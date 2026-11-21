NASA rozšiřuje okruh lidí, kteří se mohou stát astronauty
NASA 7. listopadu 2026 oficiálně oznámila, že přijímá přihlášky do dalšího výběru astronautů. Nová generace má pomoci s návratem člověka na Měsíc a s přípravou dlouhodobého pobytu na jeho povrchu. V budoucnu se počítá také s pilotovanými výpravami k Marsu.
Představa, že astronaut musí být především zkušený vojenský pilot, už dávno neplatí. Vesmírné mise potřebují odborníky z mnoha různých oborů. NASA proto připouští také uchazeče se zdravotnickou kvalifikací. Do požadovaného vzdělání se nově počítají například některé magisterské ošetřovatelské programy.
Agentura výslovně uvádí držitele titulů Doctor of Nursing Practice a Family Nurse Practitioner. Přihlásit se mohou rovněž lékaři, absolventi osteopatické medicíny a asistenti lékařů s odpovídající kvalifikací.
Bez magisterského vzdělání a několikaleté praxe to nepůjde
Základní podmínkou je magisterský titul v některém z oborů STEM. Patří sem například strojírenství, biologické a fyzikální vědy, informatika nebo matematika. U některých technických oborů lze požadavek splnit také absolvováním alespoň dvou let doktorského studia.
Vedle vzdělání musí uchazeč doložit nejméně tři roky odpovídající odborné praxe po získání požadovaného titulu. U lékařů může být za stanovených podmínek započítána také rezidenční příprava. Piloti mohou potřebnou praxi prokázat požadovaným počtem nalétaných hodin.
Samotné vzdělání a zkušenosti ale nestačí. Každý kandidát musí projít zdravotní prohlídkou pro dlouhodobé kosmické lety. NASA posuzuje také schopnost spolupracovat v týmu, rozhodovat se v náročných situacích a vést ostatní.
Plat přesahuje 160 tisíc dolarů ročně
Vybraní uchazeči nejprve nastoupí do přibližně dvouletého výcviku v Johnsonově vesmírném středisku v texaském Houstonu. Naučí se například pohybovat v beztížném prostředí, ovládat kosmické lodě, pracovat s robotickými systémy a provádět výstupy do volného prostoru.
Teprve po úspěšném absolvování výcviku se stanou aktivními astronauty a mohou dostat konkrétní úkoly pro vesmírné mise. NASA počítá s tím, že někteří z nové generace se v budoucnu vydají také na Měsíc.
Roční plat astronautského kandidáta je podle aktuálního pracovního inzerátu stanoven na 164 395 dolarů. V přepočtu jde přibližně o 13 700 dolarů měsíčně, tedy částku přes 300 tisíc korun. Výběr však bude mimořádně náročný. Při minulém náboru NASA obdržela více než 8 000 přihlášek a vybrala pouze deset lidí.
Češi mají smůlu. NASA požaduje americké občanství
Přestože nabídka může na první pohled zaujmout také odborníky z Evropy, pro české zájemce má zásadní omezení. NASA výslovně požaduje americké občanství. Samotné vzdělání, pracovní zkušenosti ani pobyt ve Spojených státech tuto podmínku nenahradí.
Zájemci, kteří všechny požadavky splňují, mohou podávat přihlášky do 3. prosince 2026 do 23.59 hodin východoamerického času. NASA plánuje oznámit vybrané kandidáty na podzim 2027.
Měsíční základna, na které by lidé mohli dlouhodobě žít a pracovat, je přitom stále projektem budoucnosti. Právě astronauti vybíraní v současném kole se však mohou podílet na přípravě technologií a postupů, které jednou umožní trvalejší přítomnost člověka na Měsíci.
Zdroje článku: nasa.gov, nasa.usajobs.gov/, Become an Astronaut, nespechej.cz
Autor článku: Roman Veselý