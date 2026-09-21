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Plzeň staví lávku přes rušnou Rokycanskou třídu

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Jeřáb osazoval od sobotního rána ocelovou konstrukci nové lávky přes Rokycanskou třídu v Plzni. Stavba překlenuje jednu z nejfrekventovanějších silnic ve městě, po níž…
19175466

19175466

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