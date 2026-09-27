Lindsey Vonnová se pochlubila fotkami s novým přítelem. Tento fešák měl přitom nedávno randit s Ester Ledeckou

Lindsey Vonnová sdílela snímky s novým partnerem. Podle dostupných informací jde o francouzského lyžaře Matthieua Baileta, který byl dříve spojován s Ester Ledeckou.
Lindsey Vonnovou u nás lidé nevnímají jen jako bývalou velkou postavu světového lyžování, ale i jako sportovkyni, která se roky pohybovala ve stejném závodním světě jako Ester Ledecká. A teď se u obou jmen objevuje tentýž muž, jak jsme na In-Lifestyle zaznamenali.
Vonnová naznačila nový vztah fotkami, Bailetovo jméno se vrací
Všechno odstartovaly příspěvky na jejích sociálních sítích. Na Instagramu Lindsey Vonnová ukázala nové zamilované snímky, na nichž je se svým partnerem v hodně důvěrném kontaktu. Zahraniční média k fotografiím přiřazují Matthieua Baileta. Nepřišlo to úplně z ničeho: dvojice už byla dřív viděna v New Yorku, mimo jiné při nákupech v SoHo a také na Broadwayi, o čemž informoval web People.
Jasné oficiální potvrzení vztahu zatím nezaznělo. Žádné společné prohlášení, žádné formální představení partnera. Když se ale poskládají všechny náznaky a dostupné informace dohromady, jako nejpravděpodobnější vychází, že mužem na aktuálních fotografiích je právě francouzský sjezdař.
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Pro české fanoušky je na celé věci pikantní to, že Matthieu Bailet byl ještě nedávno spojován s Ester Ledeckou. Česká olympijská vítězka měla podle Blesku s francouzským lyžařem strávit loňské romantické léto, jenomže nakonec došlo k rozchodu. Ledecká v dubnu na sociálních sítích sdílela záběry ze střelnice a přidala jen krátký popisek: „Nic moc k vidění, jen se obyčejná slovanská holka vyrovnává s rozchodem.“
Vonnová byla po rozchodu více než rok sama
Vonnová přitom do nového vztahu podle všeho vstupuje po delší době bez partnera. Jejím posledním veřejně známým přítelem byl podnikatel Diego Osorio, se kterým byla spojována od roku 2021. Jejich vztah skončil v únoru 2025 a tehdy Vonnová otevřeně mluvila o tom, že je sama. Podle magazínu People je Matthieu Bailet prvním mužem, se kterým je od rozchodu s Osoriem veřejně romanticky spojována.
Není to přitom poprvé, kdy Vonnová nechala veřejnost nahlédnout do svého milostného života. V minulosti měla velmi sledované vztahy s golfistou Tigerem Woodsem nebo hokejistou P. K. Subbanem, s nímž byla dokonce zasnoubená. O vztazích sama v minulosti mluvila poměrně otevřeně a přiznávala i to, že skloubit partnerský život s kariérou vrcholové sportovkyně pro ni nebylo jednoduché.
Ester Ledecká si své soukromí dál pečlivě hlídá, zatímco Lindsey Vonnová se o něj s fanoušky dělí podstatně ochotněji. Její aktuální fotografie proto přitáhly pozornost i kvůli muži, který na nich stojí po jejím boku. Matthieu Bailet byl ještě nedávno spojován s Ledeckou a teď se jeho jméno objevuje vedle další známé lyžařky. Zda mezi Vonnovou a Bailetem skutečně vznikl nový vztah, zatím oba nechávají bez oficiálního potvrzení.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Lindsey Vonnová se pochlubila fotkami s novým přítelem. Jde zřejmě o bývalého partnera Ester Ledecké byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.