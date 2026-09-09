Prošlé mléko z lednice funguje na zahradě jako hnojivo i repelent proti škůdcům. Většina Čechů ho přitom vylévá rovnou do dřezu

Mléko tvoří nedílnou součást evropské gastronomie. Někteří lidé ho považují za kulinářské potěšení a jiní se mu z různých důvodů vyhýbají. Málokdo však ví, že mléko lze využít zcela jinak – nejen k pití, ale také k péči o zahradní rostliny. Musíte se jen seznámit s tím, jak jim může co nejlépe prospět.
Proč používat mléko na zahradě
Mléko může sloužit jako přírodní hnojivo pro vaše rostliny a jako bonus nabízí i několik výhod. Obsahuje totiž značné množství vápníku,
důležité živiny, která podporuje růst rostlin. Kromě toho mohou cukry v něm obsažené zlepšit celkový zdravotní stav a produktivitu vašich plodin. Využitím mléka na zahradě je také možné nahradit mnohé nákladné přípravky určené k péči o rostliny. Tipy na aplikaci mléka
Mléko působí díky obsahu vápníku jako hnojivo bohaté na živiny. Je prospěšné zejména pro rostliny v květináčích a zeleninu. Bohatě vám postačí jeho aplikace jednou měsíčně – tak se budete moci těšit z bujnějšího růstu listů i z bohatější úrody.
Hnojivo připravíte jednoduše tak, že mléko zředíte vodou a roztokem zalijete rostliny. Ideální poměr představuje 100 ml mléka na jeden litr vody. Tuto metodu si obzvláště oblíbila rajčata, fíkusy, aloe vera a okurky hadovky, ale využít ji můžete opravdu na celé zahradě. Zdroj fotografie: Depositphotos
Ovšem mléko vám může pomoci i při ochraně proti škůdcům a chorobám: jednoduše si pro ošetření své zahrady připravte postřik
smícháním mléka a vody v poměru 1:3 a aplikujte jej na rostliny každých 10 dní. Tento přírodní prostředek působí na nejrůznější hmyz jako repelent a jak bonus brání šíření plísni i virových chorob. Postarejte se o své nářadí
Mléko může nahradit i nejrůznější chemikálie. Nůžky, lopatky a další zahradní vybavení stačí do mléka jen namočit a nechat odležet 20 až 30 minut. Poté vše jen osušte a máte hotovo. Tato jednoduchá metoda pomáhá udržovat nářadí čisté a v dobrém stavu.
Zdroj fotografie: Pixabay Hodí se i do kompostu
Mléko můžete nalít i přímo do kompostu nebo do zeminy na záhonku. Tuky a vápník v něm obsažené obohacují půdu a dodávají jí základní živiny pro růst rostlin. A pomůže i proti
plevelům. Stačí ho smíchat s melasou a vše aplikovat jako postřik na plevel za slunečného a horkého dne. Zvýšený obsah cukru plevel účinně spálí a zničí, takže vás už nikdy nebude obtěžovat. Okurkám ještě lépe pomůže syrovátka
Ale vyhazovat se nevyplatí ani zbytky syrovátky – skvěle se totiž hodí na okurky. Je totiž velmi bohatá na dusík, fosfor, draslík a další stopové prvky, které okurky potřebují pro svůj optimální růst a vývoj. Tyto živiny přispívají ke zdravému olistění,
silnému kořenovému systému a bohaté produkci plodů. Jednoduše ji nařeďte v poměru 1:1 a aplikuje jako zálivku anebo jako postřik (zaměřte se přitom především na spodní stranu listů, kde okurky vstřebávají živiny nejefektivněji). Opakujte každých 14 dní.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři