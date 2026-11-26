Sedm ráno, na stéblech bělavý povlak, v ruce pytel s odpadky. Nejkratší trasa k popelnici vede úhlopříčně přes trávník a v lednu po ní člověk projde dvakrát denně, aniž by ho to napadlo. V dubnu se pak okolní plocha zazelená a uprostřed zůstane zažloutlý pruh, který přesně kopíruje cestu, kudy se v zimě chodilo. Mráz sám o sobě trávníku moc neublíží. Poškodí ho to, co po něm v mrazu dělá člověk. Kdo chce mít na jaře souvislý porost, vystačí si v zimě s několika pravidly a s trochou sebekázně.
Proč zmrzlá tráva pod botou praská
Ojíněný list trávy ztrácí pružnost. V pletivech se tvoří ledové krystaly, a když na takové stéblo dopadne podrážka, list se zlomí nebo natrhne. Podle Purdue University krystaly narušují buněčné stěny, takže sešlápnuté listy nejdřív zčernají a potom zhnědnou. Odborníci z Mississippi State University píšou přímo o přetržených listových čepelích.
Rostlina je přitom v zimním klidu. Nedorůstá, a škody proto průběžně neopravuje. Rozšlapaný list zůstává rozšlapaný až do jarního rašení. Nejhorší jsou tedy opakované zimní zkratky. Jediný přechod trávník většinou snese, ale stejná trasa šlapaná celý měsíc každý den poškozuje porost znovu a znovu, dokud se nevytvoří holý pás. Na půdě, která navíc trpí zhutněním, se z takové stezky později stává místo, kde se tráva obnovuje nejpomaleji.
Pevnou teplotu, od které už se po trávě chodit nesmí, zahradnické zdroje neuvádějí. Rozhoduje stav porostu. Bílá námraza, tuhá stébla, křupnutí pod botou, a hlavně tráva, která se po sešlápnutí hned nenarovná, znamenají jediné: počkat. Britská Královská zahradnická společnost (RHS) před chůzí po ojíněném trávníku výslovně varuje a Purdue radí vyčkat, než jinovatka roztaje. Pozor na slunečná rána. Na osvětlené části zahrady námraza zmizí brzy, kdežto ve stínu za domem vydrží klidně do poledne.
Že nejde o okrajový problém, dokládá uplynulá zima. Podle vyhodnocení
ČHMÚ vyšla zima 2025/2026 jako celek nadprůměrně teplá, s průměrnou teplotou −0,2 °C. Leden ale ukázal opačnou tvář. Na 79 stanicích napočítali meteorologové 31 mrazových dnů z 31 možných, na dalších 66 stanicích 30. I pražské Klementinum, nejteplejší místo v síti, zaznamenalo v lednu 18 mrazových dnů. V únoru se situace v nížinách zklidnila a Klementinum hlásilo jen osm mrazových dnů, zato na Pradědu a na stanici Bedřichov-Nová Louka mrzlo 27 dní. Z toho plyne praktické pravidlo: v nížinách stačí vynechat mrazivá rána, ve vyšších polohách se omezený pohyb po trávníku protáhne na celé týdny. Pevná trasa místo šlapání: jak ochránit trávník bez techniky
Nejlevnější ochranou je zpevněná cesta, kterou budete v zimě skutečně používat, i když je o pár metrů delší. Kde se trávníku vyhnout nedá, pomohou provizorní nášlapy. Postačí prkna, dřevěný rošt nebo betonové dlaždice položené přímo do trávy. RHS doporučuje u opakovaně poškozovaných míst zvážit trvalé nášlapné kameny, Univerzita v Nebrasce zase radí trasu buď střídat, nebo soustředit veškerý provoz na jeden chráněný pás.
Nejčastější prohřešky přitom vypadají naprosto nevinně:
ranní venčení psa pořád stejnou cestou, vyvážení popelnic na kolečkách přes ojíněnou plochu, cesta ke krmítku pro ptáky uprostřed zahrady, kolečko se dřevem nebo uhlím projeté přes zmrzlý porost, hrabání či jiné úklidové práce na zmrzlém trávníku.
Žádná z těchto činností nezabere víc než minutu. Na jaře po nich ovšem zůstane stopa, kterou RHS popisuje jako hnědé šlápoty mizející mnoho týdnů.
Sníh z chodníku do hromady na trávník? Ideální líheň pro plísně
Druhou velkou chybou je odklízení. Lopata sněhu z chodníku přistane nejsnáze na sousedním travnatém pruhu a za pár dní tam vyroste val, který taje ještě dlouho poté, co okolní sníh zmizel. Pod ním panuje chladno, vlhko a tma, tedy přesně prostředí, ve kterém se daří takzvaným sněžným plísním. Poradenská služba University of Massachusetts proto výslovně doporučuje sníh z chodníků a příjezdových cest na trávník nevršit.
Uplynulá zima ukázala, jak dlouho může sníh ležet i mimo hory. ČHMÚ uvádí příklad Šenova u Ostravy, kde souvislá pokrývka vydržela od 30. prosince 2025 do 5. února 2026, tedy přes pět týdnů. Hromada z odklízení na takovém místě přetrvá ještě déle.
Pro sníh se lépe hodí okraje zpevněných ploch, štěrkové pásy, záhony bez citlivých trvalek nebo neudržovaný kout zahrady. Podle českého oborového materiálu Svazu zakládání a údržby zeleně se plísni sněžné daří zhruba mezi 0 a 8 °C a objevuje se i bez sněhové pokrývky. Kromě sněhu ji proto podporují stařina, plst a zhutněná půda. Rozšlapané listy k tomu podle nás přidávají další problém. Přímý výzkum o pronikání hub právě do mrazových šlápot chybí, ale poraněný a oslabený porost je obecně vnímavější k chorobám a v kombinaci s vlhkem nabízí houbám snazší cestu.
Šlápoty, plíseň sněžná, nebo paluška? Jak poškození na jaře rozeznat
Když na jaře na trávníku objevíte světlé nebo hnědé fleky, prozradí jejich původ hlavně tvar. Lidské kroky kreslí linie, houby tvoří skvrny. Podrobné popisy chorob obsahuje metodika ochrany veřejné zeleně od
SZÚ.
Příčina Jak vypadá Kdy se ukáže Šlapání po zmrzlém trávníku otisky bot, úzké pásy, zatáčky k brance či popelnici při jarním zelenání Plíseň sněžná ( Microdochium nivale) světle růžové až bílé mycelium, odumřelé listy v místě skvrny po sejití sněhu, i za chladného vlhka bez něj Paluška travní ( Typhula incarnata) nepravidelné skvrny, bílé mycelium, papírovité listy, drobná sklerocia připomínající zrnka písku v předjaří, po dlouho ležícím sněhu
Postup nápravy je u všech tří podobný. Plochu nechte oschnout, potom ji zlehka prohrabejte a odstraňte slepené listy i stařinu. Jakmile tráva znovu roste a pominou chladné vlhké podmínky, pomůže lehké jarní přihnojení. Holá místa dosejte.
Leden a únor: servis sekačky a nákup osiva bez jarní tlačenice
Zimní měsíce jsou na trávníku obdobím klidu, ale v kůlně a na papíře je práce dost. Hnojení stojí za to naplánovat a nakoupit předem, aplikovat ho však až po rozmrznutí půdy a obnovení růstu. Purdue hnojení porostu v zimním klidu nebo zmrzlého porostu nedoporučuje. Kalifornská univerzita navíc upozorňuje, že vysoké dávky dusíku na podzim či v zimě zvyšují náchylnost k plísni sněžné.
Osivo na dosev spočítáte snadno. Podle
RHS se běžně vysévá 15 až 25 gramů na metr čtvereční, v závislosti na směsi. Na 50 metrů čtverečních poškozených míst tak potřebujete mezi 0,75 a 1,25 kilogramu.
Servis sekačky s trávníkem souvisí víc, než se zdá. Tupý nůž stébla trhá místo čistého řezu, konce listů pak hnědnou a podle University of Minnesota roste riziko chorob. Výrobce zahradní techniky Hecht před sezonou doporučuje:
zkontrolovat nůž, tupý přebrousit a ohnutý vyměnit, včetně vyvážení, vyměnit olej a vyčistit nebo nahradit vzduchový filtr, prohlédnout svíčku a doplnit čerstvé palivo, dotáhnout šrouby a spoje.
U vertikutátoru pevná frekvence broušení stanovená není. Nože ale stojí za kontrolu ještě před sezonou, tupé nebo poškozené pak nechte opravit či vyměnit. Vertikutace přichází na řadu v dubnu až květnu a jarní fronty v servisech dokážou být dlouhé, proto se vyplatí techniku odvézt už v únoru.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková