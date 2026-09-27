Vzhled banánu může upozornit, že jeho konzumace není bezpečná. Některé změny na slupce mohou znamenat zdravotní riziko

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Vzhled banánu může upozornit, že jeho konzumace není bezpečná. Některé změny na slupce mohou znamenat zdravotní rizikoPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Banány patří k jednomu z nejoblíbenějšího ovoce na světě. Jsou milovány především pro svou sladkost, chuť a dostupnost. Zjistěte, kdy je ale lepší je už nekonzumovat.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Nejde tu o suché návody, ale o sousedskou inspiraci podaná s nadhledem. Jednoho dne vás tu může zaujmout recept na rychlou cuketovou buchtu, druhý den vás zas pohltí příběh o ztraceném prstenu, který po patnácti letech překvapivě našli na farmě – a ještě si nad tím připijete čajem. Články...Všechny články tohoto autora →
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