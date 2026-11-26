Ve tmě 28. dubna 1944 pluly zálivem Lyme Bay pomalé výsadkové lodě naložené vojáky, nákladními auty a palivem. Kolem druhé hodiny ranní se mezi nimi objevily německé rychlé čluny a odpálily torpéda. Dvě lodě šly ke dnu, třetí zůstala těžce poškozená. Nejhorší ale přišlo až potom. Stovky mužů skončily v moři v plné polní výstroji a jejich záchranné pásy je po nafouknutí převracely obličejem do vody. Cvičení Tiger mělo být realistickou zkouškou před vyloděním na pláži Utah. Skončilo jako jedna z nejtěžších amerických tragédií celé přípravy na invazi. Podle nás z něj plyne krutá lekce: armádu před bitvou dokáže zdecimovat řada drobných rozhodnutí, z nichž každé samo vypadá nevinně. Ve tmě, ve studené vodě a v rádiovém tichu se spojila v past.
Noc v Lyme Bay: německé čluny mezi spojeneckými výsadkovými loděmi
Spojenci si pro nácvik vybrali Slapton Sands v jižním Devonu, protože tamní pláž připomínala úsek normandského pobřeží určený Američanům. Cvičení trvalo od 22. do 30. dubna 1944 a podle oficiální historie americké armády se do něj zapojilo zhruba 25 000 mužů. Šlo o 4. pěší divizi, výsadkové jednotky i 1. ženijní speciální brigádu, která měla na skutečném břehu organizovat zásobování.
Konvoj T-4 vezl druhou vlnu. Tvořily ho tankové výsadkové lodě označované LST, mohutná a neohrabaná plavidla, která na hladině nemají šanci uniknout. Chránit je měla jediná britská korveta HMS Azalea. Druhý určený doprovod, torpédoborec HMS Scimitar, kotvil po srážce v opravně a náhrada za něj k plavidlům nikdy nevyrazila.
Do zálivu mezitím pronikly německé rychlé čluny, které Britové nazývali E-boaty. Bylo jich devět a část z nich patřila k 5. flotile rychlých člunů velitele Bernda Kluga, která od roku 1942 lovila v Lamanšském průlivu. Torpéda zasáhla LST-507 a LST-531, obě se potopily. LST-289 zůstala na hladině s rozbitou zádí. Německý Historický námořní archiv (Historisches Marinearchiv) později označil útok za spíše náhodný úspěch. Pro Spojence byla nejbolestivější ztráta zhruba 750 mužů, ne samotné lodě.
Varování, které zůstalo na špatné vlně
Britské velení o německých člunech v Lamanšském průlivu vědělo a výstrahu skutečně vyslalo. Azalea ji přijala a její velitel počítal s tím, že ji slyšely i americké lodě. Jenže LST poslouchaly jinou frekvenci. Podle britských vládních historiků i rozboru agentury DVIDS za tím stála chyba v rozkazech, kde údaj o kmitočtu chyběl. Zpráva, která mohla konvoj obrátit nebo rozptýlit, tak skončila u jediné lodi, která ji dál nepředala.
Řetěz pokračoval. Rozdělené americko-britské velení, nedostatek doprovodných plavidel a tlak kalendáře vytvořily prostředí, ve kterém nikdo nezatáhl za záchrannou brzdu. DVIDS výslovně píše, že rozhodnutí pokračovat s jediným doprovodem se vysvětluje obtížně a že britská i americká strana měly možnost část cvičení zrušit. Neudělala to ani jedna.
Když torpéda dopadla, chaos se prohloubil. Některé posádky zpočátku nevěděly, jestli na ně střílí nepřítel, nebo jde o součást nácviku. Ostatní lodě konvoje dostaly pokyn pokračovat. Muži ve vodě čekali na pomoc, která přicházela pozdě.
VIDEO Záchranný pás jako past: proč muže převracel hlavou dolů
Slovo „vesta“ dnes vyvolává představu oranžového límce, který bezvládné tělo sám otočí obličejem nahoru. Vojáci v roce 1944 dostali něco jiného: úzký pás nafukovaný bombičkou s oxidem uhličitým. Měl sedět vysoko, těsně pod pažemi. Jenže přes hruď nosili batohy, popruhy a další výstroj, a tak si ho mnozí upnuli kolem pasu.
Následky popisuje Eugene Eckstam, lékař z potopené LST-507, ve svém vzpomínkovém rozhovoru pro
Wisconsin Veterans Museum. Po nafouknutí pás nadnesl střed těla, zatímco ramena, hlava a těžký náklad klesaly. Muž se převrátil a vztlak, který ho měl zachránit, ho držel ve vodě vzhůru nohama. Kdo neměl sílu ani čas strhnout výstroj, utonul během chvilky. Pás navíc nijak nepodpíral hlavu, takže ani vojákovi ve správné poloze nepomohl, jakmile chladem ztratil vědomí.
