, oranžová varuje před pomalejším USB 3.x.
Kolik stojí celé řešení a jaký disk vybrat
Samotný box je v české nabídce na
Allegru za 6 270 Kč s DPH. Disk si musíte dokoupit zvlášť a právě tady celková cena rychle roste, zvlášť v době, kdy NAND Flash podle TrendForce zdražuje kvartálně o desítky procent kvůli poptávce z AI datacenter.
Konfigurace Cena disku (od) Celkem s boxem Crucial T500 1 TB 5 868 Kč ~12 138 Kč WD Black SN850X 2 TB 7 939 Kč ~14 209 Kč Samsung 990 PRO 4 TB 13 990 Kč ~20 260 Kč Samsung 9100 PRO 8 TB 38 672 Kč ~44 942 Kč
Box oficiálně pojme disky až do kapacity 8 TB a podporuje PCIe 3.0, 4.0 i 5.0. Kdo hledá rozumný kompromis mezi cenou a kapacitou, může sáhnout po Lexaru NM790 2 TB od 6 999 Kč. Na rychlý návrat k loňským cenám SSD se přitom nespoléhejte: analytici z
TrendForce čekají podstav NAND po celý rok 2026 a možné uvolnění až ve druhé polovině roku 2027. Micron je ještě pesimističtější a mluví o napjatém trhu i po roce 2027. Vyplatí se Pro, nebo stačí levnější Plus?
TerraMaster nabízí i model D1 SSD Plus za 2 445 Kč. Také je pasivně chlazený, také je určen pro jedno M.2 2280 NVMe SSD do 8 TB. Rozdíl je v rozhraní: Plus pracuje přes USB4 na 40 Gb/s s maximem 3 853/3 707 MB/s. To je paradoxně velmi blízko tomu, co D1 SSD Pro reálně předvedlo na Thunderboltu 4.
Pokud tedy dnes máte notebook s Thunderboltem 4 (a to je většina současných MacBooků i PC), levnější Plus vám v praxi dá srovnatelný výkon za méně než třetinu ceny boxu. D1 SSD Pro dává smysl ve dvou scénářích: buď už máte stroj s Thunderboltem 5, nebo počítáte s tím, že ho budete mít při příštím upgradu a chcete box, který vám vydrží roky. Masivnější chlazení verze Pro je navíc výhodou při dlouhých přenosech desítek gigabajtů, kde i drobný teplotní rozdíl může rozhodovat o tom, jestli disk začne škrtit.
Pro koho to je a pro koho ne
D1 SSD Pro míří na střihače videa, fotografy a tvůrce, kteří editují 4K nebo 8K materiál přímo z externího disku. Pro ně je tiché pasivní chlazení a rychlost přes 3 GB/s na Thunderboltu 4 (s výhledem na 7 GB/s na Thunderboltu 5) reálná pracovní výhoda. N-tv ověřilo i připojení k iPhonu 17 Pro Max s výsledkem kolem 400 MB/s, takže box poslouží i pro rychlé přenosy z telefonu, byť výrobce mobilní kompatibilitu u modelu Pro explicitně neuvádí tak důrazně jako u Plusu.
Kdo jen zálohuje fotky z dovolené nebo přesouvá dokumenty, zaplatí za prémiové rozhraní a chladič víc, než kolik z nich kdy vytěží. Pro takového uživatele existují hotová externí SSD za poloviční cenu celé sestavy.
Třísettgramový hliníkový box bez jediného pohyblivého dílu, který překoná interní disk notebooku a přitom se vejde do kapsy bundy. To je D1 SSD Pro dnes. A až Thunderbolt 5 přestane být raritou, bude to teprve zajímavé.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík