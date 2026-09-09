Ani dobrá mouka, ani kvalitní olej. Křupavost bramboráků zajistí úplně jiná surovina

Ukažte nám Čecha, který by nemiloval bramboráky
Snad každý z nás se může pochlubit nějakým osvědčením trikem, díky němuž bývá výsledek ještě chutnější, ať už je to větší množství česneku či majoránky, případně delší odpočinek samotného těsta. My pro vás máme trošku jiný fígl, který vás možná překvapí – lžičku alkoholu.
Nebojte se, vaše oblíbená pochoutka po něm nebude nijak cítit, protože se během smažení odpaří. Zároveň ale stihne podpořit křupavější povrch a lehkost bramboráků, které v případě správně rozpáleného oleje ani nenasáknou příliš mnoho tuku. Podcenit byste však neměli ani přípravu těsta. Co tedy budete potřebovat a jak byste měli postupovat?
Nejdříve oloupejte a najemno nastrouhejte 1 kg starších brambor a jednu cibuli, obojí pak promíchejte. Nechte několik minut odstát a následně slijte přebytečnou tekutinu. Zde přichází první důležitý tip – škrob usazený na dně misky nevylévejte, ale naopak přidejte zpátky k bramborám, abyste dosáhli lepší konzistence. Bramboráky budou při smažení snáze držet pohromadě a nerozpadnou se.
Přidejte jedno vejce, tři prolisované česnekové stroužky, 40 g pšeničné mouky, lžičku soli, půl lžičky černého mletého pepře a lžičku sušené majoránky. Na závěr přijde do směsi lžíce vodky, případně jiného čirého alkoholu, a vše se musí důkladně promíchat pro vznik kompaktního těsta. Někdo dává přednost trošce obyčejného světlého piva. Těsto krásně provzdušní, odlehčí a rovněž pomůže vytvořit vytouženou křupavou kůrku, aniž by přebilo chuť brambor. Postačí dvě lžíce na celou dávku těsta.
Pár tipů na závěr pro ještě chutnější výsledek
Chopte se pánvičky a oleje na smažení, rozehřejte vyšší vrstvu. Lžící naberte těsto, rozetřete a smažte dozlatova z obou stran. Pamatujte, že olej musí být dobře rozpálený. V případě, že by to nebylo dostatečné, by došlo k nasávání tuku a skončili byste s těžkými bramboráky. Pokud by teplota byla naopak příliš vysoká, vaše pochoutka by se zvenčí záhy spálila, ale uvnitř zůstala syrová. Část oleje lze nahradit sádlem pro pevnější kůrku a plnější chuť.
Jakmile budete mít usmaženo, odložte bramboráčky na talíř s papírovými utěrkami, které nasáknou přebytečný olej. Někteří místo toho doporučují spíše mřížku, která propustí páru a zajistí, že bramboráčky nezvlhnou. Hodí se to zvlášť v případě, že chystáte více porcí. Podávat můžete jen tak samotné bezprostředně po usmažení, s česnekovým či bylinkovým dresinkem, případně se zakysanou smetanou, zkrátka tak, jak to máte nejraději. Nechte si chutnat.
Zdroje článku: varimedobroty.cz, ireceptar.cz, nespechej.cz
Autor článku: Simona Michálková