Eckstam uvádí, že je naučili pás nafouknout, ale nikdo jim jasně neřekl, aby si ho předtím přesunuli pod podpaží. S batohem na prsou pro něj stejně často nebylo místo. Tady se konstrukce a výcvik potkaly v nejhorší možné kombinaci. V praxi tak záchranná pomůcka vojáky topila. Nestálo za tím žádné úmyslné poškození, rozhodla fyzika. Plná polní, studená dubnová voda, panika a chybějící nácvik opuštění lodi z pásu udělaly nástroj, který pracoval proti tomu, kdo ho měl na sobě.
Ráno pak záchranáři vytahovali z moře těla, jež plavala nohama vzhůru. Další muži zemřeli na podchlazení, popáleniny z hořícího paliva nebo zranění z výbuchů.
749 mrtvých, deset ztracených tajemství a desítky let mlčení
Historic England, britský památkový úřad, eviduje 749 obětí, z toho 551 příslušníků pozemního vojska a 198 námořníků. Nejhůř dopadla 1. ženijní speciální brigáda: oficiální americká historie jí připisuje 413 mrtvých. Zásobovací rota 3206th Quartermaster Service Company prakticky přestala existovat.
Ještě víc než ztráty vyděsila velení jiná zpráva. Mezi pohřešovanými bylo deset důstojníků s prověrkou BIGOT, nejvyšším stupněm utajení pro lidi, kteří znali místo i čas invaze. Pokud by se kterýkoli z nich dostal živý do německého zajetí, nebo pokud by moře vyplavilo jeho dokumenty na nepřátelský břeh, mohla být celá operace Overlord prozrazena. Podle Historic England stál Den D na hraně odvolání, dokud potápěči a pátrací čety nenašli všech deset těl i s papíry.
Nad tragédií se pak zavřelo ticho. Hlavním motivem byla ochrana invaze a morálky před rozhodující bitvou. Agentura AP v roce 1994 připomněla, že první oficiální zmínka zazněla až 5. srpna 1944, téměř dva měsíce po vylodění. Téhož dne si ve Středomoří vzal život kontraadmirál Don P. Moon, který řídil americkou část cvičení. AP uvádí, že ho alespoň zčásti tížily výtky kvůli ztrátám u Slaptonu. Jiný potrestaný velitel se v dostupných pramenech neobjevuje.
Pentagon spisy odtajnil v roce 1974, ale širší pozornost přišla až v 80. letech. Zasloužil se o ni hlavně Ken Small, místní obyvatel, který v roce 1984 vyzvedl z moře potopený tank Sherman a postavil ho u Torcrossu jako pomník. Oba vraky LST od roku 2020 chrání britský památkový zákon, jak potvrzuje
Historic England. Pamětní bohoslužba se běžně koná v neděli nejbližší 28. dubnu. Letos se ale podle stránek památníku formální obřad k 82. výročí kvůli poškozené silnici A379 nekonal, takže kdo chce místo navštívit, měl by si sjízdnost předem ověřit. Utah Beach zaplatila méně, než stála generálka
Čísla vyznívají drtivě. Podle publikace
Centra vojenské historie americké armády se 6. června 1944 na pláž Utah dostalo 23 000 mužů za cenu 197 ztrát. Cvičení Tiger si tedy vyžádalo zhruba 3,8krát víc životů než skutečné vylodění na tomtéž úseku. Pro další měřítko: útok na Pearl Harbor stál podle americké armády 2 403 životů. Noc v Lyme Bay odpovídá asi 31 % tohoto počtu, a to bez jediného výstřelu na pevnině.
Spojenci z katastrofy vyvodili rychlé důsledky. Sjednotili rádiové frekvence, vojáky začali cvičit v nasazování záchranných pásů a přepracovali postupy pro vyprošťování trosečníků. Velitelé si uvědomili, jak zranitelné jsou výsadkové lodě vůči rychlým člunům. V červnu už byl invazní prostor proti E-boatům lépe uzavřen a krátce po vylodění spojenecké nálety německé flotily těžce zasáhly. Kolik životů tato opatření zachránila, žádný pramen nevyčísluje. Srovnání 749 a 197 ale napovídá, že poučení zaplacené v Lyme Bay se na normandském břehu vrátilo.
Československé jednotky se samotného cvičení neúčastnily, invazi však podporovaly. Tři stíhací perutě RAF, sdružené do 134. československého křídla, se na Overlord připravovaly od listopadu 1943 a 311. bombardovací peruť hlídkovala nad mořem.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková