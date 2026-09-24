Reklama
3 min
Nafta za 50 Kč a to není všechno: Na Čechy se valí další vlna zdražování, nejvíce dopadne na rodinyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Na podzim 2026 se sešlo hned několik věcí najednou. Řidiči sledují, jak […]
Nafta za 50 Kč a to není všechno: Na Čechy se valí další vlna zdražování, nejvíce dopadne na rodiny
Zdroj:
Reklama
Pokuta za kácení stromu na zahradě: Češi můžou vyfasovat až 100 tisíc, rozhoduje přitom 1 číslo
Většina majitelů zahrad je přesvědčená, že o stromech na vlastním pozemku rozhodují […]
Konec klamání v supermarketech: Od 27. září musí výrobci 3 slova dokázat, Češi jim roky skákali na špek
Slovo „ekologický“ na obalu umí zapracovat i bez jediného čísla. Vzbudí dobrý […]
Havlíček promluvil o důchodech: „Senioři mohou být klidní.“ Kolik jim vláda pro rok 2027 přidá?
Ještě v neděli odmítal ministr Karel Havlíček prozradit čísla a odkazoval na […]
„270 korun je málo,“ zní z vlády: Senioři dostanou od ledna 2027 k valorizaci jednorázový bonus
Lednová valorizace důchodů pro rok 2027 je rozhodnutá. Vláda se na ní […]
Web se zaměřuje na spotřebitelská témata, testy produktů a poradenství. Čtenáři zde najdou články o domácích spotřebičích, elektronice, potravinách, ale i o službách, financích či ochraně spotřebitele. Obsah upozorňuje na kvalitní výrobky, odhaluje slabiny některých produktů a přináší rady, jak...Všechny články tohoto autora →
Tottimu bylo 48 a dva italské kluby ho chtěly zpět na hřiště. V autobiografii vysvětlil, proč to pro něj bylo nemožné
SportyŽivě
dnes, 04:39
3 min
Meteorologové už ví, jaký bude prosinec 2026. Vánoce asi budou úplně jiné, než se čekalo kvůli 1 divnému jevu
Outdoor tipy
dnes, 04:38
3 min
„Jak je tohle vůbec možné?“ Bejlek v Billie Jean King Cupu udivuje, i když nehraje
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 04:34
Praha by mohla po taxikářích žádat zkoušku z češtiny nebo místopisu
Pražská Drbna
dnes, 04:34
3 min
Liberec nejspíš vzdá snahu o získání budovy, v níž byla pobočka Komerční banky
Liberecká Drbna
dnes, 04:34
2 min
Reklama
Parkoval na místě pro invalidy s neplatnou kartou. To ale zdaleka nebylo všechno
Plzeňská Drbna
dnes, 04:31
1 min
Čeští důchodci – rekordmani. Přes 71 tisíc lidí má důchod přiznaný déle než 35 let
HlídacíPes.org
dnes, 04:30
3 min
O kolik zvyšují magnetky na ledničce spotřebu elektřiny? Nechali jsme to spočítat odborníky
FAJNTIP.cz
dnes, 04:30
4 min
Eura se nedožijeme, nikdo ho nechce, říká komentátor HN
HN.cz
dnes, 04:25
Nejdrsnější lovestory Brada Pitta má nečekaného hrdinu. Film V srdci divočiny uhrane
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 04:20
Reklama
Babiččin trik na svíčkovou omáčku nikdy nezklame. Stačí 1 lžička navíc a omáčka bude sametová jako z restaurace
Bruneta v kuchyni
dnes, 04:13
3 min
Větrník na plechu s karamelovou polevou je oblíbený cukrárenský dezert v jednodušší domácí podobě
Cooky.cz
dnes, 04:10
5 min
Hradečáci další obchoďák nechtějí? Průzkum investora říká opak
Hradecká Drbna
dnes, 04:05
2 min
Hliníkový box za 6 500 Kč slibuje rychlost externího SSD, jakou jste dosud nezažili. Ani pod plnou zátěží nevydá zvuk
Mobify.cz
dnes, 04:03
5 min
Na Tchaj-wanu roste nejvyšší strom východní Asie. Má 84 metrů. Nebeský meč přežil jen díky svahům, na které se lesníci nedostali
VědaŽivě.cz
dnes, 04:00
4 min
Reklama
Slapská přehrada se poprvé v historii vypouští kvůli suchu. Na břehu umírají stovky tisíc škeblí, které bez vody vydrží jen hodiny
VědaŽivě.cz
dnes, 04:00
4 min
Nejsilnější přírodní karcinogen roste na vlašských ořeších ve spíži. Aflatoxin B1 vzniká ve vlhku a tepelná úprava ho nerozkládá
VědaŽivě.cz
dnes, 04:00
4 min
Leštidlo do myčky smíchané s alkoholem vytvoří na skle vrstvu, po které otisky prstů téměř neulpívají. Stojí to pár korun
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 04:00
4 min
Konečně dobré zprávy pro řidiče? Od 1. října se u pump mění pravidla, radovat se ale budou jen někteří
Spotřebitelov.cz
dnes, 04:00
4 min
Jeden krok navíc a smažená jablka v těstíčku jsou křupavá, ne gumová. Babičky ho dělaly automaticky, my na něj zapomínáme
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 04:00
4 min
Reklama
Češi bourají zahradní pergoly. Našli řešení, které je daleko praktičtější a efektivnější.
