Běžný večer v jednom z nejrušnějších uzlů
Ve středu 18. listopadu 1987 se londýnská stanice King's Cross St Pancras plnila cestujícími, kteří přestupovali mezi linkami podzemní dopravy. V hustém provozu nebyly dřevěné eskalátory ničím zvláštním; desetiletí sloužily spolehlivě a jejich útroby zůstávaly očím veřejnosti skryté.
Právě tam, v prostoru pod schody vedoucími od linky Piccadilly, se ale dostal žhavý zápalek k usazeným nečistotám a mastnotě. Podle pozdějšího vyšetřování tak vznikl požár, který se zpočátku jevil jako omezený.
V historii technických katastrof bývá nejnebezpečnější okamžik ten, kdy systém ještě působí normálně. Cestující stále procházejí halou, provoz pokračuje a malý plamen nevypadá jako hrozba srovnatelná s požárem celé budovy. Jenže oheň se v uzavřeném prostoru nechová vždy intuitivně. Tvar eskalátoru, materiál jeho konstrukce a proudění vzduchu dokážou rozhodnout, jak rychle se situace zhorší.
Proč dřevěná konstrukce pomáhala plamenům
Pod eskalátorem se hromadily odpadky a mastnota, které spolu s dřevěnými částmi vytvářely palivo. Oheň se mohl šířit podél šikmé konstrukce, aniž by byl z horní haly okamžitě vidět v plném rozsahu.
To umožnilo jeho růst, zatímco část personálu a cestujících stále nedokázala odhadnout nebezpečí. Když se plameny nakonec prudce rozvinuly do prostoru haly, řada lidí už neměla čas zareagovat.
Tragédie si vyžádala 31 životů, včetně zasahujícího hasiče. Další cestující a záchranáři utrpěli zranění. Událost zanechala i mimořádně těžkou stopu v práci kriminalistů: identifikace některých obětí trvala dlouho a jeden dlouho neznámý člověk byl identifikován až po mnoha letech. Za číslem 31 tak nestojí abstraktní statistika, ale konkrétní životy přerušené při zcela obyčejné cestě domů.
Plameny se přitiskly ke schodům
Na vyšetřování vedeném sirem Desmondem Fennellem se podíleli také odborníci na hoření a proudění. Při modelových zkouškách se ukázalo, že plameny na šikmé ploše vytvořené eskalátorem mohou zůstat přitisknuté k jejímu povrchu.
Horké plyny předehřívaly palivo ležící výše po svahu, takže oheň postupoval mnohem rychleji, než by odpovídalo jednoduché představě plamenů stoupajících přímo vzhůru.
Tento mechanismus se označuje jako trench effect, přibližně žlabový efekt. Záleží při něm na geometrii prostoru, přívodu vzduchu, sklonu a hořlavých materiálech. Jak se stupňovalo předhřívání, mohlo dojít k prudkému rozšíření požáru do haly. Obyčejný zápalek tedy nebyl sám o sobě „výbušninou“; katastrofa vznikla tím, jak se spojil zdroj zapálení s dlouhodobě podceňovanými podmínkami stavby.
Nešlo pouze o fyziku
Fennellova veřejná zpráva se nezabývala jen plameny. Popsala také problémové předpoklady v organizaci provozu, komunikaci a připravenosti na mimořádné situace. Hasiči a policisté jednali pod tlakem, ale systém nebyl navržen tak, aby se drobný požár rychle odhalil, přesně předala informace o jeho rozsahu a bezpečně usměrnili cestující.
To je zásadní rozdíl mezi lidskou chybou a systémovým rizikem: jednotlivci se rozhodují s informacemi a prostředky, které mají právě k dispozici.
Vyšetřování vyústilo v 157 doporučení. Začalo nahrazování dřevěných eskalátorů, zpřísnila se pravidla pro kouření, čištění a kontroly zařízení a měnilo se požární vybavení, komunikace i výcvik. Stanice metra přestaly být vnímány jen jako technické prostory, z nichž lidé mohou vždy jednoduše odejít. Staly se prostředím, kde i několik minut zpoždění může rozhodnout o životě.
Lekce pro stavby, kterými procházíme každý den
Příběh King's Cross dnes pomáhá vysvětlit, proč bezpečnostní normy obsahují požadavky, které cestující nikdy neuvidí: pravidelné čištění skrytých dutin, omezení hořlavých materiálů, detektory, evakuační postupy a propojení komunikačních systémů. Žádné z těchto opatření nevypadá tak působivě jako nový vlak nebo elegantní nádražní hala. V krizové chvíli jsou však často důležitější.
Katastrofa nebyla jen objevem neznámého způsobu šíření plamenů. Ukázala, že technický systém může fungovat dlouhá léta, a přesto v sobě nést neviditelnou slabinu. Právě proto mají pečlivé rekonstrukce tragédií větší hodnotu než hledání jediného viníka: umožňují opravit také chyby, které se dosud neprojevily.
ZAJÍMÁ VÁS TÉMA OHEŇ?
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Zdroje: Kód Enigma [1], London Fire Brigade – The King’s Cross fire, 1987 [2], British Transport Police – The investigation and inquiry [3], British Transport Police – Overview [4]; img ai generated