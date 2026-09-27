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Miroslav Donutil se po 20 letech vrací do Lucerny. Chystá tři večery plné vzpomínek a humoru

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Legendární vypravěč, herec a bavič Miroslav Donutil se po dvaceti letech vrací do pražské Lucerny. Hned 3x vystoupí ve Velkém sále se svojí legendární ´One man show´, při které bude vyprávět příběhy ze života a denních situací.
Miroslav Donutil

Miroslav Donutil

Zdroj: herminapress
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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