Bývalý člen Rady České televize Zdeněk Šarapatka se ostře pustil do premiéra Andreje Babiše a vedení veřejnoprávní televize. Generálnímu řediteli Hynku Chudárkovi vyčítá, že s Babišem jedná o financování České televize ze státního rozpočtu a spoléhá na vládní sliby ochrany její nezávislosti, zatímco šéf Českého rozhlasu René Zavoral podle něj odmítá od dosavadního systému poplatků ustoupit. Šarapatka nešetřil ani šéfa zpravodajství Michala Kubala a Petra Mrzenu, kterým připomněl odchody Václava Moravce, Nory Fridrichové a Barbory Kroužkové. Kubal nedávno prohlásil, že odchodů zkušených kolegů lituje. Právě Fridrichová však jeho slova označila za nevěrohodná a připomněla, že se podle ní na jejich odchodech osobně podílel. Společně s dalšími představiteli tehdejšího vedení České televize mu připsala přímou odpovědnost za zrušení pořadu 168 hodin, který televize ničím nenahradila.
Zdeněk Šarapatka nemá pro Andreje Babiše ani pro nejvyšší představitele České televize mnoho pochopení. Bývalý radní se tentokrát rozhodl vypořádat nejen s vládní snahou převést financování médií veřejné služby pod státní rozpočet, ale především s lidmi, kteří mají nezávislost České televize bránit. Jeho kritika padla na mimořádně úrodnou půdu. Kabinet ANO, SPD a Motoristů prosazuje odstranění televizních a rozhlasových poplatků, na pražské Letné proti jeho krokům protestovali demonstranti a vedení obou veřejnoprávních institucí přistupuje k plánovaným změnám odlišně. „Pravda bolí. Solidarita není samozřejmost. Jakkoliv je útok vládnoucí sebranky na ČT a ČRo hlavičkou na sirce, která náš odpor zažehla, teď jde o celou zem‘ a její bezpečnost,“ prohlásil Šarapatka. Premiéra následně obvinil z politického obchodování s SPD, jehož motivaci spojil také s Babišovými osobními zájmy. „Že za ni Bureš pod tlakem rusácké SPD vyšmelil své stáří bez cely je holá skutečnost,“ uvedl bývalý radní. Tvrdé obvinění Babišových motivů doplnil ještě závažnější výhradou. Premiér se podle něj nespoléhá pouze na koaliční většinu, nýbrž také na poměry uvnitř samotné České televize.
Šarapatka připomněl demonstraci na Letné, kde lidé vystoupili proti plánovaným zásahům do financování veřejnoprávních médií a dalším krokům kabinetu. „Letná tu ale dál zůstává symbolem občanské podpory oběma veřejným médiím. Zatímco my máme ve zbroji prozatím jen slušné protesty, Babiš se spoléhá na vládní moc a vnitřní trhliny na špici čétéčka,“ prohlásil. Právě rozdělení ve vedení veřejnoprávních institucí se stalo hlavním terčem jeho výpadu. Zatímco Český rozhlas podle něj pod vedením Reného Zavorala odmítá vládě ustupovat, na Kavčích horách se již jedná o podmínkách nového financování. Babiš přitom prosazuje změnu, která by dosavadní příjmy z poplatků nahradila prostředky ze státního rozpočtu. Šarapatka má pro takové uspořádání podstatně méně nadšení než premiér a pro ochotu televizního vedení hledat s kabinetem společnou řeč ještě méně.
Zavoral se odmítá podvolit. Chudárek podle Šarapatky již kope hrob
Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral si od Šarapatky vysloužil uznání, které jeho televizní kolega Hynek Chudárek rozhodně nedostal. „V rozhlase se totiž nechytá: ředitel Zavoral je v obraně rádia a svých lidí nezlomný. Kálet si na hlavu nenechá: proto jej Bureš na dálku uráží a jednat s ním odmítá,“ prohlásil bývalý radní. Zavoral podle něj hájí rozhlasové poplatky, trvá na veřejné diskusi o změně zákona a nehodlá se spokojit s politickým příslibem budoucí finanční jistoty. Šarapatka jeho postoj ocenil další poznámkou. „Obsah ČRo v éteru je totiž bohudík bez šance na předklon,“ dodal. Ředitel rozhlasu tedy v jeho hodnocení vystupuje jako člověk, který nemá potřebu uklánět se premiérovi ani hledat způsob, jak se s novými vládními poměry co nejpohodlněji sžít.
O poznání méně lichotivý verdikt si vysloužil generální ředitel České televize. „Zatímco Zavoral se pohřbu rozhlasu odmítá účastnit, Chudárek už kope ‚své‘ ČT hrob,“ pustil se do Hynka Chudárka Šarapatka. Následně mu vyčetl přístup k vyjednávání o připravovaném systému financování. „Na rozdíl od šéfa rozhlasu, jenž trvá na občanských poplatcích a veřejné diskuzi k návrhu zákona, jímž tlačí sestava Bureše ČT a ČRo pod státní rozpočet a odtud pod vládu, ředitel čétéčka couvá, div sebou netřískne,“ pokračoval. Podle Šrapatkova hodnocení se generální ředitel již zabývá především podmínkami, za nichž by Česká televize fungovala po odstranění dosavadního poplatkového systému. Zatímco Zavoral má hájit samotnou podstatu současného financování, Chudárek podle Šarapatky přechází rovnou k vyjednávání o životě po jeho zrušení.
Zvláštní dávku sarkasmu si bývalý radní připravil pro jednání Chudárka s Andrejem Babišem. Generální ředitel měl s premiérem hovořit o finančních garancích ze státního rozpočtu a pojistkách, které mají bránit politickým zásahům do televizního obsahu. Právě tato představa Šarapatku rozlítila. „Dnes z něho například vypadlo, že ausgerechnet s Babišem probrali – ty svatá prostoto! – finanční ‚garance‘ pro ČT ze státního rozpočtu a ‚pojistky‘, že vládní partička nesáhne ČT nikdy do obsahu,“ vysmál se premiérovi. Příslib nezávislosti od premiéra, jehož kabinet chce zásadně změnit financování televize, na Šarapatku očividně velký dojem neudělal. Chudárkovi navíc vytkl, že při schůzce s Babišem opomněl samotné zachování dosavadního systému. „Občanské poplatky tak, jako doposud, na schůzce šéf ČT úplně vynechal,“ upozornil. Pro vedení televize, které má hájit její institucionální nezávislost, to není právě pochvala.
Babišova představa zrušení poplatků se totiž netýká pouze účetní kolonky, z níž Česká televize dostává peníze. Rozhodování o financování ze státního rozpočtu by změnilo vztah instituce k politické reprezentaci, která prostředky schvaluje. Chudárek podle Šarapatkovy kritiky přistupuje k premiérovým garancím s ochotou, již bývalý radní považuje za nebezpečnou. Zvlášť nelichotivě vyznívá srovnání se Zavoralem, jehož Šarapatka chválí za neústupnost. Vedení České televize má naproti tomu podle jeho slov před sebou vyhlídku rozpočtové závislosti a místo důsledného odporu již s předsedou vlády řeší, jaké sliby mu budou stačit. V Šarapatkově podání se z obrany Kavčích hor stává vyjednávání o podmínkách kapitulace.
Babišovi vojáci na Kavčích horách. Šarapatka vytáhl Moravce, Fridrichovou i Kroužkovou
Generální ředitel Chudárek však nebyl jediným adresátem Šarapatkovy kritiky. Bývalý radní se pustil také do vedení zpravodajství a lidí, kterým přisuzuje ochotu přizpůsobit se Babišově vládě. „Pravda bolí: na ‚Kavkách‘ má Babiš své první ‚vojáky‘. Jedou s ním kompromis, jak přežít pod vládou,“ prohlásil. Výhrady spojil s personálními změnami, které Českou televizi zasáhly v posledních letech. „Ti samí, co mu jdou na ruku, před časem zametli s tvářemi redakcí, kteří se Babiše a jeho ekipy nebáli. S Moravcem, Norou F., Barborou Kroužkovou a s mnoha dalšími,“ pokračoval Šarapatka. Jeho obvinění míří zejména na šéfa zpravodajství Michala Kubala a Petra Mrzenu. Oba se nyní ocitli mezi představiteli televize, kterým bývalý radní vyčítá nejen zacházení se zkušenými novináři, ale také přístup k politickému tlaku na veřejnoprávní vysílání.
Václav Moravec opustil Českou televizi po více než dvou desetiletích a svůj odchod zdůvodnil nemožností nadále garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi veřejného dění. Jeho rozhodnutí následně posloužilo Andreji Babišovi a ministru Aleši Juchelkovi jako příležitost k veřejnému výsměchu. Premiér se Moravcovi posmíval a ještě stihl zaútočit na další redakce, které dlouhodobě kritizuje. Nora Fridrichová zase přišla o pořad 168 hodin, který vedení České televize zrušilo. Výrazné personální změny zasáhly také Barboru Kroužkovou. Šarapatka právě tyto události připomněl lidem, kteří nyní vystupují na obranu veřejnoprávní instituce. Podle jeho kritiky totiž nelze současně hledat politický kompromis s Babišovou vládou, zbavovat se výrazných novinářských osobností a očekávat, že před demonstranty bude televizní vedení působit jako neochvějný ochránce nezávislého zpravodajství.
Šarapatka se v další části vyjádření pustil do představitelů vedení ještě ostřeji. „Teď s vladaři potichu obcují, jen aby zůstali na židlích až ČT zestátní,“ obvinil je. Následně přidal výsměch jejich veřejnému vystupování. „Že mají plechový žaludek je klinická rarita: zatímco na ČT čtyřiadvacítce spustili v debatách orloje provládních a namnoze proruských servilů, pak jdou na náměstí prozměnu v kabátě obrany svobody čétéčka a řeční na tribunách,“ prohlásil. Bývalému radnímu vadí především kontrast mezi personálními rozhodnutími televizního vedení a jeho veřejnými projevy solidarity s protesty na obranu médií. Lidé, kteří podle něj nedokázali ochránit kritické novináře před odchodem z instituce, nyní vystupují jako její obhájci. Šarapatka jim navíc přisuzuje zájem udržet si vedoucí funkce i v případě přechodu televize na financování ze státního rozpočtu.
Sarkasmus vystřídalo další vážné obvinění. „Že už teď porcují medvěda a funkce ve vládním čétéčku pod státním rozpočtem je veřejným tajemstvím,“ prohlásil Šarapatka. Konkrétní dohody o budoucím rozdělení funkcí však ve vyjádření nedoložil. Z jeho slov je patrné hluboké pohrdání vedením České televize, kterému přisuzuje ochotu podřídit se novým politickým poměrům kvůli zachování vlastních pozic. Chudárek se podle něj smiřuje s vládním modelem financování, Kubal s Mrzenou nesou odpovědnost za personální rozhodnutí a společně mají představovat vedení, jehož obrana veřejnoprávního vysílání působí na bývalého radního krajně nevěrohodně. Právě Kubal přitom nedávno poskytl další příležitost k debatě o odchodech výrazných tváří České televize.
Kubal litoval odchodu Moravce a Fridrichové. Ztrátu významných tváří prý značka unese
Šéf zpravodajství Michal Kubal se nedávno vyjádřil k odchodům Václava Moravce a Nory Fridrichové. Na přímý dotaz, zda jej konec obou zkušených novinářů mrzí, odpověděl kladně. „Z hlediska televize, z hlediska vysílání, z hlediska jejich působení ano,“ uvedl Kubal. Následovala však poněkud zvláštní útěcha. „Na druhou stranu myslím si, že ta instituce dokázala, že ta značka sama o sobě je tou nejsilnější a že byť televizi tvoří lidé, tak Česká televize je dostatečně silná značka na to, aby i tak velká jména, jako jste právě teď jmenovala, dokázala nahradit,“ prohlásil. Česká televize tedy podle svého šéfa zpravodajství dokáže přežít i odchody lidí, kteří k jejímu dlouholetému postavení výrazně přispěli. Moravcův pořad a Fridrichové 168 hodin sice skončily, ale značka České televize je podle Kubala dostatečně silná.
