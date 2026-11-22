Národní centrála proti organizovanému zločinu společně s celníky odhalila skupinu podezřelých z neoprávněného provozování internetového kasina postaveného na kryptoměnové infrastruktuře. Z přibližně dvaceti zadržených je v současnosti stíháno patnáct osob, přičemž tři hlavní organizátoři skončili ve vazbě. Hrozí jim až třináct a půl roku vězení.
Všichni podezřelí jsou čeští státní příslušníci, převážně mladí muži a ženy technicky zdatní v oblasti moderních technologií. Hlavní organizátoři pocházejí z Jihomoravského kraje. Projekt nesl název BETFIN a byl prezentován jako decentralizované kasino využívající tzv. blockchainovou infrastrukturu. Ve skutečnosti šlo o centrálně řízený systém. Náměstek ředitele NCOZ Petr Danko na tiskové konferenci v Jílovišti u Prahy případ označil za výjimečný, protože pachatelé se za moderní technologie záměrně schovávali.
Do projektu bylo možné vstoupit dvěma způsoby. Hráči mohli nakoupit virtuální měnu token a hrát klasické kasinové hry jako ruletu nebo kolo štěstí. Alternativou bylo chovat se jako investor, nakoupit tokeny a stát se takzvaným spoluvlastníkem kasina. Kasino však nikdy nedisponovalo platným povolením k provozování hazardní hry.
Celníci se případem začali zabývat loni v srpnu, záhy se přidal i policejní aparát. Informace o hře včetně registrace byly volně dostupné na internetu a aktivně propagované přes sociální sítě. Do kampaně byli zapojeni i influenceři, kteří ve videích předváděli luxusní vozy polepená motivem kačera spojeného s BETFIN.
Vyšetřovatelé analyzovali 2,3 milionu sázek uzavřených přibližně 28 500 hráči a provedli přes čtyřicet domovních prohlídek. Na akci s kódovým označením Token se podílelo téměř 300 policistů, celníků a pracovníků Europolu. Jako náhradní hodnotu se podařilo zajistit majetek v přibližné hodnotě 100 milionů korun, konkrétně nemovitosti, vozidla, šperky, hotovost i kryptoměny.
Ředitel sekce pátrání a dohledu Generálního ředitelství cel Michal Šimůnek upozornil na zásadní manipulaci s daty. Počet aktivních hráčů byl záměrně nadhodnocován pomocí automatizovaných programů, které vytvářely fiktivní hráčské účty. Tím byl uměle vytvářen zdánlivý zisk kasina, jenž byl následně přerozdělován investorům. Vývojáři emitovali virtuální měnu prakticky bez omezení v celkovém objemu 7,8 miliardy kusů. Deklarovaná hodnota všech tokenů v oběhu přesahovala 45 miliard korun, zatímco skutečná likvidita na burze dosahovala pouhých přibližně 11 milionů korun.
Investoři byli navíc vedeni k nákupu tokenů mimo běžné burzovní obchody, což skupině umožňovalo získávat prostředky přímo a bez dopadu na tržní cenu měny. Neoprávněný prospěch celé skupiny policie vyčíslila na 267 milionů korun. Případ dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, zda a v jaké výši vznikla škoda samotným investorům, ukáže další průběh vyšetřování.
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