Zanedbaný park v Brně zachytává déšť sníženou loukou místo kanalizací. Terénní trik mu vynesl krajskou cenu za adaptaci na klima

Místo aby odtekla do kanalizace, zůstane v půdě, napojí kořeny stromů a přispěje k příjemnějšímu mikroklimatu celé čtvrti. Park Řehořova v Brně-Černovicích za tento přístup právě obdržel Cenu Jihomoravského kraje v soutěži Adapterra Awards a postoupil do celostátního finále.
Jak kopeček z devadesátek proměnili v „sníženou louku“
Klíčem k celé proměně bylo odstranění terénního valu, který v parku zůstal po rekonstrukci z devadesátých let. Spirálovitý kopeček zabíral víc než třetinu z necelých šesti tisíc metrů čtverečních a lidé ho spíš obcházeli, než aby ho využívali. Autorky návrhu Eva Wagnerová a Miroslava Zadražilová ho nechaly srovnat a na jeho místě vytvořily centrální prohlubeň, tedy mírně zapuštěnou pobytovou louku, jejíž okraje leží pod úrovní přilehlých chodníků.
Princip funguje prostě: srážková voda z mlatových cest, dlažby s travnatou spárou i pryžové štěpky na dětském hřišti přirozeně stéká do středu parku. Tam se zadrží, postupně vsakuje do podloží a živí kořenový systém vzrostlých stromů. Žádné trubky, žádné šachty, žádný odvod do kanalizační sítě. Orientační přepočet naznačuje rozměr: pokud centrální prohlubeň pokrývá zhruba dva tisíce metrů čtverečních, při třicetiminutovém dešti o intenzitě 30 milimetrů zachytí kolem šedesáti kubíků vody, a to bez započtení přítoku z okolních zpevněných ploch.
Proč adaptace začíná u kořenů a laviček, a ne u velké nádrže
Koordinátorka soutěže Markéta Červinková při hodnocení vyzdvihla detail, který by snadno unikl pozornosti: lavičky v parku nejsou kotvené do země. Důvod je ryze praktický, klasické kotvení poškozuje kořeny stávajících stromů. Stejná logika prostupuje celým projektem. Habry a babyky na východním okraji nahradily invazivní pajasany a vytvářejí stíněnou pěší trasu. Stovky narcisů tvoří takzvanou Bílou louku, ocúny a ladoňky zase Modrou louku. Tam, kde plynovod znemožnil výsadbu živého plotu, nastoupily vysoké trávy a byliny.
Právě v této vrstvě detailů spočívá podle nás největší přínos černovického parku. Snížená louka s vsakováním se od klasického průlehu nebo retenční nádrže odlišuje tím, že ji lidé vnímají jako místo k posezení, nikoliv jako technické zařízení. Průleh bývá mělký liniový prvek určený výhradně k vedení vody, retenční nádrž vyžaduje regulovaný odtok a samostatnou údržbu. Tady se obojí rozpouští v pobytové ploše parku.
Kolik stojí proměna zanedbaného parku na klimatickou houbičku
Městská část Brno-Černovice vysoutěžila zakázku s předpokládanou hodnotou 10,1 milionu korun bez DPH. Výsledná cena celé revitalizace přesáhla 17,5 milionu korun; součástí byl i žulový vodní prvek za přibližně 2,3 milionu, kompletní výměna mobiliáře, nové výsadby a herní prvky. Roční provoz vychází řádově na stovky tisíc korun: samotné kosení trávníků stojí kolem 155 tisíc, péče o stromy 10 až 50 tisíc, opravy mobiliáře asi 20 tisíc a úklid zhruba 5 tisíc korun. Další etapou má být kavárna s rozpočtem kolem 12 milionů.
Pro jiné české obce je podstatné, že celý postup proběhl jako standardní veřejná zakázka, zhotovitelem se stala firma DIRS Brno. Princip snížené louky s propustnými povrchy je přenositelný všude tam, kde to dovolí sklon terénu, propustnost podloží a dostatečná plocha zeleně. Pražské standardy hospodaření se srážkovou vodou už takové prvky vedou jako samostatnou technickou kategorii s doporučenou údržbou 15 až 18 korun za metr čtvereční ročně.
Jak hlasovat pro černovický park v celostátním kole
Park Řehořova figuruje mezi finalisty ročníku Adapterra Awards 2026 a vedle odborné poroty rozhoduje i veřejnost v Ceně sympatie. Hlasovat lze na webu Adapterra Awards, z jedné e-mailové adresy maximálně jednou a nejvýše pro dva projekty. Hlas je třeba potvrdit přes odkaz v doručené zprávě. Termín hlasování běží do 1. října 2026. Mezi dalšími jihomoravskými finalisty jsou Farma Člupy, proměna zemědělské krajiny u Mikulova, šest výjezdových základen záchranné služby i Rezidence Diorit; černovický park je ovšem jediný, kdo do celostátního kola vstupuje s regionálním vítězstvím v kapse.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková