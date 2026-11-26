Jiří Bartoška si nechal postavit chalupu, která rozhodně není obyčejným venkovským stavením. Moderní dům v Andělské Hoře navrhli renomovaní architekti.
Jiří Bartoška měl vedle herecké práce také místo, kam se rád vracel za klidem a soukromím. V Andělské Hoře nedaleko Karlových Varů si nechal vybudovat rekreační dům, který se postupně stal jeho druhým domovem. Na první pohled nenápadná stavba ukrývá moderní interiér a zaujala také odborníky na architekturu. Na In-Lifestyle nás ale zaujalo nejen její neobvyklé řešení, ale i příběh místa, které měl známý herec tolik rád.
Andělka se stala jeho druhým domovem
Andělská Hora leží jen kousek od Karlových Varů, přesto nabízí úplně jinou atmosféru. Bartoškův dům stojí pod skalním masivem se zříceninou středověkého hradu a z pozemku se otevírá výhled do okolní krajiny. Herec si toto místo oblíbil natolik, že se z původně víkendového útočiště postupně stalo téměř plnohodnotné rodinné bydlení.
Během pandemie covidu-19 tam s manželkou Andreou trávili většinu času. Zatímco ona zůstávala na Andělce téměř nepřetržitě, Bartoška občas odjížděl pracovně do Prahy. Jinak si užíval klid, četbu a výhledy do přírody. Pro Hospodářské noviny poznamenal, že dům mohl být klidně o polovinu menší. Nakonec ale přiznal, že se v něm dobře žije a že si jeho podobu oblíbil.
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S návrhem mu pomohl architekt Vít Máslo, s nímž ho pojilo přátelství. Výsledkem je dům dokončený v roce 2017, který na první pohled nepůsobí jako typická luxusní vila. Bartoška si totiž přál, aby stavba zapadla do okolní krajiny a nepůsobila v ní cizorodě. Uvnitř ovšem nabízí dostatek pohodlí pro rodinu a návštěvy.
Uvnitř nabízí mnohem víc, než by se zvenčí zdálo
Zatímco zvenčí dům působí poměrně nenápadně, uvnitř se otevírá velkorysý obytný prostor, který popisuje i web ArchDaily. Jeho dominantou je obývací pokoj propojený s kuchyní, který se táhne přes dvě podlaží a navazuje na horní galerii. Interiéru vévodí světlé dřevo, které doplňuje tmavá podlaha a další výraznější prvky. Pozornost přitahuje také krb obložený černým plechem a závěsná svítidla z českého křišťálu připomínající kapky.
Kuchyň s velkým ostrůvkem plynule navazuje na obytnou část a díky proskleným plochám nabízí výhled do zahrady. V přízemí měl Bartoška vlastní ložnici s pracovnou, v patře pak vznikly tři pokoje pro hosty. Na pohodlí myslel i při výběru vybavení. V jednom z rozhovorů například prozradil, že si prosadil televizi u vany, aby mohl při koupeli sledovat golf.
Oceněná stavba, kterou si Bartoška zamiloval
Dům nezůstal bez povšimnutí ani mezi odborníky. V roce 2018 se dostal mezi nominované stavby České ceny za architekturu a o rok později získal mezinárodní ocenění BIG SEE Architecture Award 2019 v kategorii obytných staveb. Na návrhu se podíleli architekti Vít Máslo a David R. Chisholm ze studia CMC architects. Bartoška si však na svém sídle cenil především klidu a soukromí, které mu nabízelo.„Na Andělce jsme šťastní, je to tam oáza klidu,“ řekl podle Extra.
Po jeho smrti v květnu 2025 připadl dům v Andělské Hoře jeho manželce Andree. Místo, které si herec vybudoval jako útočiště před pracovním ruchem, tak zůstalo v rodině.
Autorský text redaktora In-Lifestyle.cz Radka Konečného
Tento příspěvek Milované útočiště Jiřího Bartošky: Luxusní chalupa v Andělské Hoře získala architektonickou cenu byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.