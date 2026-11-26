Ráno 19. září 1940 obkličovali němečtí vojáci ulice varšavské čtvrti Żoliborz. Muži se snažili zmizet, než je nahnali na nákladní auta. Jeden z nich si naopak šel pro zatčení sám. Rytmistr polské jízdy Witold Pilecki nesl doklady na jméno Tomasz Serafiński a měl rozkaz, jaký v dějinách druhé světové války nemá obdoby: dostat se do koncentračního tábora, zjistit, co se uvnitř děje, a vybudovat tam odboj. V noci z 21. na 22. září prošel branou tábora Auschwitz jako vězeň číslo 4859. Z tábora utekl až v dubnu 1943. Pro jeho příběh je podle nás klíčové právě tohle rozpětí: nešlo o jediný odvážný čin, šlo o 31 měsíců každodenní konspirace, při níž mohla jedna chyba stát život jeho i desítek dalších lidí.
Falešné jméno a vědomý krok za ostnatý drát
Pilecki patřil k zakladatelům Tajné polské armády. Vznikla 9. listopadu 1939 ve varšavském bytě Eleonory Ostrowské, v jejím čele stál Jan Włodarkiewicz a Pilecki byl jeho zástupcem. O rok později měla organizace kolem 19 tisíc členů a podléhala exilové vládě v Londýně.
Část zatčených členů skončila v nově zřízeném táboře u Osvětimi. Vedení chtělo znát jejich osud a potřebovalo informace zevnitř. Pilecki se přihlásil jako dobrovolník a misi schválili i nadřízení ze Svazu ozbrojeného boje, pozdější Zemské armády.
Osvětim tehdy ještě neměla podobu pozdějšího vyhlazovacího komplexu. Fungovala hlavně první část tábora v bývalých kasárnách. I tak Pilecki vstupoval do prostoru, odkud vedla cesta ven jen výjimečně. Krycí identita přitom nebyla smyšlená: patřila skutečnému Tomaszovi Serafińskému, kterého Pilecki považoval za mrtvého. Osud si s tím pohrál po svém. V roce 1943, už po útěku, se oba muži v okolí Nowého Wiśnicze osobně setkali.
Pětky, nemocnice a lepší komanda: jak přežívala tajná síť ZOW
Uvnitř tábora založil Pilecki Svaz vojenské organizace, polsky Związek Organizacji Wojskowej (ZOW). Jeho stavebním kamenem byly pětičlenné buňky. Členové jedné skupiny neznali lidi z ostatních, takže vězeň zlomený při výslechu nemohl prozradit celou strukturu.
Síť zachraňovala životy velmi prakticky. Opatřovala jídlo a šaty, sháněla léky. Své lidi dostávala do snesitelnějších pracovních komand, do nemocnice, skladů a kanceláří. Každé takové místo znamenalo pro vyčerpaného vězně šanci přežít další týdny a pro organizaci nový zdroj informací. Členové ZOW dokonce ničili udání, která spoluvězni vhazovali do táborové schránky.
Sám Pilecki se ocitl na pokraji smrti dvakrát. Začátkem roku 1941 dostal zápal plic. Podle historika Adama Cyry ho tehdy podrželi spoluvězni z rodící se organizace a lékař Władysław Dering, který měl postavení v táborové nemocnici. Později přišel tyfus. Ve vlastním raportu Pilecki popisuje horečku 41 °C a Deringův zásah, díky němuž se mimo obvyklý postup dostal na blok 28. Tam dostal injekci proti horečce a o zbytek se postarali spoluvězni z nemocničního zázemí. Mírnější průběh si vysvětloval očkováním. Z pramenů navíc vyplývá, že síť dostávala zvenčí léky proti tyfu.
SS se dlouho nedařilo ZOW rozkrýt. V roce 1943 se ale podle polského Ústavu národní paměti (IPN) Němci dostali organizaci na stopu a začali identifikovat její členy. Kruh se stahoval a Pilecki se rozhodl uprchnout.
Zprávy z tábora do Londýna: co spojenci věděli
Nejcennějším výsledkem mise byl tok informací. První zpráva opustila tábor už v říjnu 1940, k veliteli podzemí Stefanu Roweckému dorazila během několika týdnů a v březnu 1941 se poznatky z Osvětimi dostaly do Londýna.
Cesty ven byly pestré. Zprávy vynášeli propuštění vězni i uprchlíci, další putovaly přes táborové prádelní komando. Spojkami se stávali civilní dělníci a lidé z okolí, zejména z Brzeszcze, z pracovního tábora Gemeinschaftslager a ze staveniště chemického závodu Buna. V dubnu 1942 předal velení Zemské armády Pileckého zprávu Stefan Bielecki, v červnu téhož roku vynesl další raport Gustaw Jaster.
Obsah zpráv postupně těžkl. Popisovaly hlad, týrání a vraždění vězňů, později masové vyhlazování Židů v Birkenau, plynové komory a krematoria. Pilecki k nim přidával i vojenské návrhy, od ozbrojeného osvobození tábora až po bombardování jeho zařízení.
Mezi svědectvími o Osvětimi zaujímají Pileckého zprávy zvláštní místo. Patřily k nejranějším a vznikaly zevnitř dlouhodobě budované sítě. Slavné takzvané Osvětimské protokoly přitom vycházely ze zpráv pozdějších uprchlíků z let 1943 a 1944: Jerzyho Tabeaua, Rudolfa Vrby s Alfrédem Wetzlerem a Czesława Mordowicze s Arnoštem Rosinem. Všechna tato svědectví přehledně řadí Muzeum Auschwitz-Birkenau v samostatné sekci svého webu. Útěky Vrby a Wetzlera i Mordowicze a Rosina vedly na Slovensko, takže i tato kapitola má československou stopu.
K zásahu informace nevedly. Zemská armáda odmítla plán na osvobození tábora kvůli německé přesile a kvůli otázce, kam s tisíci vysílených lidí. U bombardování později podle Muzea holocaustu ve Washingtonu převážil argument, že letectvo má ničit vojenské cíle a co nejrychleji ukončit válku. Svět o Osvětimi věděl. Veřejnost se ale Pileckého jméno dlouho nedozvěděla, protože zprávy uprchlíků se až na výjimky za války nepublikovaly.
Útěk z pekárny a vykonstruovaný proces v Mokotówě
V noci z 26. na 27. dubna 1943 vyklouzl Pilecki z tábora spolu s Janem Redzejem a Edwardem Ciesielským. Pracovali v táborové pekárně. Přerušili poplašné vedení, zajištěné dveře otevřeli předem připraveným nástrojem a vyrazili podél Soły a Visly. Přes Wieliczku dorazili do Bochně, kde hledali spojení s místní Zemskou armádou. Sám Pilecki později suše poznamenal, že z tábora odešel s menším počtem zubů a zlomenou hrudní kostí.
Na svobodě sepsal pro velení podrobné zprávy. Celý raport dnes zpřístupňuje polský Ústav národní paměti v digitální edici. Potom se zapojil do diverzní složky Kedyw a počítalo se s ním pro konspirační organizaci, která se chystala na sovětskou nadvládu. Proto měl zakázáno bojovat ve Varšavském povstání, které vypuklo 1. srpna 1944. Zákaz porušil. Začínal jako řadový voják, později velel obraně pozice u náměstí Starynkiewicza. Po kapitulaci skončil v německém zajetí v Murnau, kde ho 29. dubna 1945 osvobodili Američané.
Do vlasti se vrátil s novým úkolem. Pro II. polský sbor generála Władysława Anderse sbíral informace o represích komunistické bezpečnosti a o sovětském vlivu. Zatčen byl 8. května 1947 a následovaly kruté výslechy. Obžaloba mu přišila špionáž pro cizí rozvědku, přípravu atentátů a držení zbraní. Dnešní polské instituce proces označují za vykonstruovaný. Rozsudek smrti padl 15. března 1948, vykonán byl 25. května 1948 ve varšavské věznici Mokotów.
Hrob dodnes chybí. Tělo nejspíš skončilo v prostoru zvaném Łączka na vojenském hřbitově Powązki, identifikace se ovšem nepodařila. Po roce 1989 přišla rehabilitace, v roce 2006 Řád bílé orlice a v roce 2013 povýšení na plukovníka.
Čeští sokolové na bloku a Pilecki v české paměti
Osvětim se dotkla i tisíců Čechů. Podle Muzea Auschwitz-Birkenau sem v letech 1941 až 1945 deportovali 10 až 11 tisíc českých politických vězňů a víc než polovina z nich zahynula. Pilecki v raportu zmiňuje, že na jeho bloku bylo přes sto Čechů ze Sokola, a popisuje kontakt s jejich zástupcem Karlem Stranským, který měl žít v Praze. Z českého pohledu jde podle nás o nejkonkrétnější stopu přímo z Pileckého pera. Dokládá vztahy mezi vězni, o formálním českém článku ZOW ale prameny nemluví.
V komunistickém Československu se o Pileckém mlčelo stejně jako v Polsku. Popravený odbojář, který sloužil exilovým strukturám, se do oficiálního výkladu nehodil. Česky se jeho příběh prosadil až po listopadu 1989. V roce 2013 vyšla kniha Adama Cyry Dobrovolným vězněm v Osvětimi, v roce 2020 překlad knihy Dobrovolník od Jacka Fairweathera. Česká televize Pileckého osud označila za jeden z nejsilnějších příběhů 20. století. Ústav pro studium totalitních režimů zařadil v roce 2024 Pileckého portrét do čísla časopisu Paměť a dějiny věnovaného polskému protikomunistickému odboji.
V Polsku nesou rytmistrovo jméno školy, ulice i Pileckého institut ve Varšavě. Ten v dubnu 2026 připomněl 83. výročí útěku a v květnu uspořádal festival ke 125. výročí narození. Kdo chce místa jeho osudu navštívit, může zamířit do Památníku Auschwitz-Birkenau, do Domu rodiny Pileckých v Ostrowi Mazowiecké nebo k památníku v Żoliborzi, nedaleko místa, kde se v září 1940 nechal zatknout při zátahu.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková