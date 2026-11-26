Zpěvák Daniel Hůlka nikdy neměl problém vyjádřit se k politice. Zatímco Miloše Zemana kdysi podporoval, současný prezident Petr Pavel mu leží v žaludku.
Daniel Hůlka se v otázkách politiky dříve nestavěl do role nezúčastněného pozorovatele. Jeho postoje se v průběhu let všelijak proměňovaly, stejně jako vztahy s lidmi, které dřív podporoval, ale už tomu třeba tak není. Zatímco k Miloši Zemanovi měl svého času velmi blízko, otevřeně říkal, že s některými představiteli české politiky se názorově úplně míjí. Nepochopitelná mu přišla volba současné hlavy státu. Na In-Lifestyle jsme se na jeho vztah k prezidentům podívali blíž.
Pavlovo prezidentství mu není po chuti
Daniel Hůlka patří k umělcům, kteří se do politických debat zapojili hned několikrát. Když se v roce 2025 v rozhovoru pro iGlanc vyjadřoval k Petru Pavlovi, rozhodně si nebral servítky. Vadila mu především skutečnost, že se hlavou státu stal člověk, který byl před listopadem 1989 členem komunistické strany a působil v armádě. „Pro mě je prezident Petr Pavel nepochopitelná věc. Poté, co jsme porazili komunismus, nám dělá prezidenta důstojník komunistické armády. Dělá se mi z toho mdlo. Nechápu to, ale je to můj osobní názor,“ prohlásil zpěvák.
Svůj postoj následně ještě zdůraznil: „Jsem už dost dospělý na to, že vím, že můj názor nemusí být jediný správný. Chci ale mít stále možnost své názory říkat. Lidi, jako je náš prezident, jsou to nejhorší, co vygeneroval komunismus. Já, když jsem šel na vojnu, obíhal jsem doktory, jelikož jsem se bál takových, jako je on. Mohli si dělat, co chtěli,“ dodal.
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Zajímalo nás, jestli Hůlka i s odstupem času vnímá Petra Pavla stejně kriticky a jestli jeho dosavadní působení na Hradě nějak ovlivnilo zpěvákův pohled. Ptali jsme se také, jak si představuje ideálního prezidenta a komu z veřejně známých osobností by dokázal svěřit svou důvěru. Na naše otázky však Daniel Hůlka do vydání článku neodpověděl. Zda tedy na svém někdejším postoji trvá, nebo svůj názor přehodnotil, zůstává otevřené.
Zeman si ho získal, nakonec ale přišlo velké zklamání
Překvapivý je také Hůlkův někdejší vztah k Miloši Zemanovi. Zpěvákova podpora totiž nezůstávala jen v rovině osobních sympatií. Když Miloš Zeman v lednu 2013 vyhrál prezidentské volby, zpěvák mu přímo ve volebním štábu zazpíval českou státní hymnu. Už předtím dával najevo, že se za něj staví, a později se rozhodl zapojit také do politiky. V roce 2013 přijal kandidaturu za Stranu práv občanů Zemanovci v Královéhradeckém kraji. Podle vyjádření pro Hospodářské noviny věřil, že by mohl pomoci prosazovat změny, o kterých se podle něj lidé často jen baví, ale sami se je nepokoušejí uskutečnit.
Zvrat přišel na podzim roku 2020, kdy Českem zmítala pandemie covidu-19. Hůlka nesouhlasil s některými protiepidemickými opatřeními a svůj postoj dával najevo i veřejně. Zúčastnil se například protestu proti nošení roušek, čímž se dostal do sporu s Milošem Zemanem. Prezident tehdy kritizoval účastníky demonstrace a zpěvákovi doporučil, aby si dal na hlavu studený mokrý hadr a stáhl se do soukromí.
Hůlky se dotklo nejen prezidentovo vyjádření, ale také jeho přístup k lidem, kteří kvůli pandemii přicházeli o práci a podnikání. Zemanovy výroky o neschopných podnikatelích, kteří si zaslouží zkrachovat, vnímal jako poslední kapku. Rozhodl se proto vrátit státní vyznamenání Za zásluhy, které od prezidenta obdržel v roce 2016. Medaili nakonec 11. listopadu 2020 poslal na Hrad poštou.
Autorský text redaktorky In-Lifestyle.cz Ivety Kohoutové
Tento příspěvek Daniel Hůlka není fanouškem Petra Pavla, z jeho minulosti se mu dělá mdlo. K Zemanovi měl přitom blízko byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.