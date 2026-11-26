Bývalý prezident Miloš Zeman je opět v nemocnici. V Motole ho čekají zdravotní kontroly, po letech plných vážných komplikací a operací.
Bývalý prezident Miloš Zeman je po nějaké době znova v péči lékařů. Tentokrát má ale jít o předem plánovaný pobyt, během kterého absolvuje sérii vyšetření. Jeho zdravotní historie přitom rozhodně není krátká, jak na In-Lifestyle.cz připomínáme, a v posledních letech ho potrápilo hned několik vážných komplikací.
Hospitalizaci dlouho odkládal, nyní přišel čas na kontroly
Dvaaosmdesátiletý Miloš Zeman nastoupil v úterý 24. listopadu 2026 do Fakultní nemocnice Motol. Podle informací, které zveřejnil deník Blesk, se nejedná o žádnou akutní zdravotní komplikaci, nýbrž o plánovanou hospitalizaci. Během několika dní má bývalá hlava státu absolvovat komplexnější zdravotní prohlídky.
Samotný Zeman svůj pobyt vysvětlil slovy: „Plánovaná kontrola mého organismu, kterou jsem úspěšně odkládal.“ Zároveň vyjádřil naději, že výsledky budou příznivé. Podle jeho spolupracovníka Luboše Procházky by vyšetření měla skončit nejpozději v pátek ráno. O exprezidenta se stará tým profesora Radana Keila. Zeman tvrdí, že kvůli pobytu nemusel rušit pracovní povinnosti. Ještě před nástupem do nemocnice stihl natáčení podcastu i několik schůzek ve své pražské kanceláři. K pracovním aktivitám se chce vrátit už následující týden.
Stanislav Hložek má za sebou rozpad rodiny i tragickou ztrátu syna. Dnes i s vyšším důchodem stále koncertuje
Zdravotní komplikace se s ním táhnou už řadu let
Současná kontrola nám jen připomíná, že Zemanovo zdraví bylo opakovaně předmětem lékařské péče. Už v roce 2021 skončil v Ústřední vojenské nemocnici, kde strávil celých 48 dní. Tehdy se mluvilo o komplikacích spojených s jeho chronickým onemocněním. Dlouhodobě se potýká s cukrovkou a neuropatií dolních končetin, která mu způsobuje problémy s citlivostí a pohybem. Kvůli omezené pohyblivosti proto začal používat invalidní vozík.
Další vážná komplikace přišla v březnu 2024. Lékaři v Motole tehdy odhalili krevní sraženinu, která způsobila kritické nedokrvení dolní končetiny. Zeman musel podstoupit akutní operaci, při níž chirurgové obnovili průtok krve v postižené tepně. Následoval náročnější pooperační průběh včetně otoku končetiny a rehabilitace. Z nemocnice byl propuštěn až po 20 dnech, uvedl FN Motol.
Ani rok 2025 ale nebyl pro ex prezidenta z hlediska zdraví zrovna jednoduchý. V říjnu podstoupil akutní operaci hnisavého abscesu na zádech. Jen o několik týdnů později se do Motola zase vrátil, tentokrát kvůli krvácejícímu polypu v tlustém střevě. Chirurgové mu kromě samotného útvaru odstranili i část střeva. Histologické vyšetření naštěstí potvrdilo, že nález naštěstí nebyl zhoubný.
Jak se exprezidentovi daří nyní?
Aktuální hospitalizace má být především příležitostí zkontrolovat zdravotní stav po předchozích zákrocích, tedy minimálně tak je nám to prezentováno. Plánovaný návrat k pracovním aktivitám už příští týden je alespoň podle jeho vlastních vyjádření na pořadu dne. Za redakci In-Lifestyle.cz jsme se pokusili Miloše Zemana oslovit s žádostí o bližší vyjádření k jeho současnému zdravotnímu stavu. Do uzávěrky článku nám však jeho odpověď nedorazila.
Autorský text redaktorky In-Lifestyle.cz Ivety Kohoutové
Tento příspěvek Miloš Zeman znovu skončil v nemocnici: Čeká ho řada kontrol a má za sebou náročné operace byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.