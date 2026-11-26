Dnes jsme si připravili kvíz inspirovaný populární soutěží Na lovu. Vaším úkolem bude správně odpovědět na otázky, které by dokázaly zaskočit i samotné lovce.
Vědomostní soutěž Na lovu patří k pořadům, u kterých si diváci často říkají, že by na otázky dokázali odpovědět také. Jenže když se spustí časomíra, do hry vstoupí nervozita a proti vám se postaví některý z obávaných lovců, může být všechno jinak. Své vědomosti si každopádně můžete vyzkoušet v našem kvízu na In-Lifestyle. Oblíbená televizní show TV Nova baví diváky od srpna 2021 a její česká verze vychází z britského formátu The Chase. Moderátorské role se ujal Ondřej Sokol, který soutěžícím svým humorem pomáhá zvládat napínavé okamžiky.
Na lovu: Soutěž, kterou Češi milují
Pravidla soutěže jsou poměrně jednoduchá, ale k vítězství vede náročná cesta. Proti jednomu lovci nastupují čtyři soutěžící, kteří nejprve samostatně odpovídají na otázky a snaží se získat co nejvyšší finanční částku. Poté je čeká vědomostní duel s lovcem. Ten jim nabídne několik možností, jakou cestu k výhře zvolit. Bezpečnější varianta znamená větší náskok, riskantnější naopak možnost získat více peněz, ale také větší nebezpečí vyřazení. Každý správný krok přibližuje soutěžící k cíli, zatímco lovec se je snaží dostihnout.
Pokud se alespoň některým soutěžícím podaří přes lovce projít, čeká je finálová štvanice. V ní se snaží během dvou minut správně odpovědět na co nejvíce otázek a vytvořit si dostatečný náskok. Potom přichází na řadu lovec, který má stejný čas na to, aby jejich náskok smazal. Když se mu to nepodaří, soutěžící si výhru rozdělí. Právě závěrečné kolo bývá pořádně napínavé a mnohdy rozhoduje jediná správná odpověď.
Hudební kvíz pro pamětníky: Úkolem je uhodnout 10 socialistických šlágrů podle krátké pasáže z textu
Velkou zásluhu na popularitě pořadu mají samotní lovci, kteří si získali vlastní fanoušky i díky osobitému vystupování. Doktor Vševěd Jiří Martínek působí v Historickém ústavu Akademie věd ČR a vyučuje na univerzitě v Ústí nad Labem. Kvízová dáma Dagmar Jandová je meteoroložka, která se vedle počasí vyzná také v řadě dalších oborů. Kalkulátor Jakub Kvášovský je učitelem matematiky a zeměpisu, což se odráží i v jeho přezdívce. Pan Lišák Václav Slabyhoudek vystudoval práva a evropská studia. Belladonna Viktorie Mertová se věnuje politologii a dějinám USA, Bandita Libor Šimůnek je spojený s kastelánstvím na hradě Radyně a Žolík Libor Bouček je známý moderátor. Každý z nich má trochu jiný styl, společné však mají mimořádně široké znalosti.
V našem kvízu se ukáže, jestli byste proti lovcům obstáli.
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech TVNova, Wikipedie, Wikipedie, Wikipedie, Wikipedie
Tento příspěvek Vědomostní kvíz podle pořadu Na lovu: Úkolem je vyzkoušet si 10 otázek, které by mohly zaskočit i lovce byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.