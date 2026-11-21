V září jste odcházela ze salonu nadšená. Teď v šedém listopadovém světle vám barva v zrcadle připadá plochá a unavená. Kolegyně s podobným odstínem přitom vypadá jako z reklamy na šampon. Rozdíl mezi vámi bývá v drobnostech, kterých si na první pohled nevšimnete.
Proč barva v zimě ztrácí lesk
Topení vysušuje vzduch, venku mrzne a vlasy častěji fénujete nebo žehlíte. To všechno je vysušuje a barva pak rychleji ztrácí lesk.
Povrch vlasu pokrývají drobné šupinky a lesk závisí na tom, jak hladce leží. Čím víc je sucho a teplo rozčepýří, tím víc světla se od vlasů rozptýlí a tím matnější je i ta nejlépe namíchaná barva.
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Koloristé, kteří se k zimě 2026/27 vyjadřují v zahraničních módních magazínech, sázejí na sytější tóny, jemnou hru odstínů a lesk. Ostré kontrasty a radikální proměny ustupují do pozadí. Jako luxusní hodnotí barvu, ve které splývá víc blízkých odstínů a melír v ní není poznat. Výsledek má vypadat, jako by vlasy takovou barvu měly odjakživa, jen v bohatší podobě.
K tomu patří lesk. Postará se o něj gloss neboli tónovací lesk. Barvu výrazně nezmění, jen sjednotí tón a vlasům vrátí odlesky. Koloristé ho doporučují i v době mezi barvením. Podle stylistů se drahý vzhled obejde bez častějších návštěv salonu, protože v kurzu jsou barvy, které odrůstají nenápadně.
Tři odstíny, jeden princip
Všechny tři favoritky jsou zjemněnou podobou barev, které dobře znáte, tedy hnědé, blond a zrzavé.
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Odstín Jak vypadá Komu sedí Mokka sytá espresso hnědá s mokka a čokoládovými odlesky místo ploché, skoro černé barvy tmavovlasým, kterým k lesklé hnědé může stačit gloss bez celého barvení Krémová blond béžové, šampaňské a medové tóny místo ledové a popelavé blond blondýnkám, které chtějí barvu na zimu změkčit bez ztmavení Kouřová paprika tlumené červeno-měděné podtóny na zemitě hnědém základu brunetám, které chtějí zkusit červenou a přitom zůstat v hnědé
U krémové blond rozhoduje míra tepla. Teplý béžový nádech blond zjemní a dodá jí zdravý vzhled, jakmile ale převáží žlutá, začne barva připomínat mosaz. Ledová blond je navíc náročnější na údržbu, protože popelavé tóny rychleji oxidují a potřebují pravidelné tónování.
Krémová blond s teplým béžovým nádechem barvu na zimu změkčí, dokud v ní nepřeváží žlutá. Ilustrační foto. Zdroj: Tim Mossholder / Unsplash.
Název „kouřová paprika“ pochází z britského Vogue, který tento odstín zařadil mezi nastupující zimní barvy. Odstín patří k širšímu posunu u zrzavé, kde jasně oranžovou měď střídají tlumenější tóny se skořicí, jantarem a hnědou. Jako inspirace pro tlumenou zrzavou se uvádí Emma Stone, pro tmavou hnědou Hailey Bieber, která v září 2026 přešla na hlubokou espresso hnědou.
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Vezměte s sebou fotky odstínu, který se vám líbí. Kolorista podle nich odhadne, co s vaším typem ladí. Stejný odstín totiž na každé ženě vypadá trochu jinak.
Hřejivé odstíny jako měď, med nebo zlatavá lichotí teplé a olivové pleti. Kdo má neutrální podtón, může volit teplé i chladné odstíny včetně mokky. Požádejte také, ať kořínek zůstane blízko vaší přirozené barvy. Až vlasy povyrostou, nebude mezi barvou a odrostem vidět ostrá hranice.
Jak barvu udržet do jara
Doma vlasům prospěje, když je budete mýt méně často a vlažnou vodou, šamponem určeným pro barvené vlasy. Jednou týdně jim dopřejte masku a před fénováním nanášejte tepelnou ochranu.
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Kdo zvolí kouřovou papriku, měl by počítat s tím, že červené tóny mezi návštěvami salonu blednou nejrychleji. Proto se hodí balzám nebo maska, které barvu doplňují. Když začne lesk slábnout, osvěží ho mezi barvením gloss.
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