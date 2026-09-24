Prababičky to věděly odjakživa. 1 lžíce této suroviny do mouky a palačinky se nikdy nepřipálí ani neroztrhají

Tenké a vláčné palačinky působí jako snadná disciplína, dokud sami nestojíte u sporáku. Těsto se přisaje ke dnu, obracečka nabere placku jen napůl a zbytek zůstane přilepený na pánvi. Fígl, který znaly už naše prababičky, se přitom vejde na špičku lžíce a najdete ho na místě, které většina lidí přehlíží. Rovnou v těstě.
Kouzelnou přísadou je obyčejný tuk
Vedle tuku, který skončí na pánvi, si lžíci oleje nebo vlažného rozpuštěného másla schovejte i do samotného těsta. Placka pak líp drží tvar, roztáhne se na tenoučko a otočení přežije v celku.
Tuk uvnitř má i druhou výhodu. Během smažení se jeho část uvolní ke spodní straně a vytvoří slabou clonu mezi těstem a horkým kovem. Placky se díky tomu k pánvi tolik nechytají, takže ji nemusíte před každou další znovu promašťovat. Samotné mazání pánve na tohle nestačí.
Přečtěte si také: Ani Jar, ani Pur. Češi si oblíbili tenhle levný prostředek na nádobí, se kterým jsou úplně spokojení Jak tuk v těstě vlastně funguje
Vysvětlení je ryze fyzikální. Rozmíchaný tuk se v těstě roztříští na množství drobných kapiček, které pomohou mouce a mléku spojit se v jednolitou vláčnou směs. Pro takhle spojenou hmotu existuje odborný výraz, emulze, a právě ona dělá placku pružnou.
Rozmíchaný tuk pomáhá mouce a mléku spojit se v hladké těsto, které se na pánvi neroztrhne. Ilustrační foto. Zdroj: Taryn Elliott / Pexels.
Pružná placka se pod obracečkou ohne a nepraskne. Bez tuku by se lámala, protože by ji nedrželo nic pohromadě. A jelikož se spodní strana nepeče natvrdo o rozpálený kov, tak snadno nezhnědne a nepřipálí se.
Kolik tuku a jaké máslo použít
Množství se řídí jednoduchým vodítkem. Na každé vejce v těstě počítejte s jednou lžící tuku, čemuž se říkává poměr jedna ku jedné. U větší porce klidně přidejte lžíce dvě. Přesné odměřování není potřeba, hlavně tuk vůbec nevynechte.
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Rozhodnete-li se pro máslo, po rozpuštění mu dopřejte chvilku, ať zvlažní. Horké by se se zbytkem těsta pojilo hůř. S olejem tahle starost odpadá, ten přijde do mísy rovnou.
Ke smažení se pak hodí spíš olej. Máslo poslouží taky, ovšem jen přepuštěné. To obyčejné se na rozpálené pánvi spálí a placky by z něj chytly nahořklou příchuť.
Hladká mouka, síto a půl hodiny klidu
Dobrá placka začíná u hladké mouky. Polohrubá se po pánvi neroztáhne, jak má, a práce s ní je otrava, takže si zbytečně koledujete o trhání. Aby v těstě nezůstaly hrudky, prosejte mouku sítem. Projde jím provzdušněná a případné hrudky se rozpadnou dřív, než vůbec stačí ztuhnout.
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Hotovou směs pak odložte na půl hodiny stranou, nejlíp do chladničky. Škrob v mouce mezitím nabere tekutinu a nabobtná, takže i poslední hrudky samy povolí. Hlídejte také, jak je těsto husté. Správné stéká z naběračky zhruba jako smetana. Z hustšího vzejdou placky tlusté a žvýkavé, z příliš řídkého se na pánvi udělá kaluž, která se roztrhá.
Pánev, teplota a chvíle na otočení
I dokonale umíchané těsto zvládne zkazit špatně vedená pánev. Sáhněte po nepřilnavé nebo litinové a rozpalte ji na střední stupeň. Když je málo teplá, těsto se přisaje ke dnu. Když se přehřeje, spodek zčerná a nahoře naskáčou bubliny.
S otočením si dejte načas. Poznáte to snadno. Okraje se po obvodu začnou zvedat a povrch přestane vlhce svítit, teprve pak sáhněte na obracečku. Kdo si pospíší, roztržení se většinou nevyhne. První kousek rovnou počítejte jako testovací, podle něj poznáte, jestli pánev drží správnou teplotu.
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Cukr do těsta raději nedávejte. Na horké pánvi se z něj rychle stane karamel a spodek chytne barvu dřív, než je vnitřek hotový. Na sladko placku stejně doladíte náplní, takže o nic nepřijdete.
Zdroje: https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/jak-na-dokonale-palacinky-pomer-1-1-triky-recept, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/palacinky-tuk-do-testa.html, https://www.vlasta.cz/recepty/palacinky-aby-se-netrhaly-nepripalovaly-tenke-testo-bez-hrudek/, https://www.tiscali.cz/babiccin-trik-na-palacinky-funguje-dokonale-staci-1-lzicka-do-testa-a-uz-se-vam-nikdy-nepotrhaji-724775, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/jak-na-palacinky-bez-trhani-a-lepeni-se-rady-a-tipy/