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Plug-in hybrid za cenu obyčejného hybridu: Jaecoo 7 ze skladu je o 179 tisíc levnější než v oficiálním ceníku

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Importér vyprodává modelový rok 2025 a ceny na jeho vlastní skladové stránce se s oficiálním ceníkem rozcházejí o statisíce. Nejvýrazněji u plug-in hybridu, který dnes vyjde prakticky stejně jako verze bez zásuvky.
Plug-in hybrid za cenu obyčejného hybridu: Jaecoo 7 ze skladu je o 179 tisíc levnější než v oficiálním ceníku

Plug-in hybrid za cenu obyčejného hybridu: Jaecoo 7 ze skladu je o 179 tisíc levnější než v oficiálním ceníku

Zdroj: Foto: Autosdeprimera - licence CC BY 3.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Auto

Novinky, rady a zajímavosti ze světa automobilů. Od nových modelů a technologií přes praktické tipy pro řidiče až po příběhy legendárních vozů, motorsport a proměny automobilového trhu.

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