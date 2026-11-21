Streamovací služba SkyShowtime, která v Česku nabízí filmy a seriály studií Paramount, Universal, DreamWorks nebo Peacock, ukončí na konci roku 2027 činnost. Rozhodli o tom její spolumajitelé Skydance a Comcast po přezkoumání dalších strategických možností. Důvodem je mimo jiné stále tvrdší konkurence globálních platforem, jimž menší regionální hráči nedokážou dlouhodobě vzdorovat. Provoz má až do plánovaného konce pokračovat bez omezení, takže čeští předplatitelé zatím nemusejí nikam spěchat. Co se stane s katalogem a jednotlivými tituly po zániku služby, zatím oznámeno nebylo.
Informaci přinesl server TheWrap, který zároveň upozornil na personální změny ve vedení. Generální ředitel Monty Sarhan po čtyřech letech odchází a jeho místo během ukončování provozu dočasně převezme finanční ředitel Mark Neil. Vedení ve sdělení zaměstnancům vysvětlilo, že se streamovací trh od spuštění platformy v roce 2021 zásadně proměnil. Největší světové služby rozšiřují své působení, masivně investují do obsahu, technologií i sportovních přenosů a získávají tak výhodu, kterou menší konkurenti jen obtížně dohánějí. SkyShowtime se rozšířil do 22 evropských zemí včetně České republiky a podle informací TheWrapu nastřádal téměř deset milionů předplatitelů. Na poměry regionální služby nejde o zanedbatelné číslo, v souboji s největšími hráči je to ale stále jen zlomek jejich publika.
Problém navíc nebyl pouze v počtu zákazníků, ale také v ekonomice celého projektu. Podle posledních dostupných účetních údajů vykázal SkyShowtime v roce 2024 provozní ztrátu 543,7 milionu eur, tedy zhruba 13,3 miliardy korun, při tržbách 275,1 milionu eur (asi 6,7 miliardy korun). Ztráta tak byla téměř dvojnásobná oproti výnosům. O rok dříve přitom platforma prodělala ještě více – 562 milionů eur při tržbách necelých 208 milionů. Růst počtu předplatitelů tedy zatím nedokázal přinést dostatečné příjmy, které by nákladný provoz a investice do obsahu vyvážily.
Srovnání se světovou konkurencí ukazuje, jak obtížnou pozici SkyShowtime měl. Netflix na konci roku 2025 překročil hranici 325 milionů platících předplatitelů, zatímco samotný Paramount+, jehož portfolio u nás SkyShowtime uvádí, evidoval letos v září 82,2 milionu zákazníků. Po říjnovém převzetí Warner Bros. Discovery se Skydance může opřít také o HBO a HBO Max. Vedení nově propojené společnosti uvádí, že tyto služby společně s Paramount+ dosahují 203 milionů předplatitelských účtů po celém světě. Nejde přitom o počet unikátních lidí – zákazníci, kteří mají předplaceno více platforem, se započítávají opakovaně – i tak je ale rozdíl oproti necelým deseti milionům SkyShowtime výmluvný. Společnost Skydance už navíc oznámila, že na začátku roku 2027 nabídne společný balíček HBO Max a Paramount+ a následně chce obě služby postupně integrovat. Z někdejších obsahových partnerů a konkurentů tak vzniká ještě silnější hráč, zatímco jejich evropský společný podnik míří k zániku.
Zajímavé je, že podobný souboj se odehrává i na českém trhu, kde se ovšem ukazuje, že velikost katalogu a globální dosah nejsou jedinými cestami k divákům. Domácí Oneplay vzniklo loni v březnu spojením Voya a O2 TV a podle posledních zveřejněných údajů mělo krátce po startu přibližně 1,4 milionu předplatitelů. Televize Nova už jejich aktuální počet nesděluje. V listopadu 2026 však oznámila, že Oneplay pravidelně využívá 41 % české populace, zatímco Netflix 35 %, a měsíčně platforma osloví v průměru 3,6 milionu diváků. To jsou ovšem údaje o sledovanosti a dosahu, nikoli o počtu platících zákazníků. Oneplay těží z propojení videotéky s televizním vysíláním, sportem a lokální tvorbou, tedy z nabídky, kterou globální streamovací značky nemohou jednoduše napodobit. I proto se mu na domácím trhu podařilo předstihnout Netflix v pravidelném využívání.
SkyShowtime
přitom rozhodně nebyl platformou bez atraktivního obsahu. Do Česka přinesl například seriály z produkce Paramount+ včetně ságy Yellowstone
a dalších seriálových hitů Taylora Sheridana
, hollywoodské filmy Universal Pictures (mezi ně spadá třeba animovaná série Super Mario
nebo letošní Odyssea
) nebo značky Showtime a Nickelodeon. Jeho nabídka ale byla rozkročena mezi několik studií, zatímco jejich vlastní streamovací strategie se mezitím měnily a konsolidovaly. Právě v tom tkví paradox celé situace: služba vznikla jako společný evropský domov pro obsah velkých amerických studií, jenže její vlastníci nyní dávají přednost většímu, centralizovanějšímu projektu. SkyShowtime bude fungovat ještě více než rok, jeho konec je však dalším důkazem, že streamovací trh už dávno není závodem v tom, kdo nabídne další aplikaci. Stále častěji v něm vítězí ti, kdo dokážou spojit co největší katalog, globální dosah a dostatečně naditou peněženku. Zatím pak není jasné, kam se seriály a filmy ze SkyShowtime přesunou, vzhledem ke stejnému majiteli se dá ovšem očekávat, že minimálně část obsahu by mohla skončit na HBO Max.
Zdroje: TheWrap, Skydance, Reuters