Na dnešek jsme nachystali kvíz pro fanoušky českých filmů. Vzpomeňte si, kde zazněly známé hlášky. Některé otázky možná zaskočí i ty, kteří mají pocit, že tyto snímky znají nazpaměť.
České komedie mají jednu zvláštní vlastnost. I když jsme některé z nich viděli tolikrát, že už dávno známe jejich děj nazpaměť, stejně se k nim rádi vracíme. Platí to pro nestárnoucí snímky z šedesátých a sedmdesátých let, oblíbené normalizační komedie i filmy, které vznikly po sametové revoluci. Stačí, aby se některý z nich objevil v televizním programu, a řada diváků neodolá. V našem kvízu na In-Lifestyle jsme se tentokrát zaměřili na slavné komediální hlášky.
České komedie – fenomén, který přežil generace
Některé filmy se staly doslova součástí české kulturní paměti. Kdo by neznal příběhy z komedií Marečku, podejte mi pero!, Jáchyme, hoď ho do stroje! nebo Na samotě u lesa? A potom jsou tu samozřejmě Pelíšky, Slunce, seno, jahody či Dědictví aneb Kurvahošigutntág. Každý z těchto snímků má své nezaměnitelné postavy, situace a humor, který dokáže pobavit i po několika desetiletích.
Filmové hlášky jsou jedním z důvodů, proč na tyto komedie nezapomínáme. Některé zlidověly natolik, že je používáme v běžných rozhovorech, aniž bychom si pokaždé uvědomovali, odkud vlastně pocházejí. Věty o tom, co udělali soudruzi z NDR špatně, o Hliníkovi odstěhovaném do Humpolce nebo o neustávajícím dešti už dávno překročily hranice filmového plátna.
Ranní kvíz pro bystré hlavy: 10 otázek z různých oborů ukáže, komu šlape mozek hned po probuzení
V našem kvízu jsme proto dali dohromady deset známých filmových hlášek ze starších i novějších českých komedií. Vaším úkolem bude poznat, ve kterém filmu zazněly. Některé odpovědi budete mít možná okamžitě na jazyku, u jiných už bude potřeba trochu zapátrat v paměti. Dokážete správně přiřadit všech dvacet?
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech ČSFD, HláškyZFilmů, Kfilmu.net
Tento příspěvek Test znalostí pro milovníky českých komedií: Kdo si vzpomene na 10/10 jen díky hláškám, ten patří mezi znalce byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.