Meteorologové právě změnili předpověď. Zima bude zcela jiná, než se čekalo

Obsah článku
Každý podzim přináší stejnou otázku: přijde opravdová zima, nebo se budeme opět brodit bahnem? Letošní rok však meteorology postavil před mimořádně složitou hádanku. V atmosféře se totiž odehrává něco, co se stává jen jednou za několik dekád.
Vysoko nad severním pólem se nezvykle brzy zformoval stratosférický polární vír – obrovská rotující bariéra studeného vzduchu. Když funguje stabilně, drží arktický mráz bezpečně uzamčený v polárních oblastech. Problém nastává ve chvíli, kdy tato ochranná zeď začne slábnout nebo se deformovat.
A právě to se může stát letos. Do hry totiž vstupuje extrémně silné super El Niño v Tichém oceánu, které podle měření směřuje k tomu, aby se zařadilo mezi nejintenzivnější události tohoto typu v celé historii pozorování. Tento oceánský fenomén dokáže přetvářet proudění vzduchu napříč celou planetou – a má prokázanou schopnost polární vír destabilizovat.
Když se bariéra prolomí, arktický vzduch se vylévá hluboko na jih přímo nad obydlené části Evropy. A s ním přicházejí silné mrazy a vydatné sněžení.
Únorový vrchol místo podzimního bahna
Renomovaný meteorolog Andrej Flis ze Severe Weather Europe podrobně analyzoval zářijové aktualizace atmosférických modelů. Výsledky ukazují dramatický posun oproti letním odhadům. Zatímco první projekce naznačovaly převážně mírný průběh s deštěm a blátem, nejnovější data z prestižního evropského modelu ECMWF kreslí výrazně odlišný obraz.
Geografické rozdíly zůstávají značné. Daleký sever, severozápad a jihozápad kontinentu mají stále počítat s podprůměrným množstvím sněhu. Zcela jiný scénář se však rýsuje pro střední polohy a vnitrozemské regiony.
Právě zde se v aktualizovaných prognózách nově objevují nadprůměrné hodnoty sněžení. Klíčové období má přijít především v únoru, kdy by měly dorazit nejvýraznější sněhové epizody celé sezóny. Původní pesimistický výhled na „ztracenou“ zimu se tak rozplývá.
Modely sice neslibují extrémní přívaly bílé nadílky plošně pro celý kontinent, ale oproti srpnovým vyhlídkám představují znatelné zlepšení pro všechny, kdo touží po pravé zimní atmosféře.
Planetární hra s nejistým koncem
Přesně předpovědět, jak se souhra mezi super El Niño a polárním vírem nakonec projeví v konkrétních týdnech, zůstává výzvou i pro nejzkušenější odborníky. Jde o atypickou kombinaci dvou globálních faktorů, která se vyskytuje jen vzácně.
Jisté však je, že střední Evropa má nakročeno k podstatně bohatší sněhové nadílce, než se ještě před měsícem zdálo. Únorový vrchol zimy by mohl přinést právě tu bílou pokrývku, o kterou mnozí v posledních letech přišli.
Zda se atmosférická konstelace skutečně vyvine podle nejnovějších projekcí, ukáže až samotný průběh chladných měsíců. Jedna věc je ale jasná – scénář o zcela teplé a bezesněžné zimě vzal definitivně za své.
Zdroje článku: tn.nova.cz, fajntip.cz
Autor článku: Jakub Stránský