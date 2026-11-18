Jonestown, FOTO: Federal Bureau of Investigation, Public domain, via Wikimedia Commons Jonestown, FOTO: Federal Bureau of Investigation, Public domain, via Wikimedia Commons Jonestown, FOTO: Federal Bureau of Investigation, Public domain, via Wikimedia Commons Jonestown, FOTO: Federal Bureau of Investigation, Public domain, via Wikimedia Commons Jonestown, FOTO: Federal Bureau of Investigation, Public domain, via Wikimedia Commons Jonestown, FOTO: Federal Bureau of Investigation, Public domain, via Wikimedia Commons Jonestown, FOTO: Federal Bureau of Investigation, Public domain, via Wikimedia Commons
V odlehlé osadě Jonestown v jihoamerické Guyaně zemřelo 18. listopadu 1978 více než devět set lidí. Hromadnou smrt stoupenců sekty Chrám lidu nařídil její zakladatel Jim Jones jen krátce poté, co jeho ozbrojenci na tamním letišti zastřelili amerického kongresmana Lea Ryana a čtyři další lidi. Jones nechal událost nahrát a vydával ji za revoluční sebevraždu, pavilon však obklopili ozbrojení strážci a zhruba třetinu obětí tvořily děti. Jen několika obyvatelům se podařilo utéct do okolního pralesa a v osadě zemřel i sám Jones. Návštěva, která narušila klid v pralese
Když 17. listopadu 1978 dorazil do Jonestownu kalifornský demokratický kongresman Leo Ryan se skupinou novinářů a pozorovatelů, přivážel obavy desítek znepokojených rodin ze Spojených států. Právě příbuzní obyvatel osady spolu s bývalými členy sekty ho předtím přesvědčili, aby poměry v pralese prověřil. Zpočátku se zdálo, že návštěva proběhne v klidu, a Ryan na místě vyslechl výpovědi několika obyvatel.
Další den se ale vše zlomilo. Když se delegace 18. listopadu chystala k odjezdu, oslovilo ji několik lidí z osady s prosbou o odvoz z Guyany a okamžitý návrat do Spojených států. Jejich odchod Jonese rozrušil a jeden z jeho pobočníků napadl Ryana nožem. Kongresman vyvázl bez zranění a se svou výpravou spěchal k letišti.
Od rozdávání polévky po útěk do Guyany
Cesta stovek Američanů do jihoamerické džungle začala o více než dvacet let dříve. Jim Jones býval už v dětství podle svých vrstevníků podivín, zajímal se o smrt a rád promlouval na pohřbech domácích mazlíčků. V dospělosti ale dokázal strhnout davy. V dubnu 1955 založil v Indianapolis křesťanskou sektu Chrám lidu a od počátku kázal proti rasismu.
Prosazoval rasovou rovnost i smíšené sňatky, čímž v tehdejší době oslovil hlavně chudé Afroameričany usilující o rovnoprávnost. Kázání doprovázel praktickou pomocí, společenství rozdávalo potřebným polévku, šatstvo i uhlí. V roce 1965 přesunul Jones hnutí do severní Kalifornie, nejprve do města Ukiah a po roce 1971 do San Franciska.
Postupně se však jeho projevy vyostřovaly. Od křesťanských témat se obracel ke
komunismu a utopii, ostře kritizoval americkou vládu i ostatní církve a sám se prohlašoval za převtělení Ježíše, Buddhy nebo Lenina. Zhoršoval se i jeho duševní stav a propadal závislosti na drogách. V sedmdesátých letech přinesla média obvinění z finančních podvodů, fyzického týrání členů a špatného zacházení s dětmi. V roce 1977 pak veřejně promluvilo několik bývalých stoupenců o ponižování, zneužívání, vraždách i o plánech na hromadnou sebevraždu.
Sílící kritiku vnímal Jones jako snahu americké vlády zničit jeho hnutí. V Guyaně pronajal přes patnáct set hektarů půdy, kam už o tři roky dříve poslal menší skupinu následovníků připravit osadu v pralese. Stoupencům slíbil socialistickou utopii a pozval je, aby odešli s ním.
Ampliony v džungli místo slíbeného ráje
Život v Jonestownu měl ke slíbenému ráji daleko. Obyvatelé dřeli od rána do večera na polích za zvuku Jonesových kázání z amplionů. Kdo zpochybnil jeho autoritu, čelil tvrdým trestům. Vedení osady lidem zabavilo pasy, cenzurovalo dopisy domů a vedlo je k tomu, aby na sebe donášeli. Po celodenní práci navíc museli chodit na dlouhá noční shromáždění.
Uprostřed noci Jones obyvatele budil také k nácvikům hromadné sebevraždy. Čas od času se někomu podařilo z kolonie utéct a vynést ven svědectví o bití i nočních zkouškách. Dlouho tomu nikdo nevěnoval pozornost, až se věci ujal kongresman Ryan.
Výstřely na letišti před posledním shromážděním
Po potyčce v osadě nařídil Jones svým ozbrojencům, aby odjíždějící delegaci přepadli přímo na letišti. Když výprava nastupovala k odletu, útočníci začali pálit. Zabili pět lidí, vedle Lea Ryana také reportéra Dona Harrise, kameramana Boba Browna, fotografa Grega Robinsona a bývalou členku hnutí. Dalších jedenáct členů výpravy střelba zranila. Jonesovi muselo být jasné, co útok na amerického kongresmana spustí, a proto nechal všechny obyvatele okamžitě svolat do hlavního pavilonu.
Revoluční čin pod dohledem ozbrojenců
Shromážděným oznámil, že do osady přijdou vojáci a společný život skončí, a vyzval je k takzvanému revolučnímu činu.
„Když nemůžeme v míru žít, musíme v míru umřít,“ křičel Jones.
O dobrovolném odchodu mnoha lidí však nemohla být řeč, pavilon totiž obklopili ozbrojení strážci. Jako první zemřely nejmladší děti, kterým dospělí podali otrávený ovocný nápoj s kyanidem. Pak přišli na řadu dospělí. Část z nich nápoj vypila ze své vůle a jiné k tomu stráže donutily pod hrozbou zbraní. To, co Jones nazval revoluční sebevraždou, bylo podle historiků spíš hromadnou vraždou.
Letecký pohled na neštěstí v Jonestownu. FOTO: United States military employee, Public domain, via Wikimedia Commons
Celý průběh sekta zaznamenala na nahrávku.
„Nespáchali jsme sebevraždu, spáchali jsme akt revoluční sebevraždy na protest proti nehumánnímu světu,“ řekl Jones na konci záznamu. Mezi posledními zůstali naživu on a jeho ošetřovatelka, nakonec ale v osadě zemřel i sám zakladatel hnutí.
Když do Jonestownu hned následující den dorazily guyanské úřady, našly areál plný mrtvých, z nichž mnozí zemřeli v objetí. V samotné osadě zemřelo 909 lidí, zhruba třetina z nich byly děti. Přežilo jen několik obyvatel, kteří utekli do džungle, a nejméně několik desítek dalších členů včetně několika Jonesových synů, protože ten den pobývali v jiné části Guyany.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Kroniqa.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( history, stoplusjednicka, reflex).