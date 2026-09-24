Leštidlo do myčky smíchané s alkoholem vytvoří na skle vrstvu, po které otisky prstů téměř neulpívají. Stojí to pár korun

Výsledná směs se nastříká na skleněné plochy kuchyňských skříněk, rozetře mikrovláknem, a otisky po ní prý téměř neulpívají. Ověřili jsme složení obou surovin, spočítali reálnou cenu jedné dávky v českých obchodech a porovnali domácí trik s tím, co nabízejí průmyslové anti-fingerprint povlaky. Výsledek? Levná údržbová berlička pro obyčejné hladké sklo, která krátkodobě napodobí část efektu, za nějž si profesionální technologie účtují řádově víc.
Proč surfaktanty z leštidla mění chování skla
Celý trik stojí na jedné vlastnosti leštidla do myčky: snižuje povrchové napětí kapaliny. Podle Whirlpoolu právě díky tomu voda po nádobí nestéká v kapkách, ale rozlévá se do souvislé plochy a rychleji odtéká. Méně kapek znamená méně skvrn po zaschnutí. Přesně tentýž princip funguje na vnější straně skleněných dvířek.
V datovém listu leštidla Denkmit z dm figurují jako klíčové složky ethoxylované a propoxylované alkoholy a sodná sůl p-kumensulfonátu, vesměs surfaktanty, které zlepšují smáčení a rozliv tekutiny po hladkém povrchu. Po rozetření směsi na skle zůstane velmi tenký film z těchto látek. Mastnota z prstů se na takto „uhlazeném“ povrchu rozprostře do tenčí, opticky méně kontrastní vrstvy. Stopa bývá méně viditelná a snáze se stírá.
Isopropylalkohol ve směsi plní pomocnou roli: rozpouští mastnotu a odpařuje se prakticky beze zbytku, jak popisuje třeba Alza v kontextu čištění elektroniky. Zajímavé ovšem je, že patentová dokumentace ke glass-cleaning formulacím uvádí, že navýšení podílu isopropylalkoholu v rinse-aid režimu nepřineslo „znatelné zlepšení“. Klíčová složka receptu tak podle všeho spočívá spíš v leštidle samotném než v alkoholu.
Kolik stojí jedna dávka a kde obě suroviny v Česku seženete
Nejrozšířenější poměr, který koluje online, pracuje s 350 ml vody, 60 ml leštidla do myčky a 60 ml isopropylalkoholu. Spočítali jsme cenu jedné takové 470ml dávky z aktuálně dohledaných českých zdrojů:
Složka Množství na dávku Cena za litr Cena za dávku Leštidlo Denkmit (dm) 60 ml 37,50 Kč 2,25 Kč Isopropylalkohol 99,9 % (Ecoliquid) 60 ml 157 Kč 9,42 Kč Voda 350 ml — zanedbatelná Celkem 470 ml ≈ 11,70 Kč
Při volbě dražšího supermarketového leštidla se částka posune do pásma 15–20 Kč za dávku. Z jednoho litru leštidla a jednoho litru alkoholu vyjde přibližně šestnáct plných dávek, tedy kolem 7,5 litru směsi, zásoby na měsíce.
Leštidlo do myčky koupíte v jakékoli drogerii i na Rohlíku. Isopropylalkohol už tak samozřejmou položkou domácí zásoby bývá zřídka; nejsnáze ho objednáte v e-shopech zaměřených na čisticí chemii nebo v sekci příslušenství pro elektroniku.
Zdroj fotografie: Foto: Pixabay Jak směs nanést, aby sklo nezůstalo zamlžené
Postup se zdá banální, ale právě v detailech se skrývá rozdíl mezi průzračným výsledkem a matným filmem:
Odstraňte prach. Lehce navlhčeným mikrovláknem setřete povrch. Suchá utěrka vtírá drobné částice do skla a hrozí mikroškrábance, na to upozorňuje i výrobce skla Pilkington. Aplikujte na hadřík, ne přímo na dvířka. Směs nastříkejte na čistou utěrku z mikrovlákna. Předejdete stékání do hran, rámů a těsnění. Pracujte po menších úsecích. Rozetřete rovnoměrně, bez přemíry tekutiny. Okamžitě doleštěte. Druhým suchým mikrovláknem přeleštěte povrch, dokud je ještě vlhký. Právě tady vzniká ten tenký surfaktantní film, který mění chování dalších otisků.
Hlavní příčinou zamlžení bývá přestřelená dávka leštidla nebo špinavá utěrka. Méně znamená víc.
Kde trik funguje, a kde hrozí popraskání povrchu
Bezpečným kandidátem pro tuto směs zůstává obyčejné hladké sklo bez povrchové úpravy. Jakmile se v cestě objeví jiný materiál, opatrnost prudce roste:
Akrylátová dvířka: Český výrobce Trachea výslovně zakazuje látky na bázi alkoholu a varuje před popraskáním povrchu. Fóliované fronty: Tatáž firma připouští nanejvýš alkohol ředěný vodou do maximálně 20 %. Domácí směs s čistým IPA tuto hranici překračuje. Zrcadla: Pilkington nedoporučuje organická rozpouštědla kvůli zadní barvě, která může reagovat. Leptané, pískované a vzorované sklo: Vhodný je jen čirý neabrazivní čistič. Dvířka IKEA: U některých povrchů výrobce přímo zakazuje čisticí přípravky s alkoholem.
Směs rovněž nepatří na pracovní desky ani jiné plochy, kde dochází k přímému kontaktu s potravinami. Materiál CDC ke kuchyňské hygieně uvádí, že chemicky ošetřené pulty vyžadují před přípravou jídla důkladný oplach čistou vodou.
Domácí berlička versus průmyslový anti-fingerprint povlak
Henkel i Daikin vyrábějí specializované oleofobní povlaky, které řeší totéž, jen na úplně jiné technologické úrovni. Silikonové a fluoropolymerní vrstvy snižují povrchovou energii skla natolik, že oleje z kůže se rozptýlí do ultratenkého filmu a prakticky zmizí z dohledu. Trvanlivost se měří v tisících otěrových cyklů. Domácí směs nabízí zlomek tohoto efektu: dočasný surfaktantní film bez jakékoli deklarované oděruvzdornosti, který vydrží do dalšího intenzivního otírání nebo série dotyků. Daikin ostatně sám přiznává, že stoprocentně účinný a zároveň trvanlivý povrch odpuzující otisky zatím neexistuje.
Oproti běžným čističům na sklo typu Mr. Muscle nebo Cif má domácí směs jiný akcent: komerční přípravky cílí na okamžité odstranění šmouh a mastnoty, zatímco rinse-aid složka v leštidle přidává krátký ochranný dozvuk po setření. Přímý srovnávací test jsme nedohledali, ale právě v tom dočasném ochranném filmu leží jedinečnost triku, a současně jeho limit.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková