V září 1976 se v jedné londýnské restauraci sešlo dvacet lidí, kteří o sobě s hrdostí tvrdili, že v něčem naprosto selhávají. Jeden mizerně maloval, jiný falešně zpíval a další neuměl vést rozhovor u stolu. Svolal je novinář a humorista Stephen Pile, který měl dost západní posedlosti výkonem a rozhodl se ji obrátit naruby. Not Terribly Good Club of Great Britain, tedy volně přeloženo „Ne zrovna dobrý klub Velké Británie“, slavil neumění se vší vážností. O tři roky později přišla katastrofa, se kterou žádný člen nepočítal. Klub zaznamenal úspěch.
Klub pro neschopné: večeře dvaceti nejhorších
Podmínka členství byla jednoduchá a nesmlouvavá. Uchazeč musel být v nějakém oboru špatný, ideálně „přímo strašný“. Nestačilo to tvrdit. Neschopnost se předváděla nahlas, před ostatními, a čím větší ostuda, tím vyšší prestiž. Podle knižních anotací se na schůzích malovalo, zpívalo, rybařilo i napodobovalo slavné osobnosti, vždy co nejhůř.
Klub přitom fungoval jako skutečná společnost. Po zahajovací večeři následovaly hudební podvečery a výstavy obrazů, které by žádná galerie nevzala. Členská základna podle anotace k Pileově knize vzrostla z původních dvaceti na dvě stě lidí. Protokoly z přijímacích zkoušek ani stanovy se nedochovaly, pravidla známe hlavně z Pileova vyprávění a sekundárních textů. Jejich duch je ovšem čitelný na první pohled: jakákoli zdatnost znamenala hřích.
Nejlépe to ilustruje historka, kterou zakladatel sám rád opakoval. Při jedné večeři prý spadla na zem mísa s polévkou a Pile zasáhl tak pohotově, že ho členové označili za „znepokojivě schopného“. Prezidentská funkce se pod ním začala viklat. Z dnešního pohledu jde o zjevnou nadsázku, ale vypovídá o klubové logice přesněji než jakékoli paragrafy.
Přihláška v knize jako časovaná bomba
V roce 1979 vydal Pile v nakladatelství Routledge & Kegan Paul svazek
The Book of Heroic Failures s podtitulem „oficiální příručka klubu“. Shromáždil v něm desítky historek o velkolepých nezdarech: nejhorší výkony, nejtrapnější omyly, nejbizarnější prohry. Americké vydání u nakladatele Dutton dostalo téhož roku jiný název, The Incomplete Book of Failures. Obě verze vedou katalogy jako jedno dílo, což potvrzují záznamy v Open Library i v Internet Archive.
Do knihy vložil Pile formulář pro zájemce o členství. Podle nás právě tady začala tikat časovaná bomba. Klub, který dosud rostl šeptandou mezi přáteli, najednou získal náborový leták distribuovaný knihkupectvími po celé zemi. Kniha se navíc vyhoupla mezi bestsellery a každý výtisk nesl pozvánku dovnitř.
Proč se lidé hlásili? Kombinace byla neodolatelná. Pileův humor proměnil selhání v historku vhodnou k vyprávění u piva, téma nabízelo úlevu od neustálého tlaku na výkon a přihláška byla na dosah ruky. Podle nás čtenáře lákalo hlavně to, že nezdar přestal být stigmatem a stal se společenskou vstupenkou.
20 000 zájemců a úspěch, který se nedal odpustit
Podle Pileova pozdějšího textu v knize
Cannibals in the Cafeteria, jak se v USA jmenovalo pokračování The Return of Heroic Failures, poslalo žádost o členství kolem 20 000 lidí z řad veřejnosti. Číslo pochází od samotného autora, nezávislou klubovou matriku nikdo nezveřejnil. Ani tak ovšem nejde o drobnost. Spolek, který měl být okrajovou kratochvílí pro pár desítek nadšenců, čelil zájmu srovnatelnému s menším městem.
Tím narazil na vlastní pravidlo. Bestseller, záplava dopisů a veřejná sláva představovaly přesně ten druh triumfu, který klubová identita vylučovala. Pile to shrnul s typickou sebeironií: klub se stal „ohromujícím úspěchem“, a proto se v roce 1979 rozpustil. Pointu dodal větou, která přežila celý spolek: „Selhali jsme dokonce i jako neúspěšní.“
Existuje i druhá verze legendy. Podle ní členové Pilea sesadili z prezidentského křesla, protože vydáním bestselleru přinesl společenství hanbu. Obě varianty pocházejí z autorova repertoáru a obě slouží stejnému vtipu, takže je rozumné brát je jako součást jeho sebeironického mýtu.
Prakticky se konci dalo předejít. Stačil by strop počtu členů, čekací listina, losování nebo prostě kniha bez přihlášky. Jenže v rámci Pileova humoru působí zánik téměř nevyhnutelně a podle nás je to nejlepší část celého příběhu. Málokterá organizace dokázala nastavit pravidla tak dokonale absurdně, že ji vlastní prosperita připravila o právo existovat.
Tlustí pánové, beznosí a pamětníci vánice: jak končily jiné podivné kluby
Britský spolek neschopných patří do bohaté tradice výstředních sdružení. Srovnání ukazuje, jak výjimečný byl jeho osud.
Klub Podmínka členství Jak skončil New England Fat Men’s Club (od 1903) váha nejméně 91 kilogramů úbytek zájmu, v roce 1924 přišlo 38 lidí a nikdo hranici nesplnil No-Nose Club (tisk z roku 1709) viditelné následky syfilidy doložen hlavně v dobových satirách, skutečné fungování nejisté Blizzard Men of ’88 (od 1929) přežití newyorské vánice z roku 1888 vymírání generace pamětníků Not Terribly Good Club (1976 až 1979) předváděná neschopnost přílišný úspěch
Klub tlustých mužů z Nové Anglie se na vrcholu chlubil až 10 000 členy, heslem i vlastními rituály. Zanikl ve chvíli, kdy se proměnilo společenské vnímání tělesné hmotnosti a nadváha přestala znamenat blahobyt. Newyorští pamětníci vánice potkali osud, který čeká každé sdružení svázané s jednou událostí: odcházeli spolu se vzpomínkami. Beznosý klub zase balancuje mezi realitou a satirou. Londýnský tisk z roku 1709 ho uvádí mezi tehdejšími kuriózními kluby, ale o skutečných schůzích víme málo.
Pileův spolek stojí v této galerii osamoceně. Ostatní sdružení se rozpadla, když jim došli lidé nebo smysl. Britským neschopným naopak lidé přibývali až příliš rychle.
Neúspěch po česku a padesát let od založení
Český překlad Pileovy knihy se nám dohledat nepodařilo. Tuzemská knihkupectví nabízejí pouze anglické tituly, například výbor
The Not Terribly Good Book of Heroic Failures, který v roce 2012 vydalo nakladatelství Faber & Faber a který spojuje texty z prvních dvou svazků. Značka klubu tak žije dál aspoň na obálkách.
Přímou českou obdobu spolku neschopných jsme také nenašli. Nejbližší příbuzný dorazil až o několik desetiletí později: FuckUp Nights, večery, na kterých lidé před publikem líčí, co pokazili. Do Česka je kolem roku 2015 přivezl Tomáš Studeník, jak tehdy popsaly
Hospodářské noviny. Rozdíl je patrný. Pražské večery hledají v nezdaru poučení a cestu k pozdějšímu vítězství, zatímco Pileovi členové si na neumění zakládali natrvalo.
Sám zakladatel se po rozpadu klubu nijak neztratil. Čtrnáct let psal televizní kritiky, v roce 1984 působil jako umělecký ředitel festivalu v anglické vesnici Nether Wallop a vydal několik dalších knih o hrdinských nezdarech. V září 2026 uplyne padesát let od zahajovací večeře spolku.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková