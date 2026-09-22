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Při předjíždění nesmíte překročit limit ani o pár km/h. Za blokování hrozí 1 500 Kč, za zrychlení až 6 bodů

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Dennívýzva
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Mezi řidiči se drží přesvědčení, že krátké zrychlení nad limit je při předjíždění v pořádku, protože zkracuje čas v protisměru. Nejvyšší správní soud tuhle obhajobu výslovně smetl. A sankce za ni jsou několikanásobně tvrdší než pro toho, kdo předjetí úmyslně blokuje.
Při předjíždění nesmíte překročit limit ani o pár km/h. Za blokování hrozí 1 500 Kč, za zrychlení až 6 bodů

Při předjíždění nesmíte překročit limit ani o pár km/h. Za blokování hrozí 1 500 Kč, za zrychlení až 6 bodů

Zdroj: Foto: David McKelvey from Brisbane, Australia - licence CC BY 2.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Auto

Novinky, rady a zajímavosti ze světa automobilů. Od nových modelů a technologií přes praktické tipy pro řidiče až po příběhy legendárních vozů, motorsport a proměny automobilového trhu.

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