Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Xiaomi vyrobilo chytré hodinky, které vypadají jako luxus za milion. Stačí otočit kroužkem a úplně se změní

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Xiaomi Watch S4 mají vyměnitelnou lunetu, která po nasazení automaticky přepne ciferník. V Česku stojí od necelých tří tisíc korun.
Chytré hodinky Xiaomi Watch S4

Chytré hodinky Xiaomi Watch S4

Zdroj: Xiaomi
Reklama
Další články z Mobify.cz
Průvodčí v německých vlacích dostanou kamery. Útoků přibylo o 37 % za 10 let, ale ochránci soukromí zuří
Průvodčí v německých vlacích dostanou kamery. Útoků přibylo o 37 % za 10 let, ale ochránci soukromí zuří
3D tiskárna postavila dům za 26 dní a stál méně než ojetina. V Evropě už stojí celé obytné čtvrti, o kterých se nemluví
3D tiskárna postavila dům za 26 dní a stál méně než ojetina. V Evropě už stojí celé obytné čtvrti, o kterých se nemluví

V německém Heidelbergu rostou tři bytové domy, které z tiskárny vyjíždí jeden za druhým. Největší z nich...

Wi-Fi signál můžete natáhnout až na 500 metrů. Stačí správně rozmístit pár zařízení, která stojí pár stovek
Wi-Fi signál můžete natáhnout až na 500 metrů. Stačí správně rozmístit pár zařízení, která stojí pár stovek

Půl kilometru dosahu Wi-Fi zní jako sci-fi, ale powerline adaptéry posílající data po elektrických...

Lodě v Perském zálivu krouží nad letišti a jadernými elektrárnami. Navigace ukazuje nesmysly a může za to Írán
Lodě v Perském zálivu krouží nad letišti a jadernými elektrárnami. Navigace ukazuje nesmysly a může za to Írán

Více než tisíc lodí za jediný den vykázalo polohu, která nedávala smysl. Některé se na obrazovkách objevily...

Boeing přestal plýtvat a vytáhl vyřazený bombardér B-52 ze šrotiště. Díky 3D tisku ušetřil přes 30 milionů korun
Boeing přestal plýtvat a vytáhl vyřazený bombardér B-52 ze šrotiště. Díky 3D tisku ušetřil přes 30 milionů korun

Americký výrobce ušetřil přes 1,3 milionu dolarů tím, že nové úpravy přestal zkoušet na bojových strojích a...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...

Všechny články tohoto autora →
Mobify.cz
Další články z kategorie Mobil
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieMobil
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.