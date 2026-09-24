Nejsilnější přírodní karcinogen roste na vlašských ořeších ve spíži. Aflatoxin B1 vzniká ve vlhku a tepelná úprava ho nerozkládá

Klíčovým spouštěčem růstu
Aspergillus flavus a A. parasiticus je kombinace tepla a vlhkosti. Podle kodexových doporučení FAO tyto plísně přestávají růst a tvořit aflatoxiny teprve při aktivitě vody pod 0,70. V překladu do domácích reálií: relativní vlhkost ve skladu by měla zůstat pod 70 % a teplota optimálně mezi 0 a 10 °C. Proč právě vaše spíž vytváří ideální líheň pro aflatoxin
Česká potravinářská inspekce upozorňuje, že aflatoxiny se tvoří zpravidla při teplotách nad 25 °C. Běžná kuchyňská spíž v létě tuto hranici překračuje snadno, zvlášť v panelákových bytech, kde se vzduch přehřívá a proudění je omezené. Přidejte k tomu nedosušená jádra, prasklé skořápky, které otevírají cestu sporám, a zásobu ležící v igelitovém sáčku bez ventilace. Vznikne mikroklima, v němž se plísně rozrůstají během dnů.
Podstatný detail: kontaminace se neodehrává v obchodě. Ořechy mohou projít kontrolou v pořádku a toxin se vytvoří až u vás doma, pokud je uložíte nevhodně a necháte je ležet celé týdny.
Co oči neodhalí a trouba nespasí
Viditelná plíseň, zatuchlý pach, zvlhlá nebo slepená jádra a neobvyklé tmavnutí: to jsou varovné signály, které zachytíte smysly. Jenže samotný aflatoxin B1 je bezbarvý a bez zápachu. Spolehlivě ho prokáže až laboratorní analýza metodami ELISA nebo HPLC, tedy postupy, které v domácnosti k dispozici nemáte.
A co oblíbený trik „hodím to na chvíli do trouby“? FDA ve svém přehledu preventivních kontrol výslovně uvádí, že tepelná inaktivace u aflatoxinu nefunguje spolehlivě. Pečení, pražení ani dosušování v troubě tedy nelze považovat za sanaci. Toxin přežívá teploty, při kterých už dávno ořech zhnědne a voní.
Z toho plyne praktický závěr: pokud na jediném jádru v sáčku spatříte plíseň, zbylé kusy sdílely totéž teplé a vlhké mikroklima celé dny či týdny. Rozsah kontaminace doma neověříte. Bezpečnější je vyřadit celou šarži než riskovat s přebíráním.
Jak přísně hlídá aflatoxiny česká kontrola, a co z toho plyne pro domácí zásoby
Unijní nařízení o maximálních limitech kontaminantů v potravinách stanoví pro vlašské ořechy určené přímo spotřebiteli poměrně přísné hranice:
Kontaminant Maximální limit Aflatoxin B1 2,0 µg/kg Součet aflatoxinů (B1+B2+G1+G2) 4,0 µg/kg
Pro srovnání: u mandlí a pistácií jsou povolené hodnoty vyšší, což naznačuje, že regulátor u „ostatních skořápkových plodů“ včetně vlašáků pracuje s přísnějším přístupem.
Monitoring SZPI za rok 2025 přinesl z 25 vzorků skořápkových plodů jediný pozitivní nález aflatoxinu B1, u pistácií z USA s hodnotou 0,26 µg/kg, tedy hluboko pod limitem. Vlašské ořechy v obchodní síti vyšly čisté. Současně ale Státní zdravotní ústav v monitoringu 2020–2021 zachytil potenciálně toxinogenní Aspergillus flavus ve dvou z dvanácti sledovaných vzorků vlašských ořechů prodávaných v Česku. Přítomnost plísně automaticky neznamená přítomnost toxinu, ale potvrzuje, že rizikový organismus se na tuzemském trhu vyskytuje.
Zásadní pointa: kontrola končí u regálu. Jakmile ořechy přenesete domů a uložíte je do teplé spíže, odpovědnost za skladovací podmínky přechází na vás.
Komu hrozí největší nebezpečí a kdy volat lékaře
WHO popisuje u aflatoxinů dvojí scénář ohrožení. Chronická expozice, tedy opakovaná konzumace malých dávek po měsíce a roky, zvyšuje riziko rakoviny jater, přičemž souběžná infekce virem hepatitidy B tento účinek ještě zesiluje. Akutní otrava při jednorázově vysoké dávce může vyústit až v selhání jater, byť takové případy jsou vzácné a typické spíše pro rozvojové země s masivně kontaminovanými zásobami.
Převést riziko na konkrétní počet snědených jader nelze, koncentrace toxinu kolísá kus od kusu a závisí na hmotnosti konzumenta i délce expozice. U dětí vychází stejná porce na vyšší dávku na kilogram tělesné hmotnosti, proto je opatrnost namístě dvojnásob. FDA zmiňuje i možné poškození ledvin a vrozené vady při dlouhodobém příjmu.
Pokud po požití podezřelých ořechů pocítíte výraznou nevolnost nebo jiné neobvyklé obtíže, zvlášť u dítěte, těhotné ženy, člověka s oslabenou imunitou nebo jaterním onemocněním, obraťte se na toxikologické informační středisko nebo lékaře.
Pět pravidel, která ochrání vaše ořechy před aflatoxinem Chlad místo spíže. Lednice s teplotou kolem 4–8 °C dramaticky zpomaluje růst plísní. Pro delší skladování poslouží i mrazák. Sucho a ventilace. Uchovávejte ořechy v prodyšném obalu, papírovém sáčku nebo plátěném pytlíku. Igelitový sáček zadržuje vlhkost a podporuje kondenzaci. Rychlé dosušení po sklizni. Čerstvě sklizené vlašáky sušte co nejdříve a důkladně, ideálně při teplotě do 40 °C s prouděním vzduchu. Pravidelná kontrola zásob. Každých pár týdnů zásobu prohlédněte a přičichněte. Jakýkoli zatuchlý tón, vlhkost nebo vizuální změna je důvod k vyřazení. Podezřelou šarži nevylepšujte, vyhoďte. Přebírání jednotlivých jader nedává záruku, že zbylé kusy jsou čisté. Rozhoduje celkové mikroklima, v němž ořechy ležely.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková