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Statisíce Čechů letos přijdou o svůj řidičský průkaz. Většina z nich přitom netuší, že na úřad nemusí

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Do konce letošního roku má podle nejnovějších zveřejněných údajů skončit platnost více než 243 tisícům řidičských průkazů. Řidiči by si proto měli zkontrolovat datum na dokladu. O nový totiž mohou požádat už 90 dní před vypršením platnosti a celý proces lze v řadě případů zvládnout bez jediné návštěvy úřadu.
Statisíce Čechů letos přijdou o svůj řidičský průkaz. Většina z nich přitom netuší, že na úřad nemusí

Statisíce Čechů letos přijdou o svůj řidičský průkaz. Většina z nich přitom netuší, že na úřad nemusí

Zdroj: generováno chatGPT
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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