Kubal navíc připustil, že by s bývalými kolegy rád spolupracoval i nadále. „Lituji, říkal jsem, že lituji odchodů zkušených kolegů, že určitě bych rád spolupracoval dál vlastně se všemi z nich,“ uvedl. Jeho dodatečná lítost však u Nory Fridrichové mnoho pochopení nenašla. Bývalá moderátorka totiž připomněla okolnosti konce svého pořadu a osobní odpovědnost lidí, kteří se na rozhodnutích o vysílání podíleli. Kubalovo ujištění o zájmu spolupracovat se zkušenými kolegy proto přijala podstatně méně vlídně, než by se od někdejší redakční spolupracovnice očekávalo. Zatímco šéf zpravodajství mluvil o lítosti a silné televizní značce, Fridrichová se vrátila k rozhodnutím, která podle jejího názoru vedla k odchodu jejímu i Václava Moravce.
Fridrichová Kubalovi připomněla jeho vlastní podpis pod koncem 168 hodin
Nora Fridrichová Kubalova slova označila za nevěrohodná a připomněla, že šéf zpravodajství podle ní nenesl při odchodech zkušených novinářů pouze roli nezúčastněného pozorovatele. „Na přímý dotaz, zda tedy lituje také odchodů Nory Fridrichové a Václava Moravce, odpověděl Michal Kubal kladně,“ připomněla někdejší moderátorka. Následně se vyjádřila k jeho dodatečnému projevu lítosti. „Vzhledem k tomu, že se na našich odchodech osobně podílel, považuji tato Michalova slova za nevěrohodná,“ vzkázala Fridrichová. Pro Kubala, který hovořil o zájmu pokračovat ve spolupráci s bývalými kolegy, šlo o odpověď bez sebemenší snahy o smíření.
Fridrichová navíc nenechala výhrady pouze u šéfa zpravodajství. Připomněla další představitele někdejšího vedení České televize, s nimiž se podle vlastních slov již nechce pracovně setkat. „A jsem ráda, že s lidmi, jako je on, Petr Mrzena nebo Aneta Snopová, spolupracovat už nikdy nebudu,“ prohlásila. Odpovědnost za konec pořadu 168 hodin připsala právě těmto lidem a tehdejšímu generálnímu řediteli Janu Součkovi. „Spolu s tehdejším ředitelem ČT Janem Součkem nesou přímou odpovědnost za zničení pořadu 168 hodin, který ničím nenahradili,“ uvedla Fridrichová. Kubalova lítost nad ztrátou zkušených kolegů získala v jejím podání velmi nepříjemnou souvislost. Jeden z představitelů vedení, který podle někdejší moderátorky osobně přispěl k ukončení jejího působení, nyní veřejně prohlašuje, že by s ní rád dál spolupracoval.
Kubalovo přesvědčení o síle televizní značky navíc nijak nezměnilo výhrady Fridrichové ke zrušení 168 hodin. Pořad zmizel z vysílání a jeho někdejší moderátorka odmítá přijmout dodatečné projevy lítosti od lidí, kterým přisuzuje odpovědnost za jeho konec. Její odpověď se přitom časově setkala se Šarapatkovou ostrou kritikou Chudárka, Kubala a Mrzeny. Bývalý radní jim vytýká přístup k vládnímu tlaku a odchodům výrazných novinářských osobností, Fridrichová připomíná konkrétní rozhodnutí týkající se jejího pořadu. Kubalova slova o tom, že Česká televize dokáže velká jména nahradit, proto v debatě o personálních změnách nepůsobí jako zvlášť účinná omluva.
Šarapatka adresoval vedení České televize závěrečný vzkaz, který spojil přímo s listopadovou demonstrací na Letné. Odmítl, aby se solidarita s veřejnoprávními médii zaměňovala za podporu jejich současných představitelů. „Hanba vám, pánové Chudárku, Kubale, Mrzeno, bossové Kavčích hor! Za vás jsme na Letné opravdu nestáli,“ vzkázal bývalý radní. Nora Fridrichová pak Kubalovu dodatečnou lítost nad odchody zkušených kolegů uzavřela poznámkou, která mířila přímo k odpovědnosti tehdejšího vedení za jeho vlastní rozhodnutí. „Nejlepší je dělat věci tak, aby je člověk nemusel později vysvětlovat a veřejně jich litovat,“ vzkázala bývalá moderátorka pořadu 168 hodin.
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