Chlap, který se chystá do ringu, obvykle slibuje knockout. Otakar Petřina mluví o zádech, o tom, že nemohl kopat, a o kardiu, které ho ničí víc než soupeř. Před galavečerem v Trenčíně dal najevo, že tohle bude nejspíš jeho poslední vystoupení v bojových sportech. Jenže uprostřed loučení padlo jméno, po kterém by prý ještě jednou kývl. Redakce MMAmag proto postavila vedle sebe, co k tomu řekl v podcastu Boomer Talk a co v rozhovoru krátce před turnajem.
Na otázku, jestli to balí, mu stačila dvě slova
Otakar Petřina, 41letý český rapper a bojovník vystupující jako Marpo, dostal v rozhovoru pro YouTube kanál Willy Cao přímou otázku, jestli s bojovými sporty končí. Odpověděl „Asi jo“. Nadcházející zápas označil za uzavření své životní kapitoly, hned ale dodal, že si nechává otevřená vrátka pro obzvlášť zajímavou nabídku.
Pasáže z rozhovoru ocitoval 25. listopadu 2026 server Fights.cz. Když ale došlo na to, co by ta obzvlášť zajímavá nabídka měla být, padlo jméno, které si s Marpem vyřizovalo účty už v roce 2022.
Jedno jméno, kvůli kterému by rukavice ještě jednou rozvázal
„Uvidím. Karlos něco říkal o odvetě – možná pro p*del. Ale nějaké seriózní zápasy… Myslím si, že už je načase.“ řekl Marpo v témže rozhovoru. Není to výzva. Je to poznámka chlapa, který mluví o legraci, ne o pokračování kariéry.
Karlos Vémola, nejznámější český bojovník MMA a hvězda OKTAGONU MMA, největší české organizace, Marpa porazil 21. května 2022 v Praze technickým knockoutem ve 4. kole. Možnost odvety sám připustil v rozhovoru pro Sport.cz z 15. září 2026, kde řekl, že taková varianta „asi úplně mimo není“. Zda na ten výrok Petřina reagoval, z dostupného znění rozhovoru nevyplývá.
Jedno je ale jisté: k 25. listopadu 2026 odveta nikde ohlášená není. Redakce MMAmag prošla oficiální kartu turnaje PML 22 i soupisku zápasů OKTAGONU 100 a žádné oznámení společného zápasu nenašla: na kartě PML stojí proti Marpovi Adam Berger, u Vémoly je uveden Tomasz Narkun. Že by se Marpovi do dalšího seriózního zápasu nechtělo, má ale důvod, o kterém mluvil už 10. listopadu, a tehdy to znělo podstatně hůř.
10. listopadu mluvil o přemlouvání a litoval
V podcastu Boomer Talk, z jehož distribuční stránky redakce MMAmag vyčetla, že epizoda vyšla 10. listopadu 2026, Marpo uvedl, že prakticky neustále lituje, že se k zápasu v PML nechal přemluvit. Popsal také, jak ho ničí kardio tréninky. O dva týdny později už mluví o uzavřené kapitole a jedné výjimce.
Jako důvod sám uvádí vážné problémy s ploténkami, kvůli kterým nemohl kopat. Kvůli tomu si podle serveru Fight-live.cz vyjednal kratší kola: 3 po 2 minutách místo obvyklých 3 minut. Co to znamená v čistém čase v ringu, ukazuje jednoduchý přepočet. Přestávky mezi koly v něm nejsou.
|Zápas
|Formát
|Čistý čas
|Berger proti Marpovi (vyjednaná úprava)
|3 × 2 minuty
|6 minut
|Standardní porovnání tří kol
|3 × 3 minuty
|9 minut
|Ertel proti Karlíkovi (titulový zápas)
|5 × 3 minuty
|15 minut
Rozdíl proti běžným třem kolům je 3 minuty, tedy třetina času. Proti hlavnímu zápasu večera je to necelá polovina. A právě ten večer má celou věc uzavřít.
Rozlučka, která si nechala klíč v zámku
GLOSA Konec kariéry se v bojových sportech oznamuje často a plní se zřídka. Marpovo „Asi jo“ je v tomhle ohledu upřímnější než většina slavnostních rozlouček: neslibuje nic, co by se dalo za půl roku porušit.
Zajímavější je, kdo v té rovnici drží druhý konec. Dokud Vémola mluví o odvetě a Marpo říká, že by ji bral pro legraci, žádná organizace nemá co oznamovat. Jen příběh, který se sám od sebe nerozpadne. A který má konkrétní datum a místo.
Večer v Trenčíně rozhodne, jestli to byla tečka
Turnaj PML 22 se koná 28. listopadu 2026 na Zimním stadionu Pavla Demitry v Trenčíně. PML je slovenská organizace postojových bojových sportů a večer je zároveň vyvrcholením reality show Fight House. Marpo v něm nastoupí podle pravidel thajského boxu.
Jeho soupeřem je Adam Berger přezdívaný Bergino; v profilu na webu Fight Night Challenge redakce MMAmag k němu dohledala údaje 24 let, slovenská národnost, výška 172 cm a zázemí v bratislavském gymu Chaos. O titul se na stejné kartě poperou Adrián Ertel s Markem Karlíkem, v grapplingu má nastoupit Ľudovít Klein proti Formelovi. Marpo je tahák příběhový, ne sportovní.
Dveře do bojových sportů zavře nejspíš tam. Klíč od nich ale zůstává u chlapa, který ho před čtyřmi lety poslal k zemi ve 4. kole.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka