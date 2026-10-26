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Novorozené holčičce transplantovali srdce paviána. Baby Fae přežila dvacet dní

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V říjnu 1984 se lékaři v Kalifornii rozhodli k zákroku, který sledoval celý svět. Novorozené dítě s těžkou vrozenou vadou srdce dostalo orgán od paviána. Operace otevřela naději, ale také spor o hranice experimentální medicíny, práva dítěte a přenos orgánů mezi druhy. Příběh Baby Fae dnes získává nový význam.
Novorozené holčičce transplantovali srdce paviána. Baby Fae přežila dvacet dní

Novorozené holčičce transplantovali srdce paviána. Baby Fae přežila dvacet dní

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 26.10.2026 09:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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