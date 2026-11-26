Dnes jsme si připravili kvíz pro všechny fanoušky českých seriálů. Poznejte oblíbené pořady pouze podle hereckého obsazení – a věřte, že to není tak jednoduché, jak se zdá.
Česká seriálová tvorba má za sebou víc než šedesát let. První pokusy se na obrazovkách objevily v 60. letech a od té doby se tento televizní žánr proměnil opravdu výrazně. Něco se ale drží pořád. Herci. Tváře, které si diváci spojili s klasikami jako Nemocnice na kraji města nebo Chalupáři, se vracely znovu a znovu. Jednou v ordinaci, jindy na chalupě, potom zase v úplně jiném příběhu. Divák si je ale pamatoval dál. V našem kvízu na In-Lifestyle budete muset podle herců poznat daný seriál.
České seriály: od rodinných dramat po kriminálky
Starší seriály se nejčastěji točily kolem rodiny, práce a obyčejného života v socialistickém Československu. U 80. let se ale vývoj českých seriálů nezastavil. V 90. letech se častěji prosazovala kriminalita, podnikání a témata spojená s proměnou společnosti. Po roce 2000 přišly dlouhé každodenní seriály, hlavně Ulice, která už překročila hranici 5 000 dílů, a také Ordinace v růžové zahradě. Vedle nich se dnes objevují projekty s filmovějším obrazem, akčnější série inspirované skutečnými událostmi i rodinná dramata, která by se před třiceti lety do televizního programu dostávala jen složitě.
Pořád se k tomu přidává jeden docela prozaický problém: český herecký okruh není nekonečný. Stejní herci přecházejí mezi divadlem, filmem, seriály, pohádkami i dabingem. A když pak člověk dostane jen samotné jméno, bez fotky, bez ukázky a bez známé věty, paměť najednou není tak spolehlivá, jak se ještě před chvílí zdálo.
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Proč je přiřazení herce k seriálu tak záludné
Mnoho lidí má pocit, že české seriály zná skoro nazpaměť. Stačí ale položit docela obyčejnou otázku: kdo hrál v čem, s kým a jakou postavu? Jistota se umí ztratit. Televizní paměť zkrátka nefunguje jako přehledná databáze s vyhledávacím políčkem. Herci se během kariéry mění a spolu s nimi i postavy, které dostávají. V jednom období hrají komickou figuru, o pár let později se objeví v kriminálce s úplně jiným tempem i náladou. Některé role v hlavě zůstanou pevně, jiné se odsunou někam dozadu. Přitom v nich herec mohl podat velmi dobrý výkon.
Nejvíc umí zamotat hlavu herecké přesahy. Stejná tvář se během deseti let objeví ve třech různých seriálech a najednou se pletou nejen postavy, ale i celé situace. Byla tahle scéna z Ulice, nebo z Ordinace? Patřil ten detektiv do Případů 1. oddělení, nebo se vybavuje úplně jiný seriál? Při sestavování podobných otázek je to vidět hned. Dostanete jméno herce a vaším úkolem bude určit seriál, ve kterém hrál. Žádné fotografie, žádné hlášky, žádné další nápovědy. Jen jméno a vlastní paměť. Uvidíte, jestli se dostanete mezi ty 4 z 10, kteří kvízem projdou bez větších ztrát.
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech ČSFD, Wikipedie
Tento příspěvek Kvíz pro milovníky ikonických českých seriálů: Je čas zjistit, kdo jen podle herců pozná 10 z 10 byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.