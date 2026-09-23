Počasí zešílelo. Místo mrazů se na Česko valí extrémní vedroPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Počasí zešílelo. Místo mrazů se na Česko valí extrémní vedro
Staré nádobí a obyčejný kámen dokážou v horkých dnech zázraky. Tento nenápadný zahradní prvek pomůže nejen...
Možná i vám doma v prosklené vitríně nebo na chalupě tiše odpočívá elegantní porcelánový servis s jemnou...
Některé věci máme doma tak dlouho, že už je ani nevnímáme. Přesto mohou nenápadně vytvářet pocit neklidu,...
Představa udatného bojovníka, jehož tělo odplouvá na vlnách v hořící lodi zapálené přesným šípem ze břehu,...
Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...Všechny články tohoto autora →