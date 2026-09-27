Rozchod, krátká láska s jiným a pak náhoda na chodníku. Dancingerová přiznala, jak si padla do oka s kolegou ze Zlaté labutě

23. září řekla Dancingerová v rozhovoru pro iDNES.cz poprvé nahlas to, co bulvár měsíc a půl házel do vzduchu jako otázku: muž po jejím boku je Ladislav Hampl, kolega ze Zlaté labutě, kde on hrál ředitele Bouchnera a ona Báru Veselou. Překvapivé není jen jméno, ale hlavně způsob, jakým se k sobě dostali, ne na place, ne přes společné přátele, ale náhodou na chodníku, v době, kdy ani jeden nový vztah nehledal.
Od dlouhého vztahu přes krátký románek k náhodě
Časová osa posledních čtrnácti měsíců v soukromí Dancingerové je hustá. V červenci 2025 oznámila na Instagramu rozchod s Markem Pospíchalem, otcem syna Antonína. Konkrétní příčinu nikdy veřejně nepojmenovala, zpětně mluvila o tom, že rozhodnutí v ní postupně dozrávalo a že cítila, že nastal správný čas.
Na podzim 2025 se po jejím boku objevil Vojtěch Hlaváček, podcaster a youtuber popularizující vědu. Vztah trval několik měsíců, ale v srpnu 2026 už o něm herečka mluvila v minulém čase. 13. srpna řekla jen tolik: „Jsem zadaná.“ Jméno nového partnera si nechala pro sebe dalších šest týdnů.
Chodník, který změnil pravidla
Dancingerová a Hampl se při natáčení Zlaté labutě prakticky nepotkávali. Věděla o něm, viděla ho v monodramatu Terminus v Divadle v Celetné a říká, že byl výborný. On o ní věděl taky. Ale tím to končilo.
Pak se jednoho dne potkali na ulici. Začali si povídat, z povídání se stalo randění a z randění vztah, který k datu rozhovoru trval necelé čtyři měsíce. Přelom května a června 2026, to je přibližný začátek, který vychází z její formulace „skoro čtyři měsíce“. Spolu zatím nebydlí. A právě v tom je podle nás nejzajímavější vrstva celého příběhu: po osmiletém soužití s Pospíchalem a krátkém intenzivním románku s Hlaváčkem Dancingerová tentokrát nepopisuje vášeň ani drama. Popisuje klid. Říká, že vedle Hampla odpočívá, relaxuje a vypíná.
Kdo je Ladislav Hampl
Hampl je herec na volné noze, který hostuje v Divadle Na zábradlí, Ungeltu, Kalichu, Verzi i ve spolku Kašpar. Na televizních obrazovkách ho diváci znají ze Zlaté labutě a aktuálně z Extraktorů na Nově. V únoru 2023 o sobě v rozhovoru pro Super.cz mluvil jako o bezdětném single muži po rozvodu, tehdy použil výraz „druhá puberta“. Od té doby se k tématu vztahů veřejně nevyjadřoval, až do chvíle, kdy jeho jméno vyslovila Dancingerová.
Oproti jejím předchozím partnerům přináší jednu zásadní proměnnou: je z branže. Dancingerová dřív říkala, že výhodou partnera-herce je porozumění nepravidelnému režimu. U Hampla to zjevně platí dvojnásob, oba žijí mezi zkušebnami, natáčecími dny a večerními představeními.
Syn, práce a co zůstává neřečené
Péče o Antonína funguje v režimu, který Dancingerová nastavila hned po rozchodu s Pospíchalem. Bydlí kousek od sebe, škola leží mezi oběma domácnostmi a komunikace rodičů se točí hlavně kolem syna. Jak chlapec vnímá nového muže v životě své matky, veřejně nikdo nekomentoval.
Dancingerovou teď diváci sledují v osmé řadě Kriminálky Anděl jako poručici Anetu Kolářovou. Jak si Redakce VIPŽivot všimla, v Činoherním klubu hraje v inscenacích Ošklivec, Konsent, Nejbližší a Heda Gablerová – Naostro. Pro Novu chystá ještě roli „nepříjemné protivné advokátky“ v zatím neupřesněném projektu. Hampla lze potkat živě třeba v Sudím v Divadle v Celetné. Společný profesní projekt pár zatím nemá a veřejné párové vystupování teprve začíná.
Na otázku, jestli by chtěla další dítě, Dancingerová reagovala skepticky s odkazem na vlastní fyzickou kondici. Hampl se k tématu nevyjádřil. Některé věci zatím zůstávají za zavřenými dveřmi, a po roce plném změn to možná dává větší smysl než cokoli jiného.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Barbora Kalivodová