NESPECHEJ.cz
dnes, 04:00
2 min
Sušení bylinek v troubě jim bere vůni i barvu. Zkušená zahradnice prozradila metodu, která funguje i za deštivých dní
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 04:00
4 min
Zanedbaný park v Brně zachytává déšť sníženou loukou místo kanalizací. Terénní trik mu vynesl krajskou cenu za adaptaci na klima
VědaŽivě.cz
dnes, 04:00
3 min
Říkají mu penicilin chudých a zvládne i rezistentní bakterie. Sirup z jedné běžné bylinky vyjde na pár korun a uvaří ho každý
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 04:00
4 min
Garsonka jako skládačka. Kuchyň je na kolečkách a stůl dostali dovnitř oknem
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 03:59
Reklama
Do Česka vtrhl nový řetězec: Češi ho neznají, má 5 700 prodejen a chce trumfnout ceny Actionu
Spotřebitelov.cz
dnes, 03:59
4 min
Pokuta za kácení stromu na zahradě: Češi můžou vyfasovat až 100 tisíc, rozhoduje přitom 1 číslo
Spotřebitelov.cz
dnes, 03:58
4 min
Nafta za 50 Kč a to není všechno: Na Čechy se valí další vlna zdražování, nejvíce dopadne na rodiny
Spotřebitelov.cz
dnes, 03:57
3 min
Konec klamání v supermarketech: Od 27. září musí výrobci 3 slova dokázat, Češi jim roky skákali na špek
Spotřebitelov.cz
dnes, 03:56
3 min
Pekaři prosí Čechy: čerstvý chleba nikdy nedávejte do igelitového sáčku
Bruneta v kuchyni
dnes, 03:55
3 min
Reklama
Med z obchodu často není pravý med. Prozradí ho 1 jednoduchý test během 60 sekund
Bruneta v kuchyni
dnes, 03:54
4 min
Prababičky to věděly odjakživa. 1 lžíce této suroviny do mouky a palačinky se nikdy nepřipálí ani neroztrhají
Bruneta v kuchyni
dnes, 03:46
3 min
Patnáct a půl Felicie Fun. Nejvíc cool Škody přijely za legendárním konstruktérem
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 03:41
Ukrajina měla plán, jak nás „zatáhnout do války“, vzpomněl si po letech polský lídr
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 03:30
Macinka: Pokud posílíme, rozpočet by vypadal jinak. Čísla ale Motoristy nepotěší
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 03:30
Reklama
Nikdo ho nezná a stal se poslancem. Švédsko vyšetřuje podvod s hlasy imigrantů
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 03:30
Meteorologové právě změnili předpověď. Zima bude zcela jiná, než se čekalo
FAJNTIP.cz
dnes, 03:30
2 min
Nepravděpodobný vyzyvatel Babiše: „Každý den chci vyprodat halu pro 100 tisíc lidí“
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 03:30
Na stromech visela těla obětí. Od tragédie přehrady na Bílé Desné uplynulo 110 let
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 03:30
Discord zavádí kontrolu věku pro všechny. Přes 90 % uživatelů ji ani nepozná
cdr.cz
dnes, 03:00
2 min
Reklama
Reklama
V českých barvách až do světové TOP 5 . Ukrajinka Diana dokazuje, že krása nemá věk a sny se plní
Desítky států vyzvaly Rusko, aby souhlasilo s příměřím. Chtějí čas na zbrojení, opáčil Lavrov
Maršálek vytáhl fotku z roku 2006 a fanoušci ho nepoznávají. Bez plnovousu a kudrn vypadal jako hollywoodský herec
Pavel to s Rusy odhadl správně. Prezident tepal Moskvu, Macinka vydržel až do konce
Zpívající lemur používá stejný trik jako operní sopranistka. Nikdo ho přitom zpívat neučil
Reklama
Reklama