Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Počasí zešílelo. Místo mrazů se na Česko valí extrémní vedro

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Zapomeňte na podzimní kabáty. Konec září přinese návrat letních teplot, místy až tropických hodnot nad 30 °C. Meteorologové varují před extrémní tepelnou kupolí, která se valí z jihu Evropy.
Počasí zešílelo. Místo mrazů se na Česko valí extrémní vedro

Počasí zešílelo. Místo mrazů se na Česko valí extrémní vedro

Zdroj: Pexels
Reklama
Další články z NESPECHEJ.cz
Ve čtvrtek ve 20:00 bude celé Česko civět na televizi: Nova Cinema vytáhne sci-fi hit, který neprávem skončil ve ztrátě
Ve čtvrtek ve 20:00 bude celé Česko civět na televizi: Nova Cinema vytáhne sci-fi hit, který neprávem skončil ve ztrátě
Proč postavit talíř s kamenem na zahradu? Zkuste to, stane se zvláštní věc
Proč postavit talíř s kamenem na zahradu? Zkuste to, stane se zvláštní věc

Staré nádobí a obyčejný kámen dokážou v horkých dnech zázraky. Tento nenápadný zahradní prvek pomůže nejen...

Kdo má ze socialismu tuto věc, je v balíku. Sběratelé nabízejí 50 000 Kč minimálně
Kdo má ze socialismu tuto věc, je v balíku. Sběratelé nabízejí 50 000 Kč minimálně

Možná i vám doma v prosklené vitríně nebo na chalupě tiše odpočívá elegantní porcelánový servis s jemnou...

Tyto předměty přitahují do bytu negativní energii. Zbavte se jich, doporučují to i vědci
Tyto předměty přitahují do bytu negativní energii. Zbavte se jich, doporučují to i vědci

Některé věci máme doma tak dlouho, že už je ani nevnímáme. Přesto mohou nenápadně vytvářet pocit neklidu,...

Zapomeňte na létající ohnivé šípy. Pohřeb Vikingů probíhal jinak a byl mnohem drsnější
Zapomeňte na létající ohnivé šípy. Pohřeb Vikingů probíhal jinak a byl mnohem drsnější

Představa udatného bojovníka, jehož tělo odplouvá na vlnách v hořící lodi zapálené přesným šípem ze břehu,...

Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

Všechny články tohoto autora →
NESPECHEJ.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.