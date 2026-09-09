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Operace Paperclip: Váleční zločinci nacistického Německa dostali druhou šanci na život v USA a unikli spravedlivému soudu

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Němečtí váleční zločinci získali noví život, když se v rámci operace Paperclip přestěhovali do USA s novou identitou. Nacističtí konstruktéři a vědci v čele s Wernherem von Braunem unikli soudu díky operaci Paperclip.
Operace Paperclip: Váleční zločinci nacistického Německa dostali druhou šanci na život v USA a unikli spravedlivému soudu

Operace Paperclip: Váleční zločinci nacistického Německa dostali druhou šanci na život v USA a unikli spravedlivému soudu

Zdroj: nikolz / Depositphotos
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