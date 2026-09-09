Xiaomi vyrobilo chytré hodinky, které vypadají jako luxus za milion. Stačí otočit kroužkem a úplně se změní

Představte si, že sundáte kroužek kolem displeje hodinek, nasadíte jiný a celé hodinky najednou vypadají jako úplně jiný model. Přesně tohle nabízí Xiaomi Watch S4. Nejde o otočení korunky na boku, jak by se mohlo zdát. Luneta, ozdobný kroužek kolem ciferníku, se pootočí proti směru hodinových ručiček, zvedne se a nahradí jinou. Po správném zaklapnutí hodinky zavibrují, zobrazí potvrzovací animaci a automaticky nabídnou ciferník navržený přesně pro danou lunetu. Některé ciferníky jsou dokonce exkluzivní: bez odpovídající lunety je z obchodu s ciferníky nestáhnete. Kulaté pouzdro s PVD úpravou připomínající leštěnou nerez, ryté ocelové lunety, kožené a nylonové řemínky, to všechno evokuje klasické hodinářství. Jenže místo statisícových cenovek se bavíme o částkách začínajících na Zboží.cz od 2 945 Kč.
Jak výměna lunety funguje v praxi
Mechanismus je čistě fyzický. Lunetu uchopíte, pootočíte a sejmete. Hodinky to zaregistrují a zavibrují. Pak nasadíte novou, zarovnáte značky, zacvaknete a na displeji vyskočí nabídka přepnutí ciferníku. Xiaomi veřejně neupřesňuje, jaký senzor detekci zajišťuje, ve specifikacích je ale uveden Hallův senzor, který by mohl hrát roli. Výměnu lze opakovat, příslušenství se prodává samostatně a oficiální FAQ popisuje celý postup včetně čištění po pocení. Xiaomi ale nikde neuvádí garantovaný počet výměnných cyklů, takže jde o mechanický prvek, který vyžaduje trochu péče.
Nabídka stylů je široká. Mezi oficiálně dostupnými variantami jsou Silver, Black, Rainbow, dvoubarevná keramika v modrošedé, Pine Green, Midnight Carbon, Festive Orange nebo Liquid Silver. Každá sada obsahuje lunetu a odpovídající řemínek. V praxi to znamená, že za cenu jedněch hodinek můžete postupně vystřídat vzhled elegantních večerních hodinek, sportovního modelu i barevného doplňku k letnímu oblečení.
Víc než jen převleky
Watch S4 nejsou jen módní hračka s vyměnitelnými kroužky. Pod 3,63cm (1,43″) AMOLED displejem běží solidní výbava:
- Sportovní režimy: přes 150, včetně běhu, plavání a cyklistiky.
- Navigace: dvoufrekvenční L1+L5 GNSS s pěti satelitními systémy.
- Zdravotní monitoring: celodenní tep, SpO2, stres, spánek a 60sekundový souhrnný zdravotní report.
- Integrace: Health Connect, Strava, Suunto.
- Gesta: ovládání otočením zápěstí, dvojitým zatřesením, lusknutím prstů nebo sevřením pěsti, předloktí ale musí být rovnoběžně s hrudí a displej aktivní.
Deklarovaná výdrž baterie činí až 15 dní při typickém provozu, což Xiaomi definuje jako 90 minut sportovního trackingu s GNSS týdně, bez celodenního SpO2 a stresu. V těžším režimu se souvislým monitoringem a notifikacemi počítejte spíš s pěti dny. I tak je to výrazně víc než 18 hodin, které uvádí Apple u Watch SE 3.
Kde Watch S4 naráží
NFC platby fungují přes Xiaomi Pay, nikoliv přes Google Pay. Xiaomi oficiálně podporuje Mastercard a Visa, ale kompatibilita závisí na regionu a konkrétní bance. V Česku to znamená, že si před nákupem musíte ověřit, jestli vaše banka Xiaomi Pay vůbec podporuje, univerzální pokrytí jako u Apple Pay tu zatím nečekejte.
Druhé omezení je softwarové. Watch S4 běží na vlastní platformě Xiaomi, ne na Wear OS. Aplikační ekosystém je užší než u Samsung Galaxy Watch FE, které nabízí plný přístup k obchodu Google Play. Samsung také těží z hlubší integrace do ekosystému Galaxy. Na druhou stranu Galaxy Watch FE nemají nic jako vyměnitelnou lunetu s automatickým ciferníkem a jejich výdrž bez stále zapnutého displeje dosahuje kolem 40 hodin. Xiaomi tu nabízí jiný kompromis: méně aplikací, ale výrazně delší výdrž a unikátní modularitu designu.
Kolik to stojí a vyplatí se to
Oficiální evropská cena Watch S4 se pohybuje mezi 160 a 170 eury podle varianty. Na Amazon.de je Rainbow k mání za 155 eur. V českých obchodech startují ceny na 2 945 Kč za stříbrnou variantu, běžně se pohybují kolem 3 000 až 3 500 Kč.
Za ty peníze dostanete hodinky, které na zápěstí vypadají jako něco z výrazně vyšší cenové ligy. Hliníkové tělo s PVD úpravou a ryté ocelové lunety samozřejmě nejsou safír a zlato, ale právě v tom je pointa. Xiaomi neprodává falešný luxus. Prodává pocit, že máte v šuplíku několik různých hodinek, přestože jste koupili jen jedny. A lunety z Watch S4 jsou navíc konstrukčně kompatibilní i s předchozí generací S3, byť bez plné podpory exkluzivních ciferníků.
Xiaomi Watch S4 jsou jedny z mála chytrých hodinek, u nichž výměna příslušenství skutečně mění celkový zážitek, ne jen barvu řemínku, ale kompletní vizuální identitu. Za cenu dvou slušných večeří v restauraci.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík