Plzeň slavila vznik Československa udělením Pečetí města pěti osobnostem

Plzeň si připomněla 108. výročí vzniku samostatného Československa udělením Pečetě města Plzně pěti výjimečným osobnostem. Ocenění, které primátor uděluje těm, kdo se zasloužili o rozvoj nebo prestiž města, si ve středu převzali onkolog Jindřich Fínek, bývalý házenkář a olympijský medailista Vladimír Jarý, vědci Tomáš Křenek a Václav Skala a varhaník a dirigent Adam Viktora.
Primátor Roman Zarzycký (ANO) při předání připomněl, že město záměrně spojuje státní svátek s tímto oceněním. „Odkaz zakladatelů republiky dnes naplňují lidé, kteří svou prací, talentem a odhodláním posouvají naši společnost kupředu," řekl a dodal, že ocenění vyjadřuje úctu osobnostem, které šíří jméno Plzně i za jejími hranicemi.
Fínek zasvětil plzeňské onkologii více než čtyři desetiletí. Stál u zrodu moderního onkologického centra, prosazoval personalizovanou léčbu a klinický výzkum a vedl Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni. Jarý se zapsal do historie jako stříbrný medailista z olympijských her v Mnichově roku 1972 a ikona plzeňské házené, v roce 2011 pak založil Nadační fond západočeských olympioniků.
Z vědeckého světa pečeť získal Křenek za výzkum nanomateriálů využitelných při čištění vody či vývoji zdravotnických implantátů, a Skala, mezinárodně uznávaný odborník na počítačovou grafiku působící na Západočeské univerzitě nepřetržitě od roku 1990. Viktora byl oceněn za dlouhodobou propagaci české barokní hudby, záchranu historických varhan a zakladatelský čin v podobě Českého varhanního festivalu.
Sváteční program v Plzni tradičně zahrnuje zpřístupnění zhruba čtyřiceti památek, kulturních institucí a technických provozů za symbolické vstupné 28 korun, se slevou 28 procent nebo zcela zdarma. Návštěvníci mohli zavítat do renesanční radnice, Semlerovy rezidence, Divadla J. K. Tyla, Západočeského muzea nebo Muzea loutek. Otevřely se i běžně nepřístupná místa jako čistírna odpadních vod, úpravna vody na Homolce či technologické centrum TechTower. Do oslav se zapojil i sousední Starý Plzenec s hradem Radyní, rotundou svatého Petra a Pavla a firmou Bohemia Sekt.
Plzeň pořádá oslavy vzniku republiky v této podobě od roku 2006 a podle odhadů magistrátu je za jediný den navštíví až desetitisíce lidí. Večer celý program uzavřel Průvod světel a hudebně-světelná show na náměstí Republiky.
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