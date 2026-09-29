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Pinky, Linky a Sponky jsou ve volné přírodě. Labutí sirotky odchovali bez rodičů

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Odchovat malá mláďata labutí bez rodičů není vůbec žádná legrace. Velkým úspěchem se proto mohou pochlubit manželé Gabriela a Jiří Křížovi z Plzeňska. Zkušeným spolupracovníkům plzeňské záchranné stanice živočichů se totiž povedlo vrátit do volné přírody hned tři labutí odchovance.
Pinky, Linky a Sponky jsou ve volné přírodě. Labutí sirotky odchovali bez rodičů

Pinky, Linky a Sponky jsou ve volné přírodě. Labutí sirotky odchovali bez rodičů

Zdroj: Karel Makoň / DESOP
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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