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Nejsilnější přírodní karcinogen roste na vlašských ořeších ve spíži. Aflatoxin B1 vzniká ve vlhku a tepelná úprava ho nerozkládá

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Rutinní skladování vlašských ořechů ve spíži může za teplých a vlhkých podmínek vést k tvorbě vysoce toxického aflatoxinu B1 produkovaného plísněmi rodu Aspergillus.
Nejsilnější přírodní karcinogen roste na vlašských ořeších ve spíži. Aflatoxin B1 vzniká ve vlhku a tepelná úprava ho nerozkládá

Nejsilnější přírodní karcinogen roste na vlašských ořeších ve spíži. Aflatoxin B1 vzniká ve vlhku a tepelná úprava ho nerozkládá

Zdroj: Foto: PxHere
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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