Fenin se na tiskové konferenci tulil ke známé pornoherečce, která na Českých lvech běhala nahá

7. září 2026 se v rooftopovém baru nad Václavským náměstím představovala kompletní karta říjnového turnaje v Ústí nad Labem. Jenže místo zápasových dvojic řešily redakce hlavně jednu: Fenina a Lauberovou. Podle reportérů Expresu i iSportu se k sobě oba „velmi měli“, objímání, flirtování, fyzická blízkost před objektivy. Titulky druhý den ráno psaly o „žhavé chemii“ a „nové lásce na obzoru“. Ani jeden z aktérů se k tomu dosud nevyjádřil.
Kdo je Nikol Lauberová
Označit ji jednoduše jako pornoherečku by bylo přesné, ale neúplné. Lauberová si za poslední rok vybudovala veřejný profil na třech pilířích, z nichž každý cílí jinam.
První je Clash. V prostředí fight-entertainmentu se pohybuje jako tvář, komentátorka i součást doprovodného obsahu, přesně ten typ přítomnosti, který organizaci pomáhá oslovit publikum mimo čisté MMA fanoušky.
Druhý je Naked Attraction. Československá verze britského randícího pořadu, kde si účastníci vybírají partnera podle nahého těla, běží na Óčku a prima+ od podzimu 2025. Lauberová v něm figurovala jako jedna z výrazných tváří jarní řady.
Třetí, a nejhlasitější, byl Český lev. Na 33. ročníku filmových cen v Kongresovém centru Praha 14. března 2026 prošla po červeném koberci nahá. Den poté to v rozhovoru pro Expres označila za „uměleckou performanci“ s dvojím cílem: propagovat svůj díl Naked Attraction a prosadit myšlenku, že nahota není automaticky zavrženíhodná. Opovržlivé pohledy prý čekala.
Proč byl Fenin vůbec na tiskovce
Ne jako náhodný host. Fenin je jednou z hlavních tváří turnaje CLASH 17, který se uskuteční 24. října 2026 na Zimním stadionu v Ústí nad Labem. Jeho soupeřem bude Martin Kocián a organizace duel prodává jako hlavní tahák celé karty. Součástí tiskovky bylo i představení reality projektu Šlajska House pro platformu Clash Plus, další důkaz, že Clash dávno není jen o zápasech, ale o celém mediálním ekosystému kolem nich.
Feninovo jméno v tomto ekosystému funguje spolehlivě. Bývalý reprezentant, který v roce 2008 debutoval v Bundeslize hattrickem za Eintracht Frankfurt a nasbíral 89 ligových startů se 14 góly, dnes přitahuje pozornost z úplně jiných důvodů. Léčba závislosti, rozvod, vyloučení z autobusové přepravy v květnu 2026, kdy podle řidiče „nedal dohromady smysluplnou větu“. A teď tulení s Lauberovou na tiskovce. Kontrast mezi bundesligovým střelcem a fight-entertainment celebritou je přesně ten druh příběhu, na kterém Clash staví svůj dosah.
Vztah, nebo show?
Tady je potřeba být opatrný. Žádné veřejné potvrzení vztahu neexistuje, ani od Fenina, ani od Lauberové, ani od jejich okolí. Reálně doložitelné je jen to, co zachytily kamery: vzájemná blízkost, která působila víc než kolegiálně.
Kontext ale naznačuje, že Fenin téma nového vztahu nevylučuje. V srpnu 2025, po rozvodu s manželkou, veřejně řekl, že je „připravený na novou lásku“. V dubnu 2026 naopak popřel jinou mediálně přisuzovanou známost a zdůrazňoval vztah k dceři Mii. Jestli pondělní scéna v Duplexu byla začátek něčeho, nebo jen dvě silně medializované značky ve správný čas na správném místě, zatím nikdo nepotvrdil.
Co to říká o Clashi a o Feninovi
Pro Clash je tahle pozornost obsah sama o sobě. Organizace nepotřebuje, aby Fenin s Lauberovou byli pár. Stačí, že o tiskovce píšou sportovní i bulvární redakce současně, přesně ten přesah, který z regionálního fight-eventu dělá celoplošné téma.
Pro Fenina je kalkulace složitější. V krátkodobém horizontu mu viditelnost v Clashi pomáhá, je okamžitě čitelný, jeho příběh pádu a vzestupu se prodává bez vysvětlování. Pokud by ale cílem byla serióznější rehabilitace veřejného obrazu bývalého reprezentanta, momenty jako pondělní tulení ho dál fixují do role skandalizované celebrity. Sportovní autorita se z toho nestaví.
Říjnový zápas v Ústí ukáže, jestli Fenin do ringu vstoupí jako bojovník, nebo jako další díl reality seriálu, který kolem sebe (vědomě či ne) buduje už roky.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta