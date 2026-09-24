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Kolumbijská boxerka Mónica Henao vyhrála jen šest zápasů ze šestnácti. Pozornost jí přinesly fotky v bikinách

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Kolumbijka Mónica Henao si říká Intocable a na Instagramu se představuje jako profesionální boxerka a modelka. To druhé povolání vysvětluje, proč ji zná mnohem víc lidí, než kolik jich sleduje její zápasy.
Kolumbijská boxerka Mónica Henao vyhrála jen šest zápasů ze šestnácti. Pozornost jí přinesly fotky v bikinách

Kolumbijská boxerka Mónica Henao vyhrála jen šest zápasů ze šestnácti. Pozornost jí přinesly fotky v bikinách

Zdroj: Foto: U.S. Army photo by Jason Johnston - licence Public domain
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: MMA

Aktuality, výsledky a příběhy ze světa MMA a bojových sportů. Profily zápasníků, zákulisí organizací, rozbory důležitých duelů i vše, co se děje před zápasem a po něm.

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