Miroslav Donutil se po 20 letech vrací do Lucerny. Chystá tři večery plné vzpomínek a humoru

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Miroslav Donutil se po 20 letech vrací do Lucerny. Chystá tři večery plné vzpomínek a humoruPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Legendární vypravěč, herec a bavič Miroslav Donutil se po dvaceti letech vrací do pražské Lucerny. Hned 3x vystoupí ve Velkém sále se svojí legendární ´One man show´, při které bude vyprávět příběhy ze života a denních situací.
Miroslav Donutil
Zdroj: herminapress
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Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...Všechny články tohoto autora →
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