Fotbalista Haraslín žije v saudskoarabském pekle při 47 °C. Manželka ukázala luxusní bydlení za plotem, kde platí jiná pravidla

Když se slovenský reprezentant s 52 starty a devíti góly za národní tým stěhoval ze Sparty Praha do saúdského vnitrozemí, nešlo jen o přestup mezi kluby. Šlo o přestup mezi světy. Evropský rytmus parků, kaváren a pěších procházek vyměnil za uzavřený rezidenční komplex, klimatizované auto a život, který se v létě rozjíždí až po setmění. Pro slovenského fotbalistu to bylo, jak sám řekl pro Slovenský futbalový zväz, „jedno z nejtěžších rozhodnutí v životě“. Záběry ze zázemí, které se objevily na sociálních sítích, ale ukazují, že za plotem areálu vypadá realita jinak, než by člověk čekal od města s pověstí pekla na zemi.
Vila, bazén, posilovna, a plot kolem všeho
Haraslínova rodina bydlí v uzavřeném rezidenčním areálu v oblasti Al Ahsa. Nejde o běžnou adresu s číslem popisným. Jde o soukromý komplex vil s kontrolovaným vstupem, vlastní správou, bazénem, posilovnou a bezpečnostní službou. Veřejné recenze i propagační materiály takových areálů opakují stejná slova: soukromí, bezpečnost, vhodné pro rodiny.
Pro evropskou rodinu s dětmi je to v podstatě nárazníková zóna. Uvnitř klid, zeleň, servis. Venku jiný svět: pravidla veřejné slušnosti včetně střídmého oblékání, dovozní omezení saúdské celní správy a především vedro, které v létě nedovoluje normální pobyt venku přes den.
Roční nájem v srovnatelném komplexu v Hofufu se podle veřejných nabídek pohybuje kolem 230 tisíc SAR, tedy zhruba 1,5 milionu korun. Běžná čtyřpokojová vila mimo areál stojí 50 až 70 tisíc SAR ročně. Rozdíl v ceně odpovídá rozdílu v komfortu, a pro hráče s mediálně odhadovaným platem v řádu milionů eur ročně je to zlomek měsíčního příjmu.
Čtyřicet sedm stupňů není nadsázka
Al-Hofuf leží v provincii Al Ahsa na východě Saúdské Arábie. Podle klimatických dat vychází průměrné denní maximum v červenci na 47 °C, v srpnu na 46 °C, v červnu na 45 °C. Nejde o výjimečné vlny veder. Jde o normu.
Co to znamená prakticky? Velká část dne se odehrává uvnitř. Nákupy, jídlo, zábava: všechno klimatizované, všechno dosažitelné autem. Turistické zdroje doporučují hlavní venkovní pohyb až od října do března. V létě je prioritou hydratace a minimalizace času na přímém slunci.
Pro fotbalistu to má přímý dopad na tréninkový režim. Saudi Pro League v letních měsících oficiálně posouvá výkopy do večerních časů; druhý letní slot začíná ve 21:00. Večerní až noční tréninky jsou v saúdském fotbale běžná klimatická logika, ne výstřelek jednoho klubu. Haraslín sám po příchodu přiznal, že si na počasí musí zvyknout.
Proč to za to stojí, a komu
Mediální odhady Haraslínova platu se rozcházejí. Podle informací Blesku citovaných slovenskou Pravdou se pohybuje mezi 245 a 325 tisíci eur měsíčně. Jiný odhad téhož média mluví o 500 tisících eur měsíčně, tedy šesti milionech eur ročně. I ta konzervativnější varianta znamená, že roční nájem luxusního areálu odpovídá zhruba pěti až deseti procentům jediného měsíčního platu.
Haraslín pro SFZ řekl, že zvažoval rodinu i sebe a že „taková nabídka se odmítá těžko“. Dává to smysl. Ve 29 letech má za sebou angažmá v Polsku, Itálii a Česku. Tříletá smlouva do roku 2029 mu zajistí finanční zázemí na zbytek kariéry i po ní. Cena je jiná než peněžní: menší spontánnost, méně veřejného prostoru, víc času za plotem.
Podle nás je klíčové chápat uzavřený areál ne jako bonus k luxusnímu životu, ale jako funkční nástroj. Bez něj by dlouhodobý pobyt evropské rodiny v saúdském vnitrozemí byl výrazně těžší. Bazén, posilovna a soukromí nejsou nadstandard, jsou podmínka, aby to celé dávalo smysl.
Haraslín není sám, a nebude poslední
Oficiální přestupový přehled Saudi Pro League pro sezonu 2026/27 ukazuje, že liga dál systematicky bere hráče z Evropy. Vedle Haraslína přišel do Al-Hazem na hostování ze Slavie Praha český brankář Jindřich Staněk. V kádru Al-Fateh sedí Chorvat Adrian Šemper, Rumun Mihai Lixandru, Nizozemec Robin Kelder.
Sezona je přitom mimořádně nahuštěná: 306 zápasů ve 102 faktických dnech, s minimálně dvoudenním odpočinkem mezi utkáními. Logistika, regenerace a zázemí mají větší váhu než kdykoli předtím. Klub, který dokáže hráči a jeho rodině zajistit klidné bydlení, klimatizovaný komplex a funkční denní režim, má v přestupovém vyjednávání reálnou výhodu.
Co plot filtruje, a co ne
Uzavřený areál nedokáže odstranit 47 °C venku. Nedokáže změnit pravidla veřejného prostoru. Nedokáže vrátit evropský rytmus ulic, parků a spontánních procházek s dětmi. Dokáže ale vytvořit prostředí, ve kterém se dá žít jinak: organizovaněji, kontrolovaněji, s vědomím, že komfort uvnitř vyvažuje omezení venku.
Haraslínova rodina vyměnila Prahu za Hofuf. Plot kolem areálu není hranice mezi luxusem a realitou. Je to hranice mezi dvěma způsoby, jak prožít tři roky života, a rozhodnutí, že ten saúdský stojí za kontrakt, který ho financuje.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle