„Vydrž, Prťka, vydrž!“, „Nová doba! Host vyhazuje vrchního!“ nebo „To zas bude v álejích nablito!“ Některé filmové hlášky už dávno zlidověly a Češi je znají téměř nazpaměť. Vzpomeňte si, která postava je pronesla.
České filmy a komedie nám zanechaly pořádnou zásobu nezapomenutelných hlášek a my jsme na In-Lifestyle několik z nich zařadili do našeho kvízu. Některé jsou tak slavné, že je dokážeme odříkat i po letech, a jiné dokonce používáme v běžných rozhovorech, aniž bychom si pokaždé uvědomili, odkud vlastně pocházejí. Stačí vyslovit několik slov a většina diváků okamžitě ví, o jaký film jde. A někdy si dokonce vybaví i konkrétní scénu.
Nesmrtelné komedie jsou studnicí legendárních hlášek
Mezi největší poklady české kinematografie patří bezpochyby komedie ze 60. až 80. let. Snímky jako Marečku, podejte mi pero!, Jáchyme, hoď ho do stroje!, Kulový blesk, Na samotě u lesa nebo Vesničko má středisková baví diváky už několik generací. Výrazné herecké osobnosti, skvěle napsané dialogy a humor, který nestárne, z nich udělaly filmy, k nimž se rádi vracíme.
Na své si přijdou také milovníci porevolučních komedií. Dědictví aneb Kurvahošigutntág, Pelíšky, Černí baroni nebo Samotáři přinesly další nezapomenutelné postavy a věty, které rychle zlidověly. Právě u těchto filmů se ukazuje, že dobrá hláška nemusí být jen vtipná. Někdy dokonale vystihne určitou povahu, situaci nebo lidskou slabost. A když ji někdo pronese ve správnou chvíli, pobaví celou společnost.
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Mnohé z těchto snímků se navíc pravidelně vracejí na televizní obrazovky, zejména během svátků a volných víkendů. Diváci je znají téměř nazpaměť, přesto se na ně podívají znovu. A stejně tak si rádi připomínají jejich slavné dialogy. Víte ale, kdo přesně jednotlivé hlášky pronesl? Poznáte nejen film, ale také postavu, která se díky jediné větě nesmazatelně zapsala do české filmové historie? Vyzkoušejte si náš kvíz!
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech HláškyZFilmů, Novinky
Tento příspěvek Kvíz na téma nejznámější hlášky českých filmů a jejich postav: Pro skutečné znalce by 10/10 měla být hračka byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.