Med z obchodu často není pravý med. Prozradí ho 1 jednoduchý test během 60 sekund

Když si člověk koupí sklenici medu, čeká ryze přírodní surovinu, za kterou stojí jen práce včel. Regály supermarketů tomu ale ne vždy odpovídají. Právě u medu podvodníci přitvrzují víc než u většiny jiných potravin a řada kupujících vůbec netuší, že si domů odnáší spíš obarvený sirup než pravý včelí med. Existuje přitom jednoduchý pokus, který zvládnete doma v kuchyni a který vám během chvilky napoví, že je něco špatně.
Sklenice vody napoví během pár desítek sekund
Nejrozšířenější rychlý test potřebuje jen sklenici vlažné vody a lžičku medu. Med do vody vložte a chvíli sledujte, co se děje. Pravý a hustý med je těžší, takže klesne ke dnu a drží se pohromadě v soudržné kapce. Naředěný nebo falšovaný med se naopak začne skoro okamžitě rozpouštět a voda kolem něj se zakalí.
Podobně funguje test hustoty. Když sklenici s medem otočíte dnem vzhůru nebo do medu ponoříte špejli, poctivý med stéká pomalu a táhne za sebou souvislé nepřerušené vlákno. Řídká hmota, která rychle odkapává, obsahuje nejspíš víc vody nebo přidaný sirup. Celý pokus zvládnete zhruba do minuty.
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Hlavní rozdíly mezi pravým a falšovaným medem shrnuje následující tabulka:
Znak Pravý med Naředěný nebo falšovaný med Chování ve vodě klesne ke dnu a drží se pohromadě v soudržné kapce skoro okamžitě se začne rozpouštět a voda kolem něj se zakalí Stékání a hustota stéká pomalu a táhne za sebou souvislé nepřerušené vlákno rychle odkapává, nejspíš obsahuje víc vody nebo přidaný sirup Domácí test má své hranice
Tady je ale potřeba zůstat při zemi. Sklenice vody napoví leda o hustotě a o obsahu vody, o skutečném složení mlčí. Odborníci proto krotí očekávání. Žádný z domácích návodů nedává jistotu a snadno vás svede vedle.
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Jasno udělá teprve laboratorní rozbor. Odhalit falšování je totiž náročné a zvládnou to jen drahé metody typu nukleární magnetické rezonance, z nichž část není ani schválená pro úřední kontrolu. Domácí pokus proto berte jako první varovný signál, který se vyplatí prověřit. Za důkaz ho nepovažujte.
Skoro polovina vzorků neprošla
Že nejde o zbytečné strašení, dokládají výsledky kontrol. Koordinovaná akce Evropské komise, jejíž závěry se zveřejnily v roce 2023, označila skoro každý druhý prověřovaný vzorek medu za neodpovídající unijním pravidlům. Při starších kontrolách přitom inspektoři naráželi na podvod u výrazně menší části vzorků, takže falšování rychle přibývá.
Nejčastějším trikem je přimíchání levných glukózových a fruktózových sirupů, které med naředí a zlevní. Riziko je největší u medu dovezeného ze zemí mimo Evropskou unii, typicky z Číny nebo Turecka. Na české poměry opakovaně upozorňuje i Státní zemědělská a potravinářská inspekce, která v tržní síti nachází šarže s klamavě uvedeným původem, cizími cukry i přibarvením karamelem.
Přečtěte si také: Zapomeňte na 180 stupňů. Řezníci pečou vepřovou pečeni na jiné teplotě a je měkká jako máslo Hustota, vůně a krystalizace prozradí víc
Jeden pokus tedy pravost neodhalí, spolehlivější je všímat si víc znaků najednou. Poctivý med poznáte i podle květové vůně a husté konzistence, která se ze lžíce spouští jen líně a skládá se do vrstviček.
Velkou roli hraje i krystalizace, kolem které koluje asi nejrozšířenější mýtus. Ztuhnutí a zrnitá struktura totiž nejsou známkou stáří ani zkažení. Jde o naprosto přirozený proces, který americké úřady i domácí včelaři popisují jako běžnou vlastnost poctivého medu.
Jak rychle med ztvrdne, rozhoduje hlavně to, z jakých květů včely nektar snesly. U akátového medu to trvá dlouhé měsíce, kdežto řepkový nebo květový houstne mnohem dřív. Pokud tedy zkrystalizovaný med vyhazujete v domnění, že se zkazil, děláte chybu.
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Když vás žádný z těch znaků neuklidní, sáhněte po nejjednodušší pojistce. Kupte med u konkrétního včelaře z okolí, kterého si najdete a klidně se ho zeptáte, jak med vznikl a odkud pochází.
Nejspolehlivější pojistkou proti falšovanému medu zůstává nákup od konkrétního včelaře, u kterého si ověříte původ. Ilustrační foto. Zdroj: Eva Al / Pexels.
V regálech se pak řiďte hlavně etiketou a zemí původu. Zpozornět byste měli u obalů, kde se původ skrývá za neurčité spojení o smíchání medů z různých zemí, i u ceny, která je na poctivý med až podezřele nízká. Nově s tím pomáhá zpřísněná evropská úprava, která od června 2026 na obalech vyžaduje uvést konkrétní zemi původu místo dřívějšího mlhavého označení o směsi. Spolehlivý obrázek si nakonec uděláte teprve tehdy, když si všechny signály poskládáte dohromady, přičemž nejvíc váží prověřený původ. Samotná sklenice vody na to nestačí.
Zdroje: https://www.dtest.cz/clanek-11402/ne-podvodnemu-medu-na-evropskem-trhu, https://www.denik.cz/ekonomika/med-falsovani-medu-evropska-unie-vcelari-dovoz-medu/, https://www.szpi.gov.cz/clanek/kvalita-prodavaneho-medu-je-stale-nevyhovujici-polovina-je-falsovana.aspx, https://varimedobroty.cz/recept/jak-rozpoznat-falesny-med/, https://www.domacimed.cz/o-medu/myty-ve-vcelarstvi, https://zpravy.tiscali.cz/vcelari-prozradili-jak-poznat-pravy-med-jeden-rozsireny-mytus-vas-mozna-prekvapi-674945