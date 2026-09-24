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Do kasina šel dělat ochranku a prodal i olympijskou medaili: Ján Franek, bronz z Moskvy 1980, žil na nádraží

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Ján Franek stál na olympijském stupni vítězů ve dvaceti letech, s penězi i slávou, které po návratu domů přišly. Za necelých třicet let o něm slovenský tisk psal jako o člověku bez domova a v českých médiích se později objevilo, že si odseděl víc než rok ve vězení.
Do kasina šel dělat ochranku a prodal i olympijskou medaili: Ján Franek, bronz z Moskvy 1980, žil na nádraží

Do kasina šel dělat ochranku a prodal i olympijskou medaili: Ján Franek, bronz z Moskvy 1980, žil na nádraží

Zdroj: Foto: Власність Міністерства молоді та спорту України - licence CC BY 4.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: MMA

Aktuality, výsledky a příběhy ze světa MMA a bojových sportů. Profily zápasníků, zákulisí organizací, rozbory důležitých duelů i vše, co se děje před zápasem a po něm